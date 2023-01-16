Ник Киргиос переходит в теннис

Обновление: в понедельник, чуть более чем за 24 часа до того, как он должен был сыграть свой матч первого круга, Ник Киргиос снялся с Открытого чемпионата Австралии с травмой колена.

Мельбурн, Австралия. Ник Киргиос наконец-то дома.

Он в Австралии со своими людьми и именно туда, куда он направлялся все эти месяцы тоски по дому, живя на чемоданах на пути к профессиональному теннису.

Месяцами вы загораете и тренируетесь в Сиднее. Но он также выжал немного времени, хотя этого было недостаточно, чтобы удовлетворить его, на черном диване в доме его детства в Канберре, столице тихой сельской Австралии, чтобы рассказать своей матери, как безопасно он себя чувствовал, пока она потягивала чай. метров на кухне. Он мог спать в своей старой комнате, где на полках стояла его драгоценная коллекция красочных баскетбольных кроссовок. Это рядом с комнатой с сотнями трофеев и плакеток и десятками его сломанных ракеток. Домашний попугай в птичьей клетке сзади. Утром он совершает оживленные 12-километровые прогулки с отцом, золотистым ретривером и миниатюрной таксой Квинси возле горы Маджура.

Он бил по мячу, поднимал тяжести, ходил и дарил бесконечные хлопоты детям в теннисном центре Lynham, где он начал свою карьеру. Как и многие в Австралии — и во многих других местах в наши дни — они поклоняются своему местному народному герою, независимо от того, насколько возмутительным и агрессивным он становится в разгар соревнований или когда на его подбородке появляется живой микрофон. Или, может быть, поэтому они это делают.