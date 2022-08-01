Николас Холт рассказывает о великом персонаже, 2 сезон – The Hollywood Reporter

Николас Холт, 32 года, размышляет о влиянии изображения часто безрассудного, развратного и игривого персонажа после растущей изощренности российского императора Петра III на Hulu. отлично Екатерина Великая против Эль Фаннинг. «И я думаю, что это то, что публика может уловить».

На самом деле второй сезон Тони Макнамара (ЛюбимыйПсевдоисторическая драма, которая меняется от потрясающе веселого к мучительному действию в кажущихся легкими быстрыми поворотами, получила множество наград, в том числе номинации на премию «Эмми» как для Холта, так и для Фэннинга, в значительной степени за ее яркое чувство.

«Кто-то сказал, что похоже, что все актеры хорошо проводят время, и мы!» Холт говорит THR Смеющийся английский актер (который живет в Лос-Анджелесе, но часто ездит в Великобританию) размышляет о радостях и проблемах этого сезона. «Мне повезло делать то, что я делаю, но я также очень забочусь об этом. Иногда, когда вы так сильно заботитесь о вещах, это может действительно каким-то образом мешать. Когда вы развлекаетесь, вы в конечном итоге делаете все возможное. работа, и с этим приходит свобода. Мне нравится думать, что это то, что я могу продолжить с бизнесом с этого момента, где есть только радость и удовольствие ».

По мере того, как вы углубляетесь в сезон и все разные цвета и оттенки Питера, с которыми вам предстоит играть, расскажите мне о создании вашей собственной ментальной дорожной карты и обо всех изменениях, которые вы внесли в течение сезона.

Питер — это тот, кто делает много ужасных вещей при первом впечатлении, и он ужасный человек, который большую часть времени находится рядом. Но у Тони есть отличный способ исследовать все оттенки серого во всех своих персонажах и создавать мир, в котором они могут совершать ошибки. Но Питер — это тот, кто в каком-то смысле всегда старается изо всех сил, несмотря на то, что он вырос в таких странных обстоятельствах, что не мог сочувствовать или чувствовать то, что сделали бы другие. Честно говоря, это было очень приятно, потому что Тони пишет, когда мы идем. Когда карта разворачивается передо мной, я понимаю ее, как полагаю, как член аудитории.

Чрезмерная забота Питера о своем нерожденном ребенке доставляла ему постоянное удовольствие: «Привет, Пол», всегда в курсе приходов и уходов Пола и когда Пол был с ним в комнате. Вы заметили, что небольшие, но важные вещи, подобные этой, помогли вам исследовать и открыли ему путь к возможному спасению?

Да, особенность Питера в том, что он очень искупительный персонаж, но он всегда может очень быстро вернуться к этому базовому уровню. Он может заработать десять центов, что также является чем-то вроде чтения этого персонажа в первый раз, когда Тони впервые [showed me] Сценарий, который мне нравился — потому что я любил смотреть такие шоу, когда ты смотришь на человека, который на все 180, сам того не ожидая. Питер действительно дал мне возможность сделать это, когда он может в какой-то момент быть с Полом и быть совершенно замечательным, заботливым, любящим отцом. Во-вторых, если в комнату попадет не тот человек, он тут же угрожает убить его. Кроме того, это было частью развития Екатерины и Петра, становления родителями: наблюдение за Екатериной и тем, как Россия стала ее ребенком, и все, что поглощает ее с точки зрения того, кто она и что она собой представляет как личность. Наблюдать за различными стилями воспитания действительно интересно, чтобы разобрать их и увидеть, чем они отличаются в этом отношении.

Эль Фаннинг в роли Екатерины Великой и Холт в роли Петра III в Hulu отлично. Предоставлено Гаретом Гаттреллом / Hulu

Отношения между Кэтрин и Питером — тонкий, но устойчивый мыльный пузырь во втором сезоне. Хороший текст поможет вам достичь этого, но вы с Элли сделаете это правдоподобным. Каковы отношения между вами двумя как актерами, когда вы воплощаете в жизнь это постоянное противоречие между любовью, ненавистью и всем, что между ними?

Все просто: мы действительно любим друг друга, заботимся друг о друге и наслаждаемся совместной работой. Мы очень похожи в том, как мы работаем. Я думаю, что мы оба очень инстинктивны, и Тони дает нам хорошую основу для наслаждения внутри, что мы действительно можем толкать и тянуть так же весело. Есть отличные сцены, которые Тони пишет, обычно в зале для завтраков, обычно в самом начале эпизода, когда вы сталкиваетесь головами или какими-то двумя разными путями, которые мы собираемся выбрать во время эпизода. И я всегда с нетерпением жду этих сцен. Всегда интересно посмотреть, что может предложить Elle. Особенно во втором сезоне, потому что Кэтрин сильно эволюционировала от того наивного юного персонажа, который прибыл в особняк и был совершенно не в себе, до неожиданного лидера, который может быть очень ядовитым и сопротивляющимся, и у которого на самом деле есть желания и потребности, которые не всегда чисты. и как она преодолевает их и подводит их и справляется с этим. Все это Elle так чудесно оживляет, что мне нравится сидеть напротив и смотреть, как оно оживает, потому что мне нравится читать слова на странице и сидеть в первом ряду и наблюдать за этим.

Было ли что-то в путешествии 2-го сезона, над чем вам пришлось остановиться и подумать, и как это разрешилось?

Есть определенно важные моменты, когда вы просто должны понимать, что шоу такое смешное, но в нем также есть это … не всегда мрачное, но эмоциональное, вы просто должны выбрать эти моменты. Я думаю, это то, что Тони увидел в Elle и я для этого — мы можем получить удары комедии и быть честными с шутками. Но главное — это честность в эмоциональной части. Элль и я всегда подталкиваем друг друга к этому. Для Питера это было неожиданностью. Арка, как ее видел Тони, в том, что он стал чем-то вроде мужчины. Он был таким забавным мальчиком, у которого не было никаких последствий для его жизни, а потом вдруг он появился, и у него действительно развилась настоящая страсть, доброта и сочувствие. Как отойти от убийства матери своей жены после секса с ней? Как флип это ясно … Когда [I] Говоря это сейчас вслух, мне, конечно, нравится, что это не похоже на то, что имеет смысл, что может работать в отношениях! И поскольку мы запускаем 3-й сезон прямо сейчас, очевидно, что с ним еще многое предстоит распаковать. Но в то же время в этом и заключается гениальность Тони: может случиться то сумасшедшее событие, которое вы считаете компенсаторным, и в то же время персонаж может каким-то образом раскрыться и стать после этого намного чище, и это может сработать. Это больше похоже на то, когда я оглядываюсь назад, о, это не должно работать в каком-то смысле, но это работает.

Это самая длинная игра, в которой я когда-либо играл одним персонажем, и она не скоро станет большой. Что для вас является большой наградой или сюрпризом?

Я не ожидала, что так долго захочу играть персонажа. Самое долгое, что я играл персонажа раньше, было два сезона шоу. Сейчас мы находимся на третьем этапе этого, и я все еще очень взволнован игрой, и все это, очевидно, возвращается к сценарию. Кроме того, чем больше людей у ​​них есть, тем больше вы узнаете от них, тем больше вы знаете о них и тем больше значения в некотором смысле имеет мир.

Интервью было отредактировано для увеличения длины и ясности.

Эта история впервые появилась в независимом августовском номере The Hollywood Reporter.