«Никогда раньше не слышал о таком невежестве», – говорит Имран Хан о комментариях Энтони Блинкенбека.

Имран Хан также сказал, что мир должен дать Талибану «время» на соблюдение прав человека (файл).

Исламабад:

Премьер-министр Пакистана Имран Хан борется за талибов за достижение консенсуса, который приведет к признанию нового временного правительства «Исламского Эмирата» Афганистана.

Выступая перед CNN, Хан в своем первом интервью международной новостной организации с тех пор, как талибы взяли под свой контроль Афганистан в прошлом месяце, сказал, что лучший способ достичь мира и стабильности в Афганистане – это взаимодействовать с талибами и «мотивировать» их по таким вопросам, как как права женщин и инклюзивное правительство.

«Талибан контролирует весь Афганистан, и если они теперь смогут работать над созданием инклюзивного правительства, объединить все фракции, то через 40 лет в Афганистане может быть мир. Но если что-то пойдет не так, о чем мы действительно беспокоимся, это может погрузиться в хаос. Крупнейший гуманитарный кризис, огромная проблема беженцев », – сказал Хан.

«Неправильно думать, что кто-то извне даст права афганским женщинам. Афганские женщины сильны. Дайте им время. Они получат свои права», – сказал Хан.

«Женщины должны иметь в обществе возможность реализовать свой жизненный потенциал», – сказал Хан.

С момента прихода к власти группа попыталась нарисовать новую картину, обещая поддержать права человека, особенно в отношении женщин и девочек, и позволить журналистам продолжать свою работу.

Однако женщины были исключены из жесткого временного правительства Талибана, в некоторых районах были изданы приказы оставаться дома, а их образование было ограничено.

Протесты против правления талибов и гражданских прав жестоко подавляются, сообщается об арестах и ​​жестоких избиениях журналистов.

В последние дни талибы установили гендерную сегрегацию в классах и заявили, что студентки, преподаватели и работницы должны носить головные платки в соответствии с толкованием исламского закона группой. Бойцы Талибана использовали кнуты и палки против демонстрантов-женщин, которые время от времени выходили на улицы в ходе протестов по всей стране, требуя равных прав.

Хан также сказал, что мир должен дать Талибану «время» на права человека, но опасался «хаоса» без посторонней помощи, сообщает CNN.

Хан заявил, что «Талибан» ищет международную помощь, чтобы избежать кризиса, который можно использовать, чтобы подтолкнуть группировку в «правильном направлении к легитимности». Но он предупредил, что Афганистан не может контролироваться внешними силами.

«В Афганистане нет марионеточного правительства, которое поддерживает народ», – сказал он. “Поэтому вместо того, чтобы сидеть здесь и думать, что мы можем их контролировать, мы должны их мотивировать. Поскольку Афганистан, нынешнее правительство, явно чувствует, что без международной помощи они не смогут остановить этот кризис. Поэтому мы должны подтолкнуть их к правильное направление.”

Между тем, Хан также прокомментировал «ужасные» отношения с США, которые были катастрофическими для Пакистана, и то, как он теперь ищет более прагматичный подход к отношениям с новыми афганскими лидерами.

«Мы (Пакистан) были подобны наемным ружьям», – сказал Хан. Мы должны были заставить их (Соединенные Штаты) выиграть войну в Афганистане, но мы не смогли этого сделать ».

Хан сказал, что он неоднократно предупреждал официальных лиц США, что Америка не может достичь своих целей в военном отношении и останется «застрявшей там». Он сказал, что Соединенным Штатам следовало предпринять попытку политического урегулирования с Талибаном с «позиции силы» в разгар своего присутствия в Афганистане, а не в момент его ухода.

Хан ранее раскритиковал выход США из Афганистана и сказал, что не разговаривал с президентом Джо Байденом с тех пор, как талибы захватили власть, несмотря на то, что Пакистан является основным союзником, не входящим в НАТО.

«Я полагаю, что он очень занят, но наши отношения с Соединенными Штатами основаны не только на телефонном звонке, это должны быть многомерные отношения», – сказал Хан.

В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты пересмотрят свои отношения с Пакистаном после вывода войск. Он сказал Конгрессу во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, что у Пакистана «множество интересов, некоторые из которых расходятся с нашими».

Хан назвал такие комментарии «невежественными», заявив CNN: «Я никогда раньше не слышал такого невежества».

По словам Хана, тысячи пакистанцев погибли в результате террористических атак «вооруженных групп» из-за поддержки США его страной. Только потому, что мы встали на сторону Соединенных Штатов, мы стали их союзниками после 11 сентября и войны в Афганистане. Страдания, которые пережила эта страна в свое время, заключались в том, что 50 вооруженных группировок напали на наше правительство … Более того, им также следует знать, что Соединенные Штаты совершили 480 атак с помощью беспилотников в Пакистане ».

«Только в то время, когда на страну нападает ее союзник», – сказал он об ударах США.

Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Пакистан в укрывательстве террористов и предоставлении им убежища, однако Хан отрицал это.

“Что это за убежища?” – спросил Хан. «Район Пакистана вдоль границы с Афганистаном находился под самым большим наблюдением американских беспилотников … Разве они не знали бы, если бы там были какие-то убежища?»

Хан сказал, что он не может разрушить свою страну, «чтобы начать войну против кого-то другого».

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