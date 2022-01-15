Ни «Газпром», ни Россия не виноваты в энергетическом кризисе в Европе — Новак — Бизнес и экономика

Москва, 15 января. Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что ни «Газпром», ни Россия не виноваты в энергетическом кризисе в Европе.

«Конечно, меня несколько удивило заявление главы такой уважаемой международной организации, как Международное энергетическое агентство, которое пытается изменить проблемы, с которыми сегодня сталкиваются европейские потребители. Конечно, ни «Газпром», ни Россия в целом не правы. здесь.

Новак подчеркнул, что на развитие энергетического кризиса в Европе повлияла затяжная зима, вынудившая добывать большие объемы газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Кроме того, мировая экономика начала восстанавливаться, и сжиженный газ, в основном из США, пошел на азиатские рынки, отметил вице-премьер.

Ряд стран ЕС с сентября по декабрь 2021 года обвинили «Газпром» в ограничении поставок газа в ЕС в период пиковых цен на энергоносители, считая, что российский поставщик, покрывающий около 40% потребностей ЕС в газе, манипулирует европейскими ценами.

В ответ «Газпром» неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства стран ЕС выполнены в полном объеме. Этот факт неоднократно подтверждался руководством как отдельных стран ЕС, так и Еврокомиссии.