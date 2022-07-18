Николай Кругиус, канцлер шахматного матча века, скончался в возрасте 91 года

В сентябре 1972 года небольшая группа русских шахматистов вылетела самолетом в Москву, рассчитывая их там принять. В группу входили Борис Спасский, только что уступивший титул чемпиона мира Бобби Фишеру, переменчивому американскому игроку, и Николай Кругиус, который был частью команды, которая помогала Спасскому в матче в Рейкьявике, Исландия.
Соревнование, которое многие назвали «матчем века», имело геополитический подтекст на фоне холодной войны. Потеря Спасского была воспринята в Советском Союзе как катастрофа, и члены группы опасались наказания за свои коллективные и индивидуальные неудачи.
Г-н Крогиос написал об инциденте почти 30 лет спустя и сказал, что все не так плохо, как они опасались. Когда они встретились с членами советской и российской спортивных комиссий, обсуждение было «спокойным и прагматичным», и они сразу же обратились к тому, что можно сделать, чтобы вернуть титул Советскому Союзу.
Это случилось спустя три года, когда мистер Фишер предпочел отказаться от титула, чем играть роль Анатолия Карпова. Но поворотным моментом в истории шахмат остался матч 1972 года, когда г-н Крогиос сидел в первом ряду.
Мистер Крогиос умер в четверг в Нью-Йорке, где прожил много лет. Его смерть подтвердила Международная шахматная федерация, не уточнив причину его смерти. Ему был 91 год.
В то время как г-н Крогиос был опытным игроком — он был 26-м номером в мире во время игры 1972 года — он был частью окружения г-на Спасского по другой причине: он был спортивным психологом и был там, чтобы дать представление о г-не. Спасский. Фишер. Он также работал с г-ном Спасским перед матчем, пытаясь подставить его, но, как написал г-н Крогиос много лет спустя, г-н Спасский был жестким и неохотным учеником.
Проблемы обострились после начала матча. Мистер Фишер начал выдвигать требования, в том числе, чтобы третья игра проводилась в задней комнате, а не на главной сцене перед публикой. Г-н Спасский одобрял их всех, и это, как заметил г-н Крогиос, в его характере.
Мистер Крогиос пытался убедить его сопротивляться, но безрезультатно. Г-н Кругиус писал в двух томах по истории Бориса Спасского и матча с Фишером, изданных в 1998 и 2000 годах: «Спасский не мог этого сделать. «Он сдался, и так постепенно, но неизбежно, психологическая борьба была проиграна».
Г-н Крогиос родился 22 июля 1930 года в Саратове, Россия, в порту на Волге. Его развитие как шахматиста было устойчивым, но медленным, потому что Советский Союз в 40-х, 50-х и 60-х годах обладал беспрецедентным набором талантов, и любому шахматисту было трудно пробиться. Кроме того, г-н Кругиос работал над докторской степенью в области психологии.
Он впервые прошел квалификацию на чемпионат СССР — самый элитный турнир в мире в то время — в 1958 году, заняв вничью девятое место. Он продолжал играть в шести других турнирах до 1971 года, хотя так и не приблизился к победе.
Он был назван гроссмейстером после победы на Мемориале Чигорина в Сочи, Россия, в 1964 году. В 1967 году г-н Кругиос занял 18-е место в мире, согласно Chessmetrics, сайту, который ранжирует игроков за последние 200 лет на основе их результатов. В то время он начал работать с г-ном Спасским и помогать ему готовиться к матчам.
Г-н Кругиус был ключевым членом команды г-на Спасского, когда г-н Спасский выиграл чемпионат мира в 1969 году, победив Тиграна Петросяна, действующего чемпиона того времени. Из-за этого опыта он остался с г-ном Спасским в матче 1972 года.
После этого матча г-н Кругиус стал меньше играть, больше сосредоточился на писательстве и стал активным членом советской шахматной иерархии.
Он был президентом Советского шахматного союза и возглавлял делегацию г-на Карпова во время его последнего матча на первенство мира против Гарри Каспарова в 1990 году, в котором г-н Каспаров выиграл.
Среди книг г-на Крогиоса «Психология шахмат» (RHM Press, 1976) — один из лучших трактатов о том, как игроки думают во время матчей и что они могут сделать, чтобы уменьшить количество своих ошибок. Г-н Спасский написал введение, подчеркнув важность понимания психологии, чтобы стать успешным шахматистом.
В 1990-х г-н Кругиос вернулся к соревнованиям и впервые сыграл вничью на чемпионате мира среди взрослых в 1993 году.
Г-н Крогиос продолжал работать тренером и тренером, поселившись на Статен-Айленде в Нью-Йорке со своей женой Ириной, от которой у него родились две дочери, Ольга и Мария.
Информации о выживших сразу не поступало.
Его самой известной ученицей в Соединенных Штатах во время его ученичества была Ирина Кроче, которая позже стала восьмикратной чемпионкой США среди женщин.
Сразу после матча 1972 года г-н Кругиус встретился с г-ном Фишером на приеме в Рейкьявике. Говорили они на русском языке, который мистер Фишер выучил, читая советские шахматные издания. Г-н Фишер признался, что читал некоторые вещи, написанные г-ном Крогиосом по психологии, хотя и счел это трудным, потому что г-н Крогиос писал не только о шахматах.
Внезапно г-н Фишер процитировал предложение, написанное г-ном Крогиосом: «Ошибки часто случаются, когда игрок продолжает свои заблуждения».
«Возможно, у вас была такая мысль, когда вы готовились к матчу? — удивленно ответил мистер Кругиус. — Мы видели в Рейкьявике совершенно нового Фишера, сильно отличающегося от старого».
Мистер Фишер улыбнулся и ушел.
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