Ник Босса считает Хасана Риджуэя главной заменой диджея Джонса из 49ers

Иган, Миннесота – 49ers не смогли удержать ключевую фигуру в своей линии защиты в межсезонье. Но оборонительный конец Ник Боза сказал Новичок Хассан Риджуэй У него есть все, что нужно, чтобы наверстать упущенное в качестве меняющегося игрока на ранних спусках. Риджуэй вернулся к тренировкам в среду против «Миннесотских викингов» после двухнедельного проигрыша из-за нагрузки на четырехглавую мышцу. Босса, который также упомянул, что ему нравится то, что Он видел от Джавона Кинлоусчитает, что добавление Риджуэя поможет команде компенсировать потерю носа свободного агента с DJ Jones. «Это действительно важно для нашей серии D», — сказал Боза о Риджуэе. «Важно, чтобы он был здоров. Он не торопился со своими квадрицепсами, и я рад, что он не торопился. И сейчас он чувствует себя хорошо». «Выглядит так же хорошо, как и в начале лагеря. Это будет действительно важная часть, так как мы потеряли ди-джея» Связанный: Лэнс извлекает выгоду из ценных тренировочных ударов против викингов. Джонс Меня уволили как свободного агента в межсезонье., подписал трехлетний контракт на 30 миллионов долларов с Денвер Бронкос. Джонс провел пять сезонов с 49 игроками и сделал 56 лучших отборов в своей карьере в прошлом сезоне. Риджуэй — ветеран НФЛ с шестилетним стажем, сыгравший три сезона за «Индианаполис» и «Филадельфию». В прошлом сезоне он забил два мешка и 20 мячей. В межсезонье он подписал годовой контракт на 1,8 миллиона долларов с 49ers.

