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Нобелевская премия мира вручена журналистам Рисе и Муратову | развлечение

12 октября, 2021
Muhammad

Журналисты Мария Ресса из Филиппин и Дмитрий Муратов из России получили в пятницу Нобелевскую премию мира 2021 года за свою борьбу за свободу выражения мнений в странах, где журналисты подвергаются постоянным нападениям, преследованиям и даже убийствам.

Риса и Муратов были отмечены за их «мужественную» работу, но также считались «представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», – сказала Берит Рейсс-Андерсен, председатель Норвежского общества. Нобелевский комитет.

В 2012 году Ресса стала соучредителем Rappler, новостного веб-сайта, который, как отметила комиссия, сосредоточил критическое внимание на «неоднозначной и кровопролитной кампании президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками» на Филиппинах.

Она и Рапплер сказали, что они также «задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом».

Муратов был одним из основателей независимой российской газеты «Новая газета» в 1993 году, которую Нобелевский комитет охарактеризовал как «самую независимую газету в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти».

«Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о цензурированных аспектах российского общества, которые редко упоминаются другими СМИ», – добавила она, отметив убийство шести журналистов с момента ее основания. .

Риса, первая филиппинка, получившая Премию мира и первая женщина, удостоенная в этом году награды Нобелевского комитета, была Он был осужден за клевету в прошлом году. Его приговорили к тюремному заключению. Серьезный удар по свободе прессы во всем мире.

58-летняя Ресса, которая в настоящее время находится под залогом, но сталкивается с семью активными судебными делами, сказала, что она надеется, что награда будет способствовать развитию журналистских расследований, «которые будут привлекать власть к ответственности».

«Эта продолжающаяся кампания преследований и запугивания в отношении меня и моих коллег-журналистов на Филиппинах является ярким примером глобальной тенденции», – сказала она Associated Press.

Она также сослалась на гигантов социальных сетей, таких как Facebook, как на представляющих серьезную угрозу демократии, заявив, что «на самом деле они отдают предпочтение распространению гнева и ненависти, а не фактам».

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«Я не думал, что то, что мы переживаем, привлечет столько внимания. Но тот факт, что она это сделала, также показывает вам, насколько важны битвы, в которых мы участвуем, верно?« Битва за факты, журналистика – это деятельность ».

59-летний Муратов сказал, что рассматривает эту награду как награду для журналистов Новой газеты и авторов, которые были убиты, в том числе Анны Политковской, которая освещала кровавый конфликт России в Чечне.

«Это дань памяти нашим погибшим коллегам», – сказал он.

«Поскольку Нобелевская премия мира присуждена не посмертно, ее придумали, чтобы Аня могла получить, но из других рук», – сказал Муратов, имея в виду Политковскую.

По данным Комитета защиты журналистов, за последнее десятилетие на Филиппинах были убиты 17 работников СМИ, а в России – 23 человека.

Муратов сказал, что он будет использовать часть своей доли призовых денег в размере 10 миллионов шведских крон (более 1,14 миллиона долларов) на помощь независимым СМИ, а также московскому хоспису и детям с проблемами спинного мозга. Он сказал, что не оставит себе денег.

Бывший советский лидер и лауреат Нобелевской премии мира 1990 года Михаил Горбачев использовал часть своей премии для финансирования того, что впоследствии стало Новой газетой. Он поздравил Мурадова, назвав его «прекрасным, смелым, честным журналистом и другом».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также похвалил Муратова как «талантливого и мужественного» человека, который «последовательно работал в соответствии со своими идеалами».

Но Михаил Ульянов, российский посланник по международным организациям в Вене, написал в Твиттере, что редакционная политика Новой газеты «не имеет ничего общего с продвижением мира» и что «такие противоречивые решения обесценивают премию».

Московский политолог Аббас Галиамов сказал, что эта награда стала «болезненным ударом для российских властей … потому что свобода слова и принципы независимой прессы являются злом в глазах российских властей».

В рамках новых репрессий против независимых журналистов в России при президенте Владимире Путине правительство определило некоторых из них как «иностранных агентов», заявив, что они получали финансирование из-за рубежа и занимались неприметной «политической деятельностью». Муратов сказал, что спросил поздравлявших его правительственных чиновников, получит ли он теперь это звание, но ответа не получил.

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Официальное агентство РИА Новости процитировало депутата Александра Башкина, который заявил, что Нобелевская премия не подпадает под определение иностранного финансирования в соответствии с Законом об иностранных клиентах. Через несколько часов после объявления награды Министерство юстиции России добавило еще девять журналистов в свой список иностранных клиентов.

В пятницу Муратов назвал законопроект об иностранных агентах «позорной» попыткой заставить замолчать независимые голоса.

Ссылаясь на надежды многих в России на то, что награда достанется заключенному в тюрьму лидеру оппозиции Алексею Навальному, Муратов сказал, что проголосовал бы за него, если бы он был в комитете, заявив, что он восхищен смелостью Навального и добавил, что «все еще до его.”

Некоторые критики сомневались, уважают ли журналисты волю и изначальную цель шведского изобретателя Альфреда Нобеля по предотвращению войны, но Рейсс Андерсен сказал, что свобода выражения мнений имеет важное значение для мира.

«Бесплатная, независимая и основанная на фактах журналистика защищает от злоупотребления властью, лжи и пропаганды войны», – сказала она. «Без свободы слова и свободы прессы будет трудно добиться успеха в продвижении братства между народами, разоружения и лучшего мирового порядка, чтобы добиться успеха в наше время».

Она также указала на опасность дезинформации и нападений на журналистов со стороны лидеров, которые объявляют их пропагандистами “фейковых новостей”.

Передача ложных новостей и информации, которая является пропагандой и не соответствует действительности, также является нарушением свободы выражения мнения, и каждая свобода выражения мнения имеет свои пределы. Это тоже очень важный фактор в этой дискуссии », – сказала она.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» отметила это объявление, выразив «радость и безотлагательность».

Режиссер Кристоф Делуар охарактеризовал его как «исключительную признательность за журналистику, прекрасную дань уважения всем журналистам во всем мире, которые рискуют, защищая право на информацию».

Делавэр, группа которого работала с Резой и Муратовым над защитой прессы в своей стране, сказал, что «пресса в опасности, пресса в опасности, пресса в опасности. Критика со стороны авторитарных правительств».

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Президент США Джо Байден поздравил Рессу и Муратова с «заслуженной наградой».

«Риса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру находятся на передовой в глобальной битве за саму идею истины, и я, как и люди во всем мире, благодарен за их новаторскую работу по поддержанию линии, “Байден сказал в заявлении. Иногда”.

После объявления сам Нобелевский комитет был поставлен в тупик, когда репортер спросил о его решении присуждать премию. Премия мира 2019 Премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который с тех пор принимал участие в Внутренняя борьба с могущественным Тыграем..

«Сегодня я не буду комментировать нобелевских лауреатов и другие вопросы, не обсуждаемые сегодня, но могу заявить, что ситуация со свободой прессы в Эфиопии далека от идеала и сталкивается с серьезными ограничениями», – сказал Рейсс Андерсен.

О других наградах, объявленных Нобелевским комитетом на этой неделе:

Премия «Медицина» достается американцам Дэвиду Джулиусу и Эрдему Патбутиану за их открытия. Как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения.

– Приз по физике получил Трое ученых, чьи работы находят порядок в явной суматохеПомогите объяснить и предсказать сложные силы природы, включая более глубокое понимание изменения климата.

– Премия Chemistry Award присуждается Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за исследования. Более простой и чистый способ создания молекул которые можно использовать для изготовления соединений, в том числе лекарств и пестицидов.

– Литературная премия досталась Британский танзанийский писатель Абдул Разак Гарназа его «безжалостное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев».

Премия по экономике будет вручена в понедельник.

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Гера сообщил из Варшавы, Польша, и Росарио сообщил из Манилы. Костя Манников в Москве, Маша Макферсон в Париже, Ян М. Олсен в Копенгагене, Дания, и Фрэнк Джордан в Берлине внесли свой вклад.

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Узнайте больше о прошлых и настоящих Нобелевских премиях от Associated Press на сайте https://www.apnews.com/NobelPrizes

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