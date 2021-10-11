Нобелевская премия мира вручена журналистам Рисе и Муратову | развлечение

Журналисты Мария Ресса из Филиппин и Дмитрий Муратов из России получили в пятницу Нобелевскую премию мира 2021 года за свою борьбу за свободу выражения мнений в странах, где журналисты подвергаются постоянным нападениям, преследованиям и даже убийствам.

Риса и Муратов были отмечены за их «мужественную» работу, но также считались «представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», – сказала Берит Рейсс-Андерсен, председатель Норвежского общества. Нобелевский комитет.

В 2012 году Ресса стала соучредителем Rappler, новостного веб-сайта, который, как отметила комиссия, сосредоточил критическое внимание на «неоднозначной и кровопролитной кампании президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками» на Филиппинах.

Она и Рапплер сказали, что они также «задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом».

Муратов был одним из основателей независимой российской газеты «Новая газета» в 1993 году, которую Нобелевский комитет охарактеризовал как «самую независимую газету в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти».

«Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о цензурированных аспектах российского общества, которые редко упоминаются другими СМИ», – добавила она, отметив убийство шести журналистов с момента ее основания. .

Риса, первая филиппинка, получившая Премию мира и первая женщина, удостоенная в этом году награды Нобелевского комитета, была Он был осужден за клевету в прошлом году. Его приговорили к тюремному заключению. Серьезный удар по свободе прессы во всем мире.

58-летняя Ресса, которая в настоящее время находится под залогом, но сталкивается с семью активными судебными делами, сказала, что она надеется, что награда будет способствовать развитию журналистских расследований, «которые будут привлекать власть к ответственности».

«Эта продолжающаяся кампания преследований и запугивания в отношении меня и моих коллег-журналистов на Филиппинах является ярким примером глобальной тенденции», – сказала она Associated Press.

Она также сослалась на гигантов социальных сетей, таких как Facebook, как на представляющих серьезную угрозу демократии, заявив, что «на самом деле они отдают предпочтение распространению гнева и ненависти, а не фактам».

«Я не думал, что то, что мы переживаем, привлечет столько внимания. Но тот факт, что она это сделала, также показывает вам, насколько важны битвы, в которых мы участвуем, верно?« Битва за факты, журналистика – это деятельность ».

59-летний Муратов сказал, что рассматривает эту награду как награду для журналистов Новой газеты и авторов, которые были убиты, в том числе Анны Политковской, которая освещала кровавый конфликт России в Чечне.

«Это дань памяти нашим погибшим коллегам», – сказал он.

«Поскольку Нобелевская премия мира присуждена не посмертно, ее придумали, чтобы Аня могла получить, но из других рук», – сказал Муратов, имея в виду Политковскую.

По данным Комитета защиты журналистов, за последнее десятилетие на Филиппинах были убиты 17 работников СМИ, а в России – 23 человека.

Муратов сказал, что он будет использовать часть своей доли призовых денег в размере 10 миллионов шведских крон (более 1,14 миллиона долларов) на помощь независимым СМИ, а также московскому хоспису и детям с проблемами спинного мозга. Он сказал, что не оставит себе денег.

Бывший советский лидер и лауреат Нобелевской премии мира 1990 года Михаил Горбачев использовал часть своей премии для финансирования того, что впоследствии стало Новой газетой. Он поздравил Мурадова, назвав его «прекрасным, смелым, честным журналистом и другом».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также похвалил Муратова как «талантливого и мужественного» человека, который «последовательно работал в соответствии со своими идеалами».

Но Михаил Ульянов, российский посланник по международным организациям в Вене, написал в Твиттере, что редакционная политика Новой газеты «не имеет ничего общего с продвижением мира» и что «такие противоречивые решения обесценивают премию».

Московский политолог Аббас Галиамов сказал, что эта награда стала «болезненным ударом для российских властей … потому что свобода слова и принципы независимой прессы являются злом в глазах российских властей».

В рамках новых репрессий против независимых журналистов в России при президенте Владимире Путине правительство определило некоторых из них как «иностранных агентов», заявив, что они получали финансирование из-за рубежа и занимались неприметной «политической деятельностью». Муратов сказал, что спросил поздравлявших его правительственных чиновников, получит ли он теперь это звание, но ответа не получил.

Официальное агентство РИА Новости процитировало депутата Александра Башкина, который заявил, что Нобелевская премия не подпадает под определение иностранного финансирования в соответствии с Законом об иностранных клиентах. Через несколько часов после объявления награды Министерство юстиции России добавило еще девять журналистов в свой список иностранных клиентов.

В пятницу Муратов назвал законопроект об иностранных агентах «позорной» попыткой заставить замолчать независимые голоса.

Ссылаясь на надежды многих в России на то, что награда достанется заключенному в тюрьму лидеру оппозиции Алексею Навальному, Муратов сказал, что проголосовал бы за него, если бы он был в комитете, заявив, что он восхищен смелостью Навального и добавил, что «все еще до его.”

Некоторые критики сомневались, уважают ли журналисты волю и изначальную цель шведского изобретателя Альфреда Нобеля по предотвращению войны, но Рейсс Андерсен сказал, что свобода выражения мнений имеет важное значение для мира.

«Бесплатная, независимая и основанная на фактах журналистика защищает от злоупотребления властью, лжи и пропаганды войны», – сказала она. «Без свободы слова и свободы прессы будет трудно добиться успеха в продвижении братства между народами, разоружения и лучшего мирового порядка, чтобы добиться успеха в наше время».

Она также указала на опасность дезинформации и нападений на журналистов со стороны лидеров, которые объявляют их пропагандистами “фейковых новостей”.

Передача ложных новостей и информации, которая является пропагандой и не соответствует действительности, также является нарушением свободы выражения мнения, и каждая свобода выражения мнения имеет свои пределы. Это тоже очень важный фактор в этой дискуссии », – сказала она.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» отметила это объявление, выразив «радость и безотлагательность».

Режиссер Кристоф Делуар охарактеризовал его как «исключительную признательность за журналистику, прекрасную дань уважения всем журналистам во всем мире, которые рискуют, защищая право на информацию».

Делавэр, группа которого работала с Резой и Муратовым над защитой прессы в своей стране, сказал, что «пресса в опасности, пресса в опасности, пресса в опасности. Критика со стороны авторитарных правительств».

Президент США Джо Байден поздравил Рессу и Муратова с «заслуженной наградой».

«Риса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру находятся на передовой в глобальной битве за саму идею истины, и я, как и люди во всем мире, благодарен за их новаторскую работу по поддержанию линии, “Байден сказал в заявлении. Иногда”.

После объявления сам Нобелевский комитет был поставлен в тупик, когда репортер спросил о его решении присуждать премию. Премия мира 2019 Премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который с тех пор принимал участие в Внутренняя борьба с могущественным Тыграем..

«Сегодня я не буду комментировать нобелевских лауреатов и другие вопросы, не обсуждаемые сегодня, но могу заявить, что ситуация со свободой прессы в Эфиопии далека от идеала и сталкивается с серьезными ограничениями», – сказал Рейсс Андерсен.

О других наградах, объявленных Нобелевским комитетом на этой неделе:

Премия «Медицина» достается американцам Дэвиду Джулиусу и Эрдему Патбутиану за их открытия. Как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения.

– Приз по физике получил Трое ученых, чьи работы находят порядок в явной суматохеПомогите объяснить и предсказать сложные силы природы, включая более глубокое понимание изменения климата.

– Премия Chemistry Award присуждается Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за исследования. Более простой и чистый способ создания молекул которые можно использовать для изготовления соединений, в том числе лекарств и пестицидов.

– Литературная премия досталась Британский танзанийский писатель Абдул Разак Гарназа его «безжалостное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев».

Премия по экономике будет вручена в понедельник.

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Гера сообщил из Варшавы, Польша, и Росарио сообщил из Манилы. Костя Манников в Москве, Маша Макферсон в Париже, Ян М. Олсен в Копенгагене, Дания, и Фрэнк Джордан в Берлине внесли свой вклад.

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