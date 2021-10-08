Нобелевская премия мира вручена журналистам Раисе и Муратовым | развлечение

МАНИЛА, Филиппины (AFP) – Журналисты Мария Ресса из Филиппин и Дмитрий Муратов из России выиграли Нобелевскую премию мира 2021 года в пятницу за свою борьбу за свободу выражения мнений в странах, где журналисты подвергаются постоянным нападениям, преследованиям и даже убийствам.

Объясняя, почему премия была присуждена двум журналистам, Берит Рейсс Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета, сказал: «Бесплатная, независимая и основанная на фактах журналистика служит защите от злоупотребления властью, лжи и пропаганды войны».

«Без свободы слова и свободы прессы будет трудно добиться успеха в продвижении братства между народами, разоружения и лучшего мирового порядка, чтобы добиться успеха в наше время», – сказала она.

Нобелевский комитет отметил, что в 2012 году Ресса стала соучредителем Rappler, новостного веб-сайта, который уделял большое внимание «скандальной и кровавой кампании президента Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками» на Филиппинах.

Она и Рапплер также задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом.

Муратов был одним из основателей независимой российской газеты «Новая газета» в 1993 году, которую Нобелевский комитет охарактеризовал как «самую независимую газету в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти».

«Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о подвергающихся цензуре аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ», – добавила она.

Риса, первая филиппинка, получившая Премию мира и первая женщина, удостоенная в этом году награды Нобелевского комитета, была Он был осужден за клевету в прошлом году. Он был приговорен к тюремному заключению. Серьезный удар по свободе прессы во всем мире.

Она сказала, что надеется, что эта награда укрепит журналистские расследования, «которые заставят власть отвечать».

«Эта продолжающаяся кампания преследований и запугивания, направленная против меня и моих коллег-журналистов на Филиппинах, является ярким примером глобальной тенденции, когда журналисты и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», – сказала она Associated Press.

Она также сослалась на гигантов социальных сетей, таких как Facebook, как на представляющих серьезную угрозу демократии, заявив: «Фактически, они отдают предпочтение распространению гнева и ненависти, а не фактам».

«Я не думал, что то, что мы переживаем, привлечет столько внимания. Но тот факт, что она это сделала, также показывает вам, насколько важны битвы, в которых мы участвуем, верно?« Битва за факты, журналистика – это деятельность ».

Муратов сказал, что использует свою победу, чтобы помочь независимым журналистам, которые столкнулись с растущим давлением со стороны властей, в том числе тех, чьи организации были объявлены «иностранными агентами», что угрожает дальнейшему контролю со стороны правительства.

«Мы будем использовать его для поддержки российской прессы, подвергшейся репрессиям», – сказал он в комментариях, опубликованных на одном из каналов российского мессенджера. «Мы постараемся помочь людям, которые были идентифицированы как клиенты, которые подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть страну».

По данным Комитета защиты журналистов, за последнее десятилетие на Филиппинах были убиты 17 работников СМИ, а в России – 23 человека.

Нобелевский комитет отметил, что с момента запуска газеты шесть ее журналистов были убиты, в том числе Анна Политковская Которая освещала кровавый российский конфликт в Чечне.

Бывший советский лидер Михаил Горбачев использовал часть своих призовых от получения Нобелевской премии в 1990 году, чтобы помочь «Новой газете» закупить оргтехнику и компьютеры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Муратова «талантливым и храбрым».

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова – он последовательно действовал в соответствии со своими идеалами», – сказал Песков во время телефонной конференции с журналистами.

Московский политолог Аббас Галиамов сказал, что эта награда стала «болезненным ударом для российских властей … потому что свобода слова и принципы независимой прессы являются злом в глазах российских властей».

Некоторые критики сомневались, уважает ли награда волю шведского изобретателя Альфреда Нобеля и ее первоначальную цель – предотвратить войну, но Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира, сказал, что это оправдано.

«Свобода слова является частью демократии, и демократии оказались более стабильными, с меньшей вероятностью вступят в войну друг с другом и с меньшей вероятностью переживут гражданскую войну», – сказал Смит.

Рейсс Андерсен отметил, что премия мира и раньше присуждалась журналистам, в том числе Эрнесто Теодоро Монета из Италии в 1907 году за содействие миру и Карлу фон Осетскому из Германии в 1935 году после того, как он раскрыл, что нацистский режим тайно перевооружался в нарушение Второй мировой войны. Я мирный договор.

Рейсс Андерсен также отметил опасность для свободы слова сегодня, вызванную распространением фейковых новостей.

Передача ложных новостей и информации, которая является пропагандой и не соответствует действительности, также является нарушением свободы выражения мнения, и каждая свобода выражения мнения имеет свои пределы. Это тоже очень важный фактор в этой дискуссии », – сказала она.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» отметила это объявление, выразив «радость и безотлагательность».

«Радость, потому что это исключительная дань уважения журналистике, отличная дань уважения всем журналистам, которые во всем мире идут на риск, защищая право на информацию», – сказал Кристоф Делуар, директор группы из штаб-квартиры в Париже. Такова актуальность вопроса, потому что это будет решающее десятилетие для журналистики. Пресса в опасности, пресса слабеет, прессе угрожают. Демократии ослаблены дезинформацией, слухами и разжиганием ненависти ».

Группа, известная под французским аббревиатурой RSF, работала с Рисой и Муратовым, чтобы защитить прессу в своих странах, и регулярно подвергается критике со стороны авторитарных правительств.

ПЕН Америка, группа за свободу слова, назвала награду своевременной из-за «беспрецедентной опасности», с которой журналисты сталкиваются в авторитарных обществах.

После объявления сам Нобелевский комитет был немедленно поставлен в известность репортером, который спросил о его решении присуждать премию. Премия мира 2019 Премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, который с тех пор принимал участие в Внутренняя борьба с могущественным Тыграем..

«Сегодня я не буду комментировать нобелевских лауреатов и другие вопросы, не обсуждаемые сегодня, но могу заявить, что ситуация со свободой прессы в Эфиопии далека от идеала и сталкивается с серьезными ограничениями», – сказал Рейсс Андерсен.

Награда сопровождается золотой медалью и 10 миллионами шведских крон (более 1,14 миллиона долларов). Призовые деньги поступают из завещания Нобеля, умершего в 1895 году.

На этой неделе Нобелевский комитет вручил следующие премии:

Премия по физиологии и медицине достается американцам Дэвиду Джулиусу и Ардаму Патбутиану за их открытия в области медицины. Как человеческое тело воспринимает температуру и прикосновения.

Премия по физике досталась Трое ученых, чьи работы находят порядок в явной суматохе, чтобы помочь объяснить и предсказать сложные силы природы, в том числе расширить наше понимание изменения климата.

– Премия Chemistry Award присуждается Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за исследования. Более простой и чистый способ создания молекул которые можно использовать для изготовления соединений, в том числе лекарств и пестицидов.

– Литературная премия досталась Британский танзанийский писатель Абдул Разак Гарна, который был отмечен за «безжалостное и милосердное проникновение влияния колониализма и судьбы беженцев».

Понедельник наступит после награждения за выдающиеся достижения в области экономики.

___

Иордания из Берлина и Гера из Варшавы, Польша. Книгу предоставили Маша Макферсон в Париже, Ян М. Олсен в Копенгагене, Дания, и Владимир Исаченков в России.

___

Узнайте больше о прошлых и настоящих Нобелевских премиях от Associated Press на сайте https://www.apnews.com/NobelPrizes