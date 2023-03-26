«Никто не чувствует себя хорошо после того, как сдался»: пилот соревнуется в спорткомплексе для ветеранов-инвалидов, отряд

ВАШИНГТОН. Пилот первого класса Лоррейн Ардозер сказала, что ее жизнь изменилась за одну ночь.

Новобранец ВВС только что прибыл в 2022 году для обучения на базе ВВС Гудфеллоу в Техасе. Она часто гуляла с друзьями, исследуя окрестности и гуляя по близлежащим государственным паркам.

Одна из этих поездок резко остановилась, когда машина, в которой она ехала, неожиданно несколько раз перевернулась, сломав ей позвонки, сломав шею и разрушив легкое.

22-летний Эрдозер сказал: «Я помню, что чувствовал себя очень усталым в тот день. Я помню, как вырвало глаз, и в следующую вспышку я проснулся после 11 дней комы».

Она проснулась и обнаружила, что парализована ниже шеи. После операций и физиотерапии она переехала в Медицинский центр Сент-Луиса, штат Вирджиния, в казармы Джефферсона, где теперь проходит реабилитацию по три часа в день, пять дней в неделю.

Ардусер, теперь парализованная, планирует впервые в жизни покататься на лыжах на склонах Сноумасс, штат Колорадо.

Она одна из двух действующих членов, которые примут участие в 2023 году. Национальная клиника зимних видов спорта по делам ветеранов.

«Как правило, фактические работники, участвующие в переходе, не работают», — сказал Джейсон Стрикленд, директор по коммуникациям клиники.

Ардусер и ее коллега по активной службе присоединятся к более чем 400 ветеранам с ограниченными возможностями в спортивной клинике с субботы по 31 марта. Клиника, организованная Департаментом по делам ветеранов и американских ветеранов-инвалидов, предоставит военнослужащим-инвалидам возможность участвовать в различных мероприятиях, от подводного плавания и хоккея на санях до катания на беговых лыжах и самообороны в инвалидных колясках.

Хотя Ардусер никогда раньше не каталась на коньках, она не нервничает.

«Мне нравится заниматься такими вещами. Я люблю каякинг, катание на водных лыжах и другие водные виды спорта», — отмечает она, отмечая, что беспорядок с трубами может быть немного пугающим.

Ардусер сказала, что она выросла в своей семье с чувством долга, поскольку ее тетя и дядя служат в армии.

Она сказала: «Моя тетя работала в Пентагоне». «Я как бы посмотрел на нее, и когда пришла моя очередь узнать, что я собираюсь делать со своей жизнью, она вернулась к этому».

Позже Ардузер обнаруживает из всплывающих записей, что ее прадед также имел военную карьеру.

Уверенная, что хочет сделать карьеру в разведке, Ардусер поговорила с вербовщиком и составила список целей, которых она хотела достичь во время своей военной карьеры, в том числе научиться говорить по-русски.

Хотя врачи изначально думали, что она может не выжить в автокатастрофе, Ардусер сказала, что она полна решимости доказать их неправоту.

«Я всегда была из тех людей, которым не нравится, когда им говорят, что ты чего-то не можешь. Может быть, это упрямство», — сказала она.

Ардусер сказала, что она всегда была чем-то вроде адреналиновой наркоманки. Ее травмы не изменили этого.

В то время, когда ее реабилитационный терапевт рекомендовал клинику, у Ардузер не было того уровня подвижности, который у нее есть сегодня.

«Мой терапевт заверил меня, что есть люди с самыми разными травмами», — сказала она.

Ардузер сказала, что ее план на неделю в спортивной клинике — просто плыть по течению.

«Мой реабилитолог посоветует мне, что делать», — сказала она, ожидая немного выйти за пределы своей зоны комфорта.

Стрикленд сказал, что клиника ставит перед военнослужащими-инвалидами задачу преодолеть предполагаемые ограничения, позволяя им опираться на свой опыт и продолжать вести активную, здоровую жизнь.

Ардузер сказала, что теперь она приближается к жизни, позволяя своим эмоциям помогать ей, а не подавляя свои собственные.

«Если я изо всех сил пытаюсь оторваться от земли, я буду использовать свой гнев, чтобы подтолкнуть, и силу, потому что вы станете сильнее. Во многом это связано с психологической устойчивостью», — сказала она. «Никто не чувствует себя хорошо. после отказа».