Николай Кругиус, канцлер шахматного матча века, скончался в возрасте 91 года

В сентябре 1972 года небольшая группа русских шахматистов вылетела самолетом в Москву, рассчитывая их там принять. В группу входили Борис Спасский, только что уступивший титул чемпиона мира Бобби Фишеру, переменчивому американскому игроку, и Николай Кругиус, который был частью команды, которая помогала Спасскому в матче в Рейкьявике, Исландия.

Соревнование, которое многие назвали «матчем века», имело геополитический подтекст на фоне холодной войны. Потеря Спасского была воспринята в Советском Союзе как катастрофа, и члены группы опасались наказания за свои коллективные и индивидуальные неудачи.

Г-н Крогиос написал об инциденте почти 30 лет спустя и сказал, что все не так плохо, как они опасались. Когда они встретились с членами советской и российской спортивных комиссий, обсуждение было «спокойным и прагматичным», и они сразу же обратились к тому, что можно сделать, чтобы вернуть титул Советскому Союзу.