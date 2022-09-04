Ник Киргиос vs Даниил Медведев, когда играет Киргиос, 4 тур, новости

Ник Киргиос может вытеснить Даниила Медведева как чемпиона US Open и номер один в мире в впечатляющем матче 1/8 финала в понедельник (AEST) с индивидуалистом-австралийцем, загоревшимся желанием бросить вызов критикам, которые «ненавидят мою игру».

Киргиос, которому в суде Канберры предъявлено обвинение в нападении на бывшую девушку, доказал, что его толпа сомневающихся неправа своим спорным выходом на финал Уимблдона в июле, где его остановил Новак Джокович.

Его выступление во Всеанглийском клубе только продемонстрировало качества 27-летнего футболиста.

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Кирьос может похвастаться победным послужным списком против четырех игроков из топ-10 мира, в том числе 2:1 против Джоковича и 3:1 против Медведева.

Австралиец опережает вторую ракетку мира Александра Зверева со счетом 4-3 и опережает пятого сеяного Стефаноса Циципаса, греческую звезду, которая обвинила его в том, что он «хулиган» и «зло» на Уимблдоне.

Рафаэль Надаль, 6-3, и Роджер Федерер, 6-1, оба сумели обуздать радующие публику выступления в Австралии.

«Я всегда ношу эту фишку у себя на плече. Когда я играю, все это у меня в голове», — сказал Киргиос.

«Я хочу быть там. Я хочу быть в прайм-тайм. Я хочу быть на этом экране, на экране, который все смотрят».

Кирьос обыграл Медведева в товарищеском матче на Открытом чемпионате США в Монреале в прошлом месяце после того, как россиянин выбил его из Открытого чемпионата Австралии в январе.

Выход Киргиоса в 1/8 финала Открытого чемпионата США обычно попадает в заголовки газет.

Фанаты были обвинены в курении марихуаны, которая вызвала астму в первом раунде.

Он также был оштрафован на 7500 долларов после того, как нарушил закон за плевок и сквернословие в матче против француза Бенджамина Понци.

«Я знаю, что многие люди ненавидят мою игру, то, как я делаю вещи, как я следую им», — признался Киргиос.

«Я всегда преуспеваю в этом. Я не хочу забывать все, что говорят люди».

Поражение Медведева в воскресенье означает, что он потеряет первое место в мировом рейтинге после US Open.

26-летний Медведев доходил до полуфинала или выше за последние три года на Открытом чемпионате США.

Он признает, что был «удивлен» омоложением Киргиоса как игрока, когда он вернулся в топ-25 после того, как в конце 2021 года был на грани вылета из топ-100.

«Мы оба совершенно наэлектризованы. Никогда не знаешь, что будет», — сказал Медведев, еще не расстроившийся на турнире.

«Я не думаю, что мы друзья. Когда я говорю «друзья», мы не были вместе в пабе.

«Я чувствую, что мы очень уважаем друг друга. На поле мы также не ссорились и ничего такого, что могло бы измениться в любой момент».