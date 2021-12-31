Николас Кейдж чувствует себя обделенным после взрывов кассовых сборов | развлечение

Николас Кейдж почувствовал себя «маргинализованным» киностудией «после двух неудач».

57-летний звезда, получивший звезду на Голливудской аллее славы в 1998 году и получивший несколько наград за свое выступление на большом экране, рассказал, как он решил изменить свой подход к своей карьере, увидев это. Изменение отношения к нему как к актеру.

Он сказал: «После нескольких неудач я узнал, что в студийной системе меня оттеснили; я не буду получать от них приглашения».

Однако он похвалил режиссера «Свиньи» Майкла Сарноски, который впервые возглавляет художественный фильм с эмоциональной драматургией, за то, что он воспользовался возможностью и назвал его «архангелом».

Говоря о выпуске подкаста Variety’s Awards Circuit, он добавил: «Я всегда знал, что потребуется молодой режиссер или вспомнить некоторые из фильмов, которые я снял, и знал, что могу вписаться в сценарий и заново открыть для себя себя.

«Вот почему это не только Михаил, это архангел Михаил. Этого не произошло бы, если бы он не был готов сказать:« Пойдем со мной »».

Кейдж также упомянул, что работал над боевиком «Без лица» 1997 года, в котором он смотрел вместе с Джоном Траволтой, и раскрыл особый момент, когда границы реальности и фантазии стали для него размытыми, когда он сыграл серийного убийцу Кастора Троя.

Он сказал: «Был момент, когда я подумал, что уже покинул свое тело, когда я почувствовал страх,

«Я играю или это реально? И я вижу это, когда смотрю фильм, в этот момент он у меня в глазах».

Кейдж, которому на протяжении всей своей карьеры нравилось играть множество ролей, всегда старался выделиться, следуя советам российского театрального деятеля Константина Станиславского.

Он пояснил: «Станиславский сказал, что худшее, что может сделать актер, — это имитировать. Будучи немного бунтарским, я хотел нарушить это правило.

«Так что я попробовал подход Уорхола« Дикий сердцем »к Сейлор Рипли. В фильмах, таких как« Узники страны призраков »или даже« Без лица »или« Поцелуй вампира », я пробовал то, что мне хотелось бы. назовите это западным кабуки, барокко или оперным кино.

«Освободиться от натурализма, так сказать, и выразить лучший способ исполнения».