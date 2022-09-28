Никто еще не видел карт покемонов, сделанных так или иначе.

Скриншот : Компания покемонов

Покемон ККИ фан-сайт ПокеПляж Он полностью гарантировал открытие. Это собственное видео от The Pokémon Company, которое показывает в невиданных ранее подробностях, как именно создается карта Western Pokémon, от ее первоначального дизайна до проверки и печати. И если вам нравятся фабричные снимки серийных изделий, вы готовы наслаждаться.

Как сделать карты покемонов: от начала до конца

Это внутреннее видео, по-видимому, было создано для сотрудников The Pokémon Company International и Millennium Print Group — производителя карт The Pokémon Company объявила о своем намерении купить в начале этого года. Я подозреваю, что это было снято в 2017 году, глядя на выставленные повсюду коллекции. солнце ЛунаУльтрапризма и заблокированный свет. В фильме компания демонстрирует процесс создания новой партии карточек покемонов, начиная от текстовых списков имен и перемещений, присланных им японскими производителями карт, вплоть до физических пакетов в руках людей.

Скриншот : Компания покемонов

Есть что-то необычное в том, чтобы видеть на экране компьютера пустые карточки с их атрибутами, написанными прямо на карточке. Это похоже на то, что может сделать только волшебник, живущий в вулкане, а не трудолюбивая команда, проверяющая каждую карту на наличие ошибок на своих экранах. Но по ходу видео это становится все более и более впечатляющим.

Эти декоративные открытки (самый простой способ получить неприятные подделки) так сложно сделать! Кажется, что каждая рябь и линия точно расположены на компьютере, так что направление и рисунок соответствуют определенным частям тела каждого покемона, а затем распространяются по остальной части карты.

Скриншот : Компания покемонов

G/O Media может получить комиссию 15% скидка Беспроводная игровая мышь Razer Viper V2 HyperSpeed профессиональные игры

использует оптический датчик Focus pro 30k для невероятной точности. Весит всего 59 г, практически не давит на ваши запястья и обеспечивает более быстрое время отклика и более длительные сеансы. Клавиши, рассчитанные на 90 миллионов нажатий. Невероятно быстрое беспроводное соединение и 80 часов автономной работы. .

Здесь много деталей, и это понимание того, как перевести и синтезировать группу для англоязычных рынков. там бесчисленное количество Версии дизайна логотипа Ultra Prism были пройдены от стадии первоначальной окраски до окончательной упаковки. Вы можете увидеть, сколько людей задействовано в каждом шаге, разные звуки, которые звучат в сообщениях с просьбой внести небольшие изменения, или как конкретный дизайн может получить одобрение большинства людей, но все же быть отклоненным одним отделом. Выше вы можете увидеть возможный Список отвергнутых имен перед выбором «Ультра Призма», хотя на снимке он выглядит довольно аккуратно. Тем не менее, мы все можем быть убиты горем из-за того, что никогда не видели Ultra Galactic.

Скриншот : Компания покемонов

Затем идет печать, и на нее интересно смотреть. В гигантские измельчители подаются не только невозможные мегаколоды редчайших карт, но и сложность, с которой они проверяются на любом этапе. У них даже есть специальная маленькая металлическая палочка для измерения границ на картах. (Наверняка-то любой, кто проиграл в 10-м классе из-за «централизации», не мог не рассердиться.)

Скриншот : Компания покемонов

В нем даже подробно рассказывается о кодовых картах TCGO и о том, как эти QR-коды проверяются. К сожалению, вы не входите На кой черт им раскрывать, будет ли у пакета хороший розыгрыш или нет.

К сожалению, единственное, от чего нельзя отказываться, — это от того, как выбирать карты, входящие в бустер. На нем показаны гигантские машины, выполняющие работу, но нет объяснения, как все работает.

Там тоже много забавных цифр. Производственные мощности TCPi в Дареме, Северная Каролина, производят 26,62 миллиона карт в день на 120-футовом печатном станке стоимостью 8,5 миллиона долларов. При этом ежедневно производится 2,5 миллиона упаковок для их размещения. Что тоже хорошо, так как в упаковке 10 упаковок.

Скриншот : Компания покемонов

О, и мы не должны забывать полную В поисках утраченной астрономии Положительный отзыв со склада, где хранятся упакованные карты. Каждая из этих больших коробок (по моим наблюдениям) содержит 72 упаковки по шесть бустеров. Камера движется, показывая, что это всего лишь половина склада. Думаю, я вижу около 2000 таких больших ящиков. При 140 долларах в бустерном фонде мы ожидаем 120 миллионов долларов. Покемон карты. Угу. У кого еще есть идея для фильма об ограблении?

Какое прекрасное понимание, и будем надеяться, что у Nintendo и The Pokémon Company хватит ума понять, что оставить их онлайн для продвижения своего продукта — хорошая идея.