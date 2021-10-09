Нобелевская премия мира вручена журналистам Раисе и Муратовым | Новости, спорт, вакансии

Журналисты Мария Ресса из Филиппин и Дмитрий Муратов из России выиграли в пятницу Нобелевскую премию мира 2021 года за свою борьбу за свободу выражения мнений в странах, где журналисты подвергаются постоянным нападениям, преследованиям и даже убийствам.

Риса и Муратов были отмечены за их «мужественную» работу, но также считались «представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», – сказала Берит Рейсс-Андерсен, председатель Норвежского общества. Нобелевский комитет.

В 2012 году Ресса стала соучредителем Rappler, новостного веб-сайта, который, как отметила комиссия, сосредоточил пристальное внимание на «неоднозначной и смертоносной кампании президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками» на Филиппинах.

Она и Рапплер сказали, что они также «задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом».

Муратов был одним из основателей независимой российской газеты «Новая газета» в 1993 году, которую Нобелевский комитет охарактеризовал как «самую независимую газету в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти».

«Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о цензурируемых аспектах российского общества, которые редко упоминаются другими СМИ», – добавила она, отметив убийство шести журналистов с момента ее основания. .

Ресса, первая филиппинка, получившая Премию мира, и первая женщина, удостоенная в этом году награды Нобелевского комитета, была осуждена в прошлом году за клевету и приговорена к тюремному заключению в решении, которое рассматривается как серьезный удар по глобальной свободе прессы.

58-летняя Ресса, которая в настоящее время находится под залогом, но перед лицом семи активных судебных дел, сказала, что она надеется, что награда будет способствовать развитию журналистских расследований, «которые будут привлекать власть к ответственности».

«Эта продолжающаяся кампания преследования и запугивания меня и моих коллег-журналистов на Филиппинах является ярким примером глобальной тенденции», – сказала она Associated Press.

Она также сослалась на гигантов социальных сетей, таких как Facebook, как на представляющих серьезную угрозу демократии, заявив: «Фактически, они отдают предпочтение распространению гнева и ненависти, а не фактам».

«Я не думала, что то, что мы переживаем, привлечет столько внимания. Но тот факт, что она это сделала, также показывает вам, насколько важны битвы, которые мы ведем, верно?» – сказала она. Таковы будут наши выборы в следующем году. Это битва за факты. Когда вы боретесь за факты, журналистика – это занятие ».

59-летний Муратов сказал репортерам, что считает эту награду наградой за убитых журналистов и авторов «Новой газеты», в том числе Анну Политковскую, освещавшую кровавый конфликт России в Чечне.

«Это дань памяти нашим погибшим коллегам», – сказал он.

«Поскольку Нобелевская премия мира присуждена не посмертно, ее придумали, чтобы Аня могла получить, но из других рук», – сказал Муратов, имея в виду Политковскую.

По данным Комитета защиты журналистов, за последнее десятилетие на Филиппинах были убиты 17 работников СМИ, а в России – 23 человека.

Муратов сказал, что он будет использовать часть своей доли призовых денег в размере 10 миллионов шведских крон (более 1,14 миллиона долларов) на помощь независимым СМИ, а также московскому хоспису и детям с проблемами спинальной мускулатуры.

Бывший советский лидер и лауреат Нобелевской премии мира 1990 года Михаил Горбачев потратил часть своих призовых денег на финансирование того, что впоследствии стало Новой газетой. В пятницу он поздравил Мурадова, назвав его «прекрасным, смелым, честным журналистом и другом».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также похвалил Муратова как «талантливого и мужественного» человека, который «последовательно работал в соответствии со своими идеалами».

Но Михаил Ульянов, российский посланник по международным организациям в Вене, написал в Твиттере, что редакционная политика Новой газеты «не имеет ничего общего с продвижением мира» и что «такие противоречивые решения обесценивают премию».

Московский политолог Аббас Галиамов сказал, что эта награда стала «болезненным ударом для российских властей … потому что свобода слова и принципы независимой прессы являются злом в глазах российских властей».

В рамках нового преследования внештатных журналистов в России правительство определило некоторых из них как «иностранных агентов», заявив, что они получали финансирование из-за рубежа и занимались неприметной «политической деятельностью». Муратов сказал, что спросил поздравивших его правительственных чиновников, получит ли он теперь это звание, но ответа не получил.

Официальное агентство РИА Новости процитировало депутата Александра Башкина, который заявил, что Нобелевская премия мира не будет включена в определение иностранного финансирования в соответствии с Законом об иностранных агентах.

Ссылаясь на надежды многих в России на то, что награда достанется заключенному в тюрьму лидеру оппозиции Алексею Навальному, Муратов сказал, что проголосовал бы за него, если бы он был членом комитета, добавив, что «все еще впереди».

Некоторые критики сомневались, уважает ли уважение журналистов волю и первоначальную цель шведского изобретателя Альфреда Нобеля по предотвращению войны, но Рейсс Андерсен сказал, что свобода выражения мнений имеет важное значение для мира.

«Бесплатная, независимая и основанная на фактах журналистика защищает от злоупотребления властью, лжи и пропаганды войны», – сказала она. «Без свободы слова и свободы прессы будет трудно добиться успеха в продвижении братства между народами, разоружения и лучшего мирового порядка, чтобы добиться успеха в наше время».

Она также указала на опасность дезинформации и нападений на журналистов со стороны лидеров, которые объявляют их пропагандистами “фейковых новостей”.

Передача ложных новостей и информации, которая является пропагандой и не соответствует действительности, также является нарушением свободы выражения мнения, и каждая свобода выражения мнения имеет свои пределы. Это тоже очень важный фактор в этой дискуссии », – сказала она.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» отметила это объявление, выразив «радость и безотлагательность».

Режиссер Кристоф Делуар охарактеризовал его как «исключительную признательность за журналистику, прекрасную дань уважения всем журналистам во всем мире, которые рискуют, защищая право на информацию».

«Пресса в опасности, пресса слабеет, пресса находится под угрозой. Делавэр, группа которого работала с Рисой и Муратовым над защитой прессы в своих странах и регулярно подвергается критике со стороны авторитарных правительств, заявил:

После объявления сам Нобелевский комитет был поставлен в известность репортером, который спросил о его решении присуждать Премию мира 2019 года премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который с тех пор оказался втянутым во внутренний конфликт с могущественным регионом Тыграй.

«Сегодня я не буду комментировать нобелевских лауреатов и другие вопросы, не обсуждаемые сегодня, но могу заявить, что ситуация со свободой прессы в Эфиопии далека от идеала и сталкивается с серьезными ограничениями», – сказал Рейсс Андерсен.

На этой неделе Нобелевский комитет вручил следующие премии:

Премия в области физиологии и медицины достается американцам Дэвиду Джулиусу и Эрдему Патбутиану за их открытия о том, как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения.

Премия по физике была присуждена трем ученым, чьи работы обнаружили систему в явной турбулентности, помогая объяснять и предсказывать сложные силы природы, включая расширение нашего понимания изменения климата.

Награда в области химии была присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду У.К. Макмиллану за то, что они нашли более простой и экологически чистый способ создания молекул, которые можно использовать для создания соединений, включая лекарства и пестициды.

Литературная премия была присуждена британскому танзанийскому писателю Абдулу Разаку Курне, который был отмечен «за его неустанное проникновение и сострадание к последствиям колониализма и судьбе беженца».

Премия за выдающиеся достижения в области экономики будет вручена в понедельник.

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Гера – из Варшавы, Польша, Исаченков – из Москвы. Костя Манников в Москве, Маша Макферсон в Париже, Ян М. Олсен в Копенгагене, Дания, и Фрэнк Джордан в Берлине внесли свой вклад.

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