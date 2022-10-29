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Никола Йокич русский? Шакил О’Нил перевернул мир НБА с ног на голову из-за дезинформации о звезде «Денвер Наггетс».

29 октября, 2022
Boleslava Sokolova

Денвер Наггетс Суперзвезда Никола Йокич в настоящее время является одним из самых доминирующих игроков в НБА. «Наггетс» выбрали его под 41-м номером во втором раунде драфта НБА 2014. С тех пор он продолжает делать себе имя как один из лучших «больших» игроков лиги. йокич Он 4 раза участвовал в Матче всех звезд НБА и выигрывал самую престижную награду MVP в сезонах 2020–21 и 2021–22.

Это привлекло внимание многих фанатов и бывших игроков по всему миру, и одним из них был Шакил О’Нил. В 2021 году Шак публично рассказал Николе о «НБА на ТНТИ он умудрился получить гражданство ошибочно.

Хотя другие высмеивали невежество Шакила, он выглядит точно так же, как и предыдущий. Лос-Анджелес Лейкерс Звезда попала не на ту сторону поклонников Twitter. Многие звонили ему из-за того, что он занимал огромное место в медиа-индустрии НБА и до сих пор не знал, какой национальности игрок калибра Джокича.

Шакил О’Нил был не единственным, кто считал Николу Йокича русским.

Если это еще не установлено, Йокич — серб. Он родился в Сомборе, Сербия, в 1995 году. Однако, несмотря на количество доступной информации, фанаты до сих пор считают Джокича русским, а не сербом. Один фанат написал, «Слава Богу за баскетбол, иначе у Николы Джокича не будет выбора, кроме как быть русским идиотом».

Другой пользователь Twitter упомянул, «Мы смотрим игру Nuggets-Wolves, и моя жена сказала, что думает, что Никола Йокич выглядит так, будто Роб Гронковски вырос на русской ферме. И… она права».

Можно было бы подумать, что причиной очень распространенного непонимания национальности 27-летнего парня является расстояние между Сербией и Россией. Однако на самом деле две страны находятся на расстоянии более 3400 миль друг от друга. Однако талант Йокича, возможно, был настоящей причиной, по которой многие считали его русским. В прошлом он сообщил СМИ, что может говорить некоторые слова по-русски.

Однако не секрет, что Йокич в прошлом несколько раз играл за Сербию. Он является одним из ключевых игроков страны и на протяжении многих лет представлял ее на многих соревнованиях.

В этом году звезда «Наггетс» играл в Евробаскете ФИБА-2022. Он набирал в среднем 21,7 очка, 10 подборов и 4,3 передачи, когда Сербия уступила Испании в первом раунде.

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