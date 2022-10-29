Никола Йокич русский? Шакил О’Нил перевернул мир НБА с ног на голову из-за дезинформации о звезде «Денвер Наггетс».

Денвер Наггетс Суперзвезда Никола Йокич в настоящее время является одним из самых доминирующих игроков в НБА. «Наггетс» выбрали его под 41-м номером во втором раунде драфта НБА 2014. С тех пор он продолжает делать себе имя как один из лучших «больших» игроков лиги. йокич Он 4 раза участвовал в Матче всех звезд НБА и выигрывал самую престижную награду MVP в сезонах 2020–21 и 2021–22.

Это привлекло внимание многих фанатов и бывших игроков по всему миру, и одним из них был Шакил О’Нил. В 2021 году Шак публично рассказал Николе о «НБА на ТНТИ он умудрился получить гражданство ошибочно.

В сегодняшнем выпуске Inside The NBA Шака назвали «неофициальным» за то, что он не признал, что не знал Кристиана Вуда, сломал свой микрофон, играя на доске, и думал, что Никола Йокич был русским. Как у него все еще есть эта вечеринка — Джеральд Бурге (@GeraldBourguet) 15 января 2021 г.

Хотя другие высмеивали невежество Шакила, он выглядит точно так же, как и предыдущий. Лос-Анджелес Лейкерс Звезда попала не на ту сторону поклонников Twitter. Многие звонили ему из-за того, что он занимал огромное место в медиа-индустрии НБА и до сих пор не знал, какой национальности игрок калибра Джокича.

Шакил О’Нил был не единственным, кто считал Николу Йокича русским.

Если это еще не установлено, Йокич — серб. Он родился в Сомборе, Сербия, в 1995 году. Однако, несмотря на количество доступной информации, фанаты до сих пор считают Джокича русским, а не сербом. Один фанат написал, «Слава Богу за баскетбол, иначе у Николы Джокича не будет выбора, кроме как быть русским идиотом».

Слава Богу за баскетбол, иначе Николе Джокичу ничего не останется, как быть русским идиотом pic.twitter.com/tOtiV06Lp6 — Канадский мясник (@ChrisLambie905) 2 марта 2020 г.

Другой пользователь Twitter упомянул, «Мы смотрим игру Nuggets-Wolves, и моя жена сказала, что думает, что Никола Йокич выглядит так, будто Роб Гронковски вырос на русской ферме. И… она права».

Мы смотрим игру «Наггетс» — «Вулвз», и моя жена сказала, что, по ее мнению, Никола Йокич выглядит так, будто Роб Гронковски вырос на русской ферме. И… она права. pic.twitter.com/lfnBzpWfOJ — Шейн Драхота (@sdrahota) 2 февраля 2022 г.

Можно было бы подумать, что причиной очень распространенного непонимания национальности 27-летнего парня является расстояние между Сербией и Россией. Однако на самом деле две страны находятся на расстоянии более 3400 миль друг от друга. Однако талант Йокича, возможно, был настоящей причиной, по которой многие считали его русским. В прошлом он сообщил СМИ, что может говорить некоторые слова по-русски.

Я знал. Никола Йокич знает основы русского языка. Официально подтверждено. pic.twitter.com/K6OvfaIivV — Дмитрий Планидин 20 февраля 2022 г.

Однако не секрет, что Йокич в прошлом несколько раз играл за Сербию. Он является одним из ключевых игроков страны и на протяжении многих лет представлял ее на многих соревнованиях.

Кто-то действительно считает, что Никола Йокич был русским — Уиллоу 🧸 | карточка | (@stepjoluvr) 11 апреля 2022 г.

В этом году звезда «Наггетс» играл в Евробаскете ФИБА-2022. Он набирал в среднем 21,7 очка, 10 подборов и 4,3 передачи, когда Сербия уступила Испании в первом раунде.