Николас Мур – генеральный директор Renault Россия Новости

Россия является вторым по величине рынком Группы Renault с точки зрения производства и продаж с интегрированными брендами Renault и Lada.

Мур переходит из Renault в вице-президента и главного операционного директора. Становление Renault президентом в России знаменует возвращение Мюррея, который был председателем и генеральным директором российского автопроизводителя Autovas с апреля 2016 года по май 2018 года.

«Опыт и знания Никола Мур о России и странах СНГ помогут решить эту задачу», – сказал Де Мио. «Миссия по оздоровлению, возглавляемая Николаем с сентября 2020 года, является абсолютным приоритетом для компании с целью заработать деньги и вернуться к прибыли к 2023 году».

Пройдя карьеру в поставщиках плитки Velio и Furezia, Мюррей присоединился к Группе Renault в 2000 году в качестве директора по закупкам в подразделении запчастей и аксессуаров. Он занимал ряд руководящих должностей, в том числе вице-президента группы Renault, Power Train и вице-президента по производственным показателям группы в Агентстве по закупкам Renault-Nissan (RNBO). В январе 2014 года Мюррей был назначен генеральным директором группы Renault в Румынии и генеральным директором Automobile Dacia.

Более широкий альянс Renault-Nissan-Mitsubishi также недавно объявил о смене высшего руководства. Джионлука де Фиччи назначает Веронику Шарлотт-Депо вице-президентом (EVP) Агентства по закупкам коалиции. Шарлотт-Депо перейдет на новую должность генерального секретаря коалиции и возглавит Управление коалиционного сотрудничества.