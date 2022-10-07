Нобелевская премия мира присуждена совместно российской и украинской правозащитным группам в Беларуси

(Блумберг) — Правозащитники в странах, граничащих с бывшим Советским Союзом, таких как Беларусь, Украина и Россия, получили Нобелевскую премию мира за свои усилия по борьбе с авторитарными режимами, поскольку регион опустошается в результате самого серьезного военного противостояния в Европе со времен Второй мировой войны.

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Находящийся в Осло Норвежский Нобелевский комитет в пятницу наградил Алису Беляцкую из Беларуси, Российского Мемориала и Украинского центра гражданских свобод премией в размере 10 миллионов шведских крон (900 000 долларов США).

В своем заявлении она сказала, что комитет «хотел бы почтить память трех выдающихся героев в области прав человека, демократии и мирного сосуществования». «Лауреаты этого года возродили и почтили видение Альфредом Нобелем мира и братства между народами — видение, которое так остро необходимо современному миру».

Объявление было неожиданным, поскольку лидеры оппозиции в Беларуси и России Светлана Цыханоская и Алексей Навальный — оба открыто критикующие вторжение Москвы в Украину — рассматривались как потенциальные победители. В день своего 70-летия Владимир Путин второй год подряд вручает награду критику режима президента России.

По словам главы организации Александры Матвейчук, Центр гражданских свобод в Украине выявил и задокументировал военные преступления России против мирных жителей после массированного вторжения Путина в феврале.

«Сейчас говорят армии, потому что раньше голоса правозащитников не были слышны в нашем регионе», — написала она в Facebook.

Некоторую критику вызвало решение о присуждении премии трем группам стран, находящихся по разные стороны от российского вторжения.

История продолжается

«Украинцы не хотят, чтобы борьба за права человека в трех странах воспринималась как равная», — написала в Twitter украинская журналистка из Германии Анастасия Магазова. Она сказала, что, хотя лауреаты премии из России и Беларуси пользуются «большим уважением» за свою работу, три страны не следует рассматривать как имеющие «братскую дружбу».

Основанный противниками советской эпохи, в том числе лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым, российские власти приказали закрыть мемориал в начале этого года на том основании, что он не назвал себя «иностранным агентом».

Группа каталогизирует политические репрессии, начиная от массовых чисток и тюремного режима ГУЛАГа бывшего советского диктатора Иосифа Сталина и заканчивая преследованием инакомыслия в современной России путинской эпохи.

«Эта награда — дань уважения всему российскому гражданскому обществу, которое сейчас находится в ужасной ситуации, — сказал сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов. «В этих печальных обстоятельствах эта награда вдохновит нас на продолжение нашей работы».

Он говорил по телефону за пределами зала московского суда, когда группа обжаловала постановление о выселении их из их офисов.

60-летний Беляцкий является главой центра «Вясна», неправительственного центра в Беларуси, который отслеживает нарушения прав человека с 1996 года. Беляцкий был арестован в прошлом году в рамках продолжающегося подавления президентом Александром Лукашенко инакомыслия после общенациональных протестов против его предполагаемого убедительная победа на выборах 2020 г.

Организация «Вясна» фактически запрещена в Беларуси, где семеро ее членов, в том числе Беляцкий, находятся в заключении.

«Государственные органы неоднократно пытались заставить Алису Беляцкую замолчать», — говорится в сообщении комиссии. С 2020 года он все еще находится под стражей без суда. Несмотря на огромные личные невзгоды, Беляцкий не сдавал ни пяди в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси».

Беляцкий стал вторым гражданином в истории независимой Беларуси, получившим Нобелевскую премию после того, как Светлана Алексеевич получила литературную премию семь лет назад.

В прошлом году победителями стали журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов, последний из которых приостановил издание своей газеты в России в марте после принятия закона, криминализирующего независимое освещение войны. В июне он выставил на аукцион свою Нобелевскую медаль за 103,5 миллиона долларов, чтобы собрать деньги для украинских беженцев.

(Обновления с украинским комментарием из пятого абзаца)

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