Николь Манн гордится тем, что стала первой коренной американкой, побывавшей в космосе.

Автор Ашраф Фахим

Николь Онабу Манн девять долгих лет ждала шанса полететь в космос.

И если все пойдет по плану, то это ожидание закончится 3 октября, когда вы за рулем НАСАПолет экипажа-5 на Международную космическую станцию.

«Это был долгий путь, но он того стоил», — сказал Манн агентству Reuters в пятницу.

Манн станет первой коренной американкой в ​​космосе. Джон Херрингтон был первым коренным американцем в космосе в 2002 году.

«Я очень горжусь этим», — сказал Манн. «Важно, чтобы мы отмечали наше разнообразие и действительно передавали это молодому поколению».

Манн, член племени индейцев Раунд-Вэлли в северной Калифорнии Вайлацки, говорит, что ее предстоящее назначение вызвало волнение в ее сообществе.

«Это действительно, я думаю, аудитория, до которой мы не часто добираемся», — сказала она.

Манн говорит, что до ее полета в космос осталось несколько недель, и она возьмет с собой на орбиту некоторые сувениры, чтобы напомнить ей о ее родине, в том числе «охотник за мечтой», традиционный защитный оберег коренных американцев.

Манн, военно-морской полковник со степенью магистра машиностроения, был принят на работу. НАСА в 2013 году и через два года завершила кандидатскую подготовку.

Бывший боевой летчик, выполнявший боевые задачи США в Ираке и Афганистане, теперь возглавляет международную команду, в которую входит коллега. НАСА Космонавт Джош Касада, японец Коити Ваката и российский космонавт Анна Кекина.

Его планируется запустить из Космического центра Кеннеди во Флориде на борту космического корабля Dragon компании SpaceX и сменного экипажа Crew-4. ЯВЛЯЕТСЯ.

Миссия Crew-5 последует за стартом НАСАИсторическая миссия Артемиды, которая впервые стартует в понедельник.

Гигантская космическая система запуска, увенчанная беспилотной капсулой Orion Crew, является первым шагом к возвращению людей на Луну после полувекового перерыва.

Мужчина сказал, что она и она ЯВЛЯЕТСЯ Он поможет экипажу подготовиться к будущему успеху «Артемиды».

«То, что мы делаем на НОО, — это не только обучение астронавтов, но и предоставление технических разработок и операционных концепций, которые нам понадобятся, чтобы жить (с) устойчивым человеческим присутствием на Луне и, в конечном итоге, доставить нас на Марс», — сказала она.

«Поэтому я просто надеюсь, что весь мир будет смотреть в понедельник».