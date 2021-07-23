Глава Олимпийского комитета России, организации, обремененной давним допинговым скандалом, считает, что его спортсмены, направляющиеся на Олимпийские игры в Токио, находятся в несправедливом положении.

Однако Станислав Поздняков хочет, чтобы олимпийцы привезли на родину десятки медалей.

«Государственный флаг и государственный гимн – два дополнительных фактора мотивации … для любого спортсмена», – сказал он AFP в интервью в Москве перед Играми.

«Конечно, нам придется выступить без этих недостающих элементов. Но команда готова побороться за места на подиуме. Мы рассчитываем выиграть от 40 до 50 медалей».

Гол Позднякова на высоте 56 очков на пьедестале почета Российские спортсмены выиграли в Бразилии пять лет назад, но он бледнеет по сравнению с Играми в Лондоне, когда они вернулись с результатом 82.

Это связано с тем, что 2012 год был другой эпохой для российского спорта, еще до того, как страна была втянута в допинговый скандал, неприятные последствия которого спустя годы привели к тому, что в Японии не было ни эмблемы, ни гимна России.