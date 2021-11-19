Никмеркс говорит, что Halo Infinite — это «та же старая дрянь»

За последние несколько дней у многих игроков появилась возможность провести с ними время. бесконечная аура Мультиплеер. До сих пор прием был довольно солидным, и многие поклонники Halo, кажется, очень довольны ранним выпуском. Однако не все, в том числе Николас «Nickmercs» Колчефф, впечатлены. В недавнем видео, которым поделились с Его TikTokНикмеркс обсуждает самые большие эксклюзивы года для Xbox. Пока оператор сказал, что ему это нравится бесконечная аураОн также сказал, что игра не предлагает многого из того, что игроки ожидают от серии.

«Я играл в Halo. Довольно хорошо, но все та же старая, понимаете? Док позвонил мне, и он соглашается», — сказал оператор. Никмеркс продолжил разъяснения. «То же старое имя означает … что оно означает? Это означает, что я развлекаюсь, но это похоже на то же самое старое, понимаете?»

Стоит отметить, что Nickmercs — не единственный игрок, который так думает. бесконечная аура. во время разговора, Михаил «Shroud» Гржесик высказал подобные мысли., описывая игру как «то, что я ожидал». Тем не менее, Шрауд заявил, что его интересует однопользовательская кампания игры, запуск которой запланирован на следующий месяц.

Будет интересно посмотреть, как общественное мнение бесконечная аура формируются с течением времени. Прямые трансляции, такие как Nickmercs и Shroud, вероятно, узнают о сильных сторонах игры, когда 343 Industries добавит больше обновлений, или это может быть так. бесконечная аура Только не они. Не каждая игра для всех, и доступно достаточно игр-стрелялок, чтобы игроки могли найти ту, которая лучше всего соответствует их стилю игры и предпочтениям.

бесконечная аураПолный релиз назначен на 8 декабря на Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК. А пока читатели могут ознакомиться со всем нашим предыдущим обзором бесконечная аура Здесь.

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