Никита Масебин понимает, что мир ненавидит русских водителей

Российские гонщики, соревнующиеся в Формуле-1, говорят, что Никите Масебину труднее, чем другим, заявляя, что они подвергаются критике со стороны «ненависти».

Масебину еще предстоит участвовать в своем первом Гран-при Формулы-1, но он уже оказался в центре споров.

Комик 2021 года был оклеветан в социальных сетях, когда снимал женщину, которую поймали, и видео было размещено в его собственной социальной сети.

Видео было быстро удалено, и позже он извинился за свои действия, но его удалили.

Это не первый раз, когда он попадает в заголовки газет, а в 2016 году ему запретили участвовать в европейской гонке Формулы-3 за то, что он ударил звонящего.

В прошлом году он завершил свою последнюю кампанию в Формуле 2 с 11 штрафными очками, что является автоматическим при удалении от гоночного барьера.

Масебин считает, что критика вызвана тем, что он русский.

Motorsport.com Он сказал российскому телеканалу «Матч ТВ»: «Есть несколько причин, не имеющих ничего общего с быстро меняющимся миром, по которым ко мне относятся иначе.

«Я привык к критике, и у меня не было с этим проблем.

«Остальные российские водители, все на высшем уровне, во всех ситуациях слышали безоговорочную критику со стороны экспертов.

“Тогда это просто стало нашим вниманием.

«Я не удивлен, что к россиянам относятся иначе.

Он добавил: «Все российские водители воспринимают эту критику, эту ненависть.

«Готова ли я к этому? Это часть жизни. Если вы хотите бежать, вам придется столкнуться с такими вещами. ”

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Споры о сексуальных домогательствах Масебина разозлили не только фанатов, но и гнев его начальника команды Гюнтера Штайнера.

Хотя Хаас решил остаться с 21-летним парнем, руководитель его команды сказал ему «повзрослеть».

В разговоре с The Race руководитель команды Haas сказал: «Я не тот парень, который бьет кого-то по колену – это несправедливо.

«Это молодой человек, он должен вырасти, конечно, мы справились с этим и продолжим заниматься этим.

«Мы не говорим, что все в порядке, мы отпустим это. Мы будем обучать его и продолжать обучать его для его будущего.

«Если то или иное событие повторится снова, будут последствия. Мы помогаем сделать это лучше, следим, чтобы это никогда не повторилось; никогда больше не повторять ту же ошибку, потому что это явная ошибка».

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