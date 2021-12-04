Никогда не было так очевидно, что вы отстой в видеоиграх

Вначале С первого тысячелетия поддался безудержному обману вокруг нее. Super Smash Bros.Millie: Я думал, что у меня все хорошо. По выходным и ночам в выходные дни, сидя на уютном сиденье отцовского дивана, я рубил маленькую желтую C-палку GameCube взад и вперед, сокрушая своих противников. И поскольку эти противники — двое моих товарищей, не занимающихся консольным управлением, и мой семилетний брат — плакали и ругались, и мне сказали, что пора спать, я подумал: «Я не очень хорош в этом, но я» м лучший в этом — это вершина моих талантов ». Тогда это было счастье.

Когда пара старших детей позже раздавится я При установке в GAME, британском эквиваленте GameStop, меня отчитали, но не обескуражили — закрытое чудо, сказал я себе. Затем я ввел скромный размер Smash Bros. Турнир устроил мальчик из школы. Я был до неприличия уверен в себе примерно до секунды в первом матче, когда Март моего соперника начал хлестать мою соперницу взад и вперед, выплевывая белый дым из ее ног. Это было давно — мой Jigglypuff летал по воздуху, как розовая летающая тарелка, а я притворялся, что знаю что ‘разбить волну«Я имею в виду — я понял, что обо мне не будет написано никаких легенд, и что на кривой колокола навыков игрока я оказался на вершине. Темп.

Видеоигры всегда усиливали конкурентные сравнения: Ведь игры. Но совершенно не подозревать о своих способностях, будучи ребенком, могло случиться только в то время, когда Интернет был всего лишь фоновым шумом. Сегодня, благодаря нашим таблицам лидеров и роликам на YouTube, мы знаем, что наш маленький остров полон жизни. скрещивание животных, С его скорбными сорняками и бесцельными тропами он не может сравниться с обширным раем величественных особняков и Пляжные оркестры. Мы знаем, что мы не так хороши, как это Нечисть Игрок в нижнем белье прежде, чем они уйдут от тебя. Соотношение убийств и смертей далеко не идеальное, и вы это знаете. На самом деле, это все знают. Никогда не было ясно, насколько мы средними в матчах.

Помимо игр, есть элемент ностальгии: доступ к большому количеству информации о наших увлечениях делает эти увлечения менее загадочными. Фольклорные игры, например, найти ключ ко льду в Банджо Казуи или мяу в Покемон красный используется для распространения из уст в уста или из журналов; Теперь вы можете найти его на своем телефоне.

Существует прямая линия между этим изменением и духом конкуренции потребителей, который Интернет (и, конечно же, потребительский капитализм за ним) подпитывает. Подобно тому, как быстрый серфинг в сети может насытить нас ядовитой смесью зависти и амбиций — нарядами людей в Instagram и их достижениями в Linkedin, — некоторые игры заставляют нас показывать почти обычную изнурительную работу. в его книге Критическая игра и дизайн в эпоху геймификацииМногие современные игры полностью «сохранены», — говорит академик Партик Ягода. проверка Candy Crush Saga, указывает, что все достижения отслеживаются и ранжируются: игрокам присваивается числовой балл, трехзвездочный рейтинг, а их результаты отображаются в таблице лидеров, связанной с их Facebook. В социальных сетях игрок может зарабатывать больше жизней, нанимая других игроков и взаимодействуя с ними. Он объясняет, что игра «отображает такие действия, как использование социальных сетей и профессиональное соревнование», заключая: Candy Crush Saga «Это побуждает игроков развивать свои собственные ценности и сравнивать их с другими онлайн».