Ник Киргиос переходит в теннис

Обновление: в понедельник, чуть более чем за 24 часа до того, как он должен был сыграть свой матч первого круга, Ник Киргиос снялся с Открытого чемпионата Австралии с травмой колена.
Мельбурн, Австралия. Ник Киргиос наконец-то дома.
Он в Австралии со своими людьми и именно туда, куда он направлялся все эти месяцы тоски по дому, живя на чемоданах на пути к профессиональному теннису.
Месяцами вы загораете и тренируетесь в Сиднее. Но он также выжал немного времени, хотя этого было недостаточно, чтобы удовлетворить его, на черном диване в доме его детства в Канберре, столице тихой сельской Австралии, чтобы рассказать своей матери, как безопасно он себя чувствовал, пока она потягивала чай. метров на кухне. Он мог спать в своей старой комнате, где на полках стояла его драгоценная коллекция красочных баскетбольных кроссовок. Это рядом с комнатой с сотнями трофеев и плакеток и десятками его сломанных ракеток. Домашний попугай в птичьей клетке сзади. Утром он совершает оживленные 12-километровые прогулки с отцом, золотистым ретривером и миниатюрной таксой Квинси возле горы Маджура.
Он бил по мячу, поднимал тяжести, ходил и дарил бесконечные хлопоты детям в теннисном центре Lynham, где он начал свою карьеру. Как и многие в Австралии — и во многих других местах в наши дни — они поклоняются своему местному народному герою, независимо от того, насколько возмутительным и агрессивным он становится в разгар соревнований или когда на его подбородке появляется живой микрофон. Или, может быть, поэтому они это делают.
Теперь все вдруг по-другому.
За последний год Киргиос превратился из темпераментного таланта с огромным нереализованным потенциалом в трансцендентное зрелище, предлагаемое этим якобы безвкусным видом спорта — талантливый плохой парень, который сводит с ума теннисный истеблишмент, но волнует толпы на более поздних стадиях игры. , игра. Самые важные турниры.
Нравится это теннисному истеблишменту или нет, в наши дни никто в спорте не заполняет корт так, как Киргиос. Даже его парные матчи стали шумными и жаркими. А в разгар Открытого чемпионата Австралии Киргиос был одним из фаворитов, чтобы бросить вызов девятикратному чемпиону Новаку Джоковичу на родной земле, что может оказаться палкой о двух концах. Этот уровень давления и ожиданий был криптонитом для Киргиоса и раньше, поскольку его саморазрушительная психика взрывается в решающий момент, создавая свой собственный уникальный бренд непреодолимой теннисной драмы.
«Это будут тяжелые две недели, независимо от того, выиграете вы или проиграете, эмоционально или ментально», — сказал Кирьос в предрождественском интервью в доме своих родителей. «Я один из парней, которые все время носят с собой бинокль. Большая мишень у меня на спине».
Со всеми своими недавними успехами и известностью он вдруг как будто оседлал Киргиоса. Руководители игр видят в нем редкого игрока, который может привлечь новую, более молодую аудиторию. Болельщики поднимают пиво и врезаются в коробки, а Киргиос набирает очки своими фирменными трюковыми ударами по ногам и из-за спины. Они носят баскетбольные майки, когда смотрят на него и когда он играет, как и он сам, и превращают его матчи, даже парные соревнования, в нечто вроде дикой ночи на матче UFC.
«Он приносит что-то другое», — сказал Андреа Гаудензи, бывший профессионал, а ныне президент ATP Tour, профессионального мужского турнира.
Кен Соломон, председатель и главный исполнительный директор Tennis Channel, ведущего информационного партнера этого вида спорта, назвал Киргиоса «эпицентром» в попытке привлечь болельщиков, которые никогда не прикасались к ракетке и, вероятно, никогда не будут. В пятницу Netflix выпустил свой документальный сериал «Break Point» о профессиональном теннисе, который, как надеется спорт, сделает для него то же, что «Drive to Survive» сделал для Формулы-1. Первый эпизод был посвящен почти исключительно Киргиосу, который одержал замечательную победу в Твиттере. .
На прошлой неделе Tennis Australia объявила, что Киргиос сыграет с Джоковичем на благотворительном шоу в пятницу вечером. Билеты были распроданы за 58 минут.
За три часа до игры он привлекает лучших клиентов сети роскошных отелей во время рекламной игры в настольный теннис. Перед началом мероприятия он сидел один в тихом коридоре, чувствуя давление того, что его ждало впереди. Спустя несколько мгновений, сжимая летучую мышь в переполненном баре на крыше, появились яркие глаза и широкая улыбка звездного артиста.
Полагаться на Киргиоса как на лидера в игре тоже очень рискованно. То, что делает его таким неотразимым, что в любой момент он может произвести на поле еще один непропускаемый момент, иногда делало его гранатой. Он тот, кто держит палец на булавке.
Также есть заявление о домашнем насилии.
В начале февраля Киргиос должен предстать перед судом в Канберре, где ему будет предъявлено обвинение в обычном нападении в результате ссоры с его бывшей девушкой Киарой Пассари в декабре 2021 года. Киргиос отказался обсуждать этот вопрос, поскольку он стал достоянием общественности во время его пробега. к финалу Уимблдона в июле.
Обычное нападение является наименее серьезным обвинением в нападении в Австралии, но указывает на то, что жертва подверглась непосредственному незаконному насилию или ей угрожали незаконным насилием, но не телесными повреждениями. Адвокаты Киргиоса заявили, что они будут защищать его, сосредоточив внимание на психических заболеваниях, сославшись на его историю депрессии и злоупотребления психоактивными веществами, которые, по словам Киргиоса, у него были всегда, но сейчас они находятся под контролем. Если суд примет эту защиту и отклонит дело, он может принять решение о назначении плана лечения. Максимальное наказание за публичное нападение — два года лишения свободы.
Инцидент произошел в первые недели отношений Киргиоса с его теперь уже постоянным спутником Костином Хаци, с которым он познакомился в Интернете. Он также полностью вернулся к теннису после многих лет непоследовательности и психических потрясений. Спорт приносил богатство и славу, но также и одиночество с его бесконечными путешествиями и одиночными придворными баталиями, которые мучили самого себя.
Резкая критика и расистские нападки, которым он подвергся, когда он проигрывал матчи, в которых должен был выиграть, или ломал ракетки и ругал теннисных чиновников, пробудили воспоминания о тех годах до того, как всплеск роста в 17 лет превратил его в элитную электростанцию ростом 6 футов 4 дюйма. . Будучи толстым, темнокожим мальчиком со скромным достатком в преимущественно белой стране, где, казалось, у каждого было больше, над ним высмеивали и издевались, несмотря на его талант к теннису или, возможно, благодаря ему.
Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона, который тренирует Джоковича, назвал Киргиоса «теннисным гением». Отец Кириоса, Гиоргос, впервые заметил это умение, когда Кириос был маленьким ребенком и ударял по мячу, подвешенному на веревке к металлическому шесту. Он никогда не ошибался. Вскоре Киргиос начал заниматься спортом на ветхих кортах недалеко от дома своих родителей в Канберре. Его отец, маляр из Греции, после работы носил с ним ведро мячей.
«Он до сих пор носит те же костюмы, в которых вышел из лодки», — сказал Киргиос о своем отце, который до сих пор красит дома. «Должно быть, он был измотан».
Его мать, Нурлила, которая была из Малайзии и работает инженером-программистом в организациях здравоохранения, часами возила его и его брата на турниры. Они останавливались в домах туристов и пытались вытянуть 20 долларов, чтобы оплатить ужин для него и его братьев в дешевых индийских ресторанах в деревне.
Его родители ничего не знали о теннисе. Tennis Australia и теннисный авторитет в его регионе постарались восполнить пробелы, и Кирьос добился своей крупной победы в 19 раз, победив Рафаэля Надаля на Уимблдоне в 2014 году.
Она почти уничтожила его. После этой победы и всех связанных с ней ожиданий Киргиос считал, что должен решать все проблемы самостоятельно. Когда он не мог, он набрасывался на теннисных чиновников, СМИ и окружающих его людей.
Затем, прошлой осенью, после года, в течение которого он заигрывал с уходом, но также демонстрировал проблески своей волшебной игры, Киргиос начал понимать, что ему не нужно делать все это в одиночку. Он может рассказать о своих страхах, неуверенности и хрупкости своего ума близким людям, и они могут помочь.
«Знать, что я больше не один и что я могу открыться и поговорить с людьми, для меня очень важно», — сказал он. «Знаешь, это нормально, чувствовать желание плакать несколько дней».
Он также решил, что устал подводить себя и других. Перед прошлогодним Открытым чемпионатом Австралии по теннису он приступил к шестинедельным энергичным тренировкам, которых не делал годами. Играйте с лучшими соперниками по 90 минут каждый день и посещайте тренажерный зал. Несколько раз в неделю он проводил два часа, играя в баскетбол на всей площадке, свою настоящую любовь, с лучшими австралийскими игроками, чтобы отточить свою физическую форму.
Когда его спросили об отчете скаутов о ринговой игре, он сказал так:
Ему нравится стрелять между средними защитниками. «Он может очень хорошо отбить три мяча». «Играй вингером». «В углу.» «Отойди от выстрелов». «Вполне универсальный». «Может отлично охранять». «Красивое телосложение». Как Тобайас Харрис в расцвете сил.
Он также лучше ел и сосредоточился на большем отдыхе, а не на выпивке.
К концу января вместе с Танси Коккинакисом, своим земляком и другом детства, он выиграл парный титул на своем первом турнире Большого шлема. Затем он привязался в основном к здоровым парням, живущим на Уимблдоне, куда его однажды пришлось вытащить из паба в 4 утра в день матча. Не в этот раз, хотя его впечатляющий теннис сопровождался многочисленными столкновениями с председателями судей и напряженной словесной перепалкой со Стефаносом Циципасом, во время которой Циципас пытался ударить Киргиоса мячом.
Он проиграл Джоковичу в финале в четырех сетах, но оставался дисциплинированным во время Открытого чемпионата США. Там он выбил первого посева и действующего чемпиона Даниэля Медведева в четвертом раунде, а затем потерпел неожиданное поражение от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале. Измученный сезоном и играя в основном ночью, чтобы телевещатели могли максимально увеличить телеаудиторию, он сделал свой первый хоумран и сыграл только один сольный турнир.
Во вторник Кирьос сыграет с малоизвестным россиянином Романом Свилиным в первом туре.
что происходит сейчас?
Теннис, как и некоторые другие виды спорта, — это МРТ души. Киргиос знает, что он никогда не добьется того клинического мастерства и эмоциональной дисциплины, которые так долго демонстрировали Надаль и Джокович. Он будет бросать ракетки и ломать их. По его словам, это свидетельство того, насколько он заботится о нем, и для того, чтобы добиться успеха, теннис должен быть о том, кто он есть, кто-то, кто играет со страстью, инстинктом и импровизацией, как джазовое соло, а не симфония.
Если он сможет это сделать, возможно, он сможет найти покой на поле, даже когда стресс от неизбежного взрыва не дает его маме, слишком беспокоящейся о том, что произойдет, смотреть.
Он сказал: «Немногие люди могут сказать, что Салам сделал их угрозой, и они получат поддержку нации, ну, поддержку какой-то нации, стоящей за этим». «Я просто должен попытаться получить от этого удовольствие».
Для Киргиоса это всегда было самой сложной задачей.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».