Иган, Миннесота – 49ers не смогли удержать ключевую фигуру в своей линии защиты в межсезонье.

Но оборонительный конец Ник Боза сказал Новичок Хассан Риджуэй У него есть все, что нужно, чтобы наверстать упущенное в качестве меняющегося игрока на ранних спусках.

Риджуэй вернулся к тренировкам в среду против «Миннесотских викингов» после двухнедельного проигрыша из-за нагрузки на четырехглавую мышцу.

Босса, который также упомянул, что ему нравится то, что Он видел от Джавона Кинлоусчитает, что добавление Риджуэя поможет команде компенсировать потерю носа свободного агента с DJ Jones.

«Это действительно важно для нашей серии D», — сказал Боза о Риджуэе. «Важно, чтобы он был здоров. Он не торопился со своими квадрицепсами, и я рад, что он не торопился. И сейчас он чувствует себя хорошо».

«Выглядит так же хорошо, как и в начале лагеря. Это будет действительно важная часть, так как мы потеряли ди-джея»

Джонс Меня уволили как свободного агента в межсезонье., подписал трехлетний контракт на 30 миллионов долларов с Денвер Бронкос. Джонс провел пять сезонов с 49 игроками и сделал 56 лучших отборов в своей карьере в прошлом сезоне.

Риджуэй — ветеран НФЛ с шестилетним стажем, сыгравший три сезона за «Индианаполис» и «Филадельфию». В прошлом сезоне он забил два мешка и 20 мячей.

В межсезонье он подписал годовой контракт на 1,8 миллиона долларов с 49ers.

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