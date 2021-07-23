Ни флага, ни гимна, но глава российской олимпиады по-прежнему хочет золотой Токио

Глава Олимпийского комитета России, организации, обремененной давним допинговым скандалом, считает, что его спортсмены, направляющиеся на Олимпийские игры в Токио, находятся в несправедливом положении.
Однако Станислав Поздняков хочет, чтобы олимпийцы привезли на родину десятки медалей.
«Государственный флаг и государственный гимн – два дополнительных фактора мотивации … для любого спортсмена», – сказал он AFP в интервью в Москве перед Играми.
«Конечно, нам придется выступить без этих недостающих элементов. Но команда готова побороться за места на подиуме. Мы рассчитываем выиграть от 40 до 50 медалей».
Гол Позднякова на высоте 56 очков на пьедестале почета Российские спортсмены выиграли в Бразилии пять лет назад, но он бледнеет по сравнению с Играми в Лондоне, когда они вернулись с результатом 82.
Это связано с тем, что 2012 год был другой эпохой для российского спорта, еще до того, как страна была втянута в допинговый скандал, неприятные последствия которого спустя годы привели к тому, что в Японии не было ни эмблемы, ни гимна России.
Эти санкции в конечном итоге вытекают из отчета, опубликованного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в 2015 году, в котором говорится, что Россия создала далеко идущую систему обмана с молчаливого одобрения на самом высоком правительственном уровне.
Затем, в 2016 году, Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, объявил о поддерживаемом государством допинге на зимних Олимпийских играх 2014 года, которые они принимали на российском черноморском курорте Сочи.
Эти открытия приведут к тому, что России запретят участвовать в крупных спортивных мероприятиях на четыре года, а ее спортсмены лишатся медалей – впечатляющее количество медалей в Лондоне упало до 67 из-за обвинений в допинге.
Спортивный арбитражный суд (CAS) снизил штрафы в конце 2020 года – решение, которое разозлило некоторых наблюдателей, но в России было сочтено победой.
Защита будущих поколений
Таким образом, несмотря на то, что гимн, флаг и даже название России запрещены на крупных соревнованиях до декабря 2022 года, чистые спортсмены могут участвовать в соревнованиях.
Поздняков продолжает утверждать, что запрет на ношение национальных цветов является «несправедливым», особенно для нового поколения молодых спортсменов.
«Они не имеют ничего общего с обвинениями 2015 года», – сказал он.
Российские официальные лица часто повторяли эту позицию: меньшая группа спортсменов платит за ошибки, допущенные их старшими, и что теперь государство пересмотрело свои правила.
Видные деятели, такие как президент Владимир Путин, давно предполагают, что допинговый скандал – это заговор Запада с целью подорвать мировую спортивную державу, но Поздняков сказал, что пора перевернуть страницу.
Примирительным тоном он похвалил «совместную работу» своей организации и Международного олимпийского комитета – усилия, которые, по его словам, «радуют наших спортсменов», позволяя им соревноваться.
Он сказал, что наказания были «чрезмерными», но добавил: «Жизнь всегда основана на каком-то компромиссе и поиске консенсуса».
В Токио урегулирование означает, что российские спортсмены будут соревноваться под названием Олимпийского комитета России, символом которого является факел, окруженный красными и синими полосами – как национальный флаг.
Гимн России заменен на музыку национальной иконы композитора Петра Чайковского, а спортивный костюм будет украшен в цветах России.
Назначение самого Позднякова в мае 2018 года было частью усилий властей по восстановлению авторитета его организации.
В отличие от своего предшественника, депутата и бизнесмена, Поздняков – 47-летний четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию – не имеет прямого отношения к политике.
«Моя главная задача – защитить будущие поколения российских олимпийских спортсменов от проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня».