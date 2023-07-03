Никогда не недооценивайте Россию, предупреждает высокопоставленный военный представитель НАТО — POLITICO

БРЮССЕЛЬ. НАТО разрабатывает новые военные планы с учетом возвращения Москвы.

Выступая перед журналистами в понедельник, адмирал Роббауэр, председатель Военного комитета НАТО, сказал, что, хотя большая часть сухопутных войск России сражается на Украине, он считает, что силы Кремля по-прежнему представляют угрозу.

«Мы убеждены, что русские перегруппируются», — сказал он. «Таким образом, планы основаны не на фактическом положении российской армии, а на положении российской армии перед нападением на Украину».

Бауэр сказал, что Россия «извлечет уроки из этой войны», а НАТО «продолжит рассматривать ее как серьезную угрозу». Это включает в себя море, воздух и космос, где российские силы «все еще очень и очень боеспособны», а также ядерный потенциал.

Он добавил: «Никогда нельзя недооценивать русских и их способность восстанавливаться, как они много раз показывали в истории».

В следующий вторник и среду лидеры западного альянса встретятся в Вильнюсе, где подпишут важные новые региональные военные планы и обсудят, как увеличить инвестиции в оборону, пока Россия продолжает войну в Украине.

Говоря о новых военных планах НАТО, Бауэр подчеркнул, что саммит положит начало длительному процессу их реализации.

«Мы должны идти и выполнять свою работу — чтобы получить больше войск в более высокой степени готовности, нам нужно тренироваться в соответствии с планами, нам нужно покупать необходимые средства, — сказал он, — и это займет время».

Реализация планов варьируется от увеличения набора до обеспечения производства достаточного количества оружия и боеприпасов, а также дополнительных ресурсов для обороны.

«Нам нужно больше денег, коллективно, чтобы заплатить за это», — сказал Бауэр. Кроме того, новая модель сил высокой готовности НАТО потребует «обеспечить наличие у стран механизма для увеличения численности личного состава вооруженных сил».

На вопрос о ходе контрнаступления на Украине адмирал ответил, что разочарован украинскими войсками.

«Этот вид операции очень сложный», — подчеркнул президент. Он сказал: «Я думаю, что то, как они это делают, похвально, и я думаю, что они — по уважительной причине — местами проявляют осторожность».