Нобелевская премия мира для активистов из Беларуси, России и Украины

ОСЛО, Норвегия (AP) – Судьи премии заявили в пятницу, что Нобелевская премия мира в этом году посадит в тюрьму белорусскую правозащитницу Алису Беляцкую, российскую группу «Мемориал» и Украинский центр гражданских свобод.
Берит Рейсс-Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета, заявила, что судьи хотели наградить «трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине».
«Благодаря своим постоянным усилиям в поддержку общечеловеческих ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года возродили и прославили видение Альфредом Нобелем мира и братства между народами, видение, в котором мир отчаянно нуждается сегодня», — сказала она журналистам в Индия. Осло.
Премия следует традиции выделения групп и активистов, которые пытаются предотвратить конфликты, облегчить трудности и защитить права человека.
Победителям прошлого года пришлось нелегко с момента получения награды. Журналисты Дмитрий Муратов из России и Мария Реза из Филиппин Они боролись за выживание своих новостных организаций.Пренебрежение попытками правительства заставить их замолчать
В прошлом году они были награждены за «усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».
Неделя после объявления Нобелевской премии Понедельник начался с того, что шведский ученый Сванте Папу получил премию в области медицины. Раскрыть секреты ДНК неандертальцев, которые позволили получить ключевое представление о нашей иммунной системе.
Во вторник трое ученых вместе выиграли приз по физике. Француз Ален Аспект, американец Джон Ф. Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Он показал, что маленькие частицы могут поддерживать контакт друг с другом, даже если они разделены, явление, известное как квантовая запутанность, которое можно использовать для специализированных вычислений и кодирования информации.
Нобелевская премия по химии была присуждена в среду американцам Кэролайн Р. Бертоцци и К. Барри Шарплесс и датский ученый Мортен Миллдал. Разработать метод «объединения», который можно использовать для исследования клеток, картирования ДНК и разработки лекарств, которые могут более точно воздействовать на такие заболевания, как рак.
Французская писательница Анни Эрно. В четверг он получил Нобелевскую премию по литературе. Комитет похвалил ее за включение художественной литературы и автобиографии в книги, в которых бесстрашно исследуется ее опыт женщины из рабочего класса, исследующей жизнь во Франции с 1940-х годов.
В понедельник будет объявлено о присуждении Нобелевской премии по экономике за 2022 год.
Призы представляют собой денежный приз в размере 10 миллионов шведских крон (примерно 900 000 долларов США) и будут вручены 10 декабря. Деньги поступили из завещания, оставленного создателем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем, в 1895 году.
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