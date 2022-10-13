Нобелевская премия отражает видение будущего Европы

Нобелевский комитет напоминает нам, что мы не можем построить новый послевоенный европейский порядок, каким бы справедливым он ни был, строя новую стену. Достаточно вспомнить стену, возникшую после Второй мировой войны и не принесшую мира в Европу.

Нобелевский комитет в очередной раз принял спорное решение, которое многих возмутило. Премия мира в этом году была присуждена белорусской правозащитнице Алисе Беляцкой, Российской правозащитной организации «Мемориал» и Украинскому центру гражданских свобод.

Любой приз обязательно разочарует проигравших. Не существует идеального отбора наград, и некоторые достойные кандидаты всегда не учитываются. Однако эта премия мира была присуждена во время войны, что послужило источником дополнительного конфликта.

Однако решение полностью и строго соответствует целям комиссии, которые были подчеркнуты на церемонии награждения. Это противоречит попыткам разделить нации на хорошие и плохие. Это идет против дегуманизации, но, к сожалению, слишком распространенной риторики о том, что «плохие страны» лишены хороших и достойных людей, не говоря уже об активистах и ​​общественных организациях, важных для мира.

Для сторонников этого дискурса каждый активист, организация и рядовой субъект диктатуры — пособники и пособники. Присуждая премию совместно людям, которые представляют агрессора, жертву и соучастника нации, Нобелевский комитет говорит, что это просто неправда. Присуждая две трети премии жителям двух диктаторских режимов, он дает понять: они не партнеры.

В эти неспокойные времена Комитету Нобелевской премии мира важно подчеркнуть, что грань между жертвой и агрессором, добром и злом, достоинством и злом не является синонимом государственных границ или даже линии фронта. На самом деле эта разделительная линия разделяет индивидуумов, а не массы. Присуждая Нобелевскую премию мира выходцу из России второй раз подряд — чрезвычайно редкое событие — в то время, когда Россия выглядит и ведет себя хуже, чем когда-либо, комитет посылает сигнал миру, и в частности к европейским соседям России, которые пытаются обойтись без вышеупомянутого принципа и упрощения разделения государств. Это напоминание комиссии о том, что разделение людей не приносит мира.

Решение также является громким ответом российскому режиму, который обвинял Запад в русофобии и упразднении всего русского. Комиссия шлет сообщение: «Мы упраздняем режим вместо России и русской культуры».

Это решение отражает выбор российского театрального режиссера Кирилла Серебренкова и греко-российского дирижера Теодора Крентзиса на Каннском кинофестивале и в Зальцбургской опере. Этими же принципами руководствуются концертные залы и библиотеки, отказывающиеся отмежеваться от российских исполнителей и авторов.

Подобные настроения выразил президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих лучших выступлений за последнее время. Он заявил, что его страна готова к переговорам, но не с нынешним руководством России. Другими словами, он считает, что в России есть люди, с которыми он может поговорить, хотя их число значительно сократилось.

Однако это заявление резко контрастирует с заявлениями миллионов его разгневанных соотечественников, считающих, что в России с ним совершенно не с кем поговорить. Решение Нобелевского комитета также выделяется на фоне западного хора мнений, призывающих к прекращению любых контактов с любым русским.

Нобелевский комитет действовал так, потому что слишком хорошо знал факты на местах. Он не покупается на искусственные представления российского президента Владимира Путина о русском мире, Западе и истории. Он также не принимает и не поощряет надуманные модели другой стороны. Согласно этим моделям, украинцы по умолчанию европейцы и демократы, а русские — азиаты и подчиненные. Непонятно, где в этой продолжающейся цепочке вписываются белорусы, которые были захвачены их диктаторским правительством и впоследствии поддержкой Кремлем этого правительства.

Это не первый раз, когда Нобелевский комитет присуждает одну и ту же награду воюющим сторонам. Причем комиссия время от времени собирала руководителей воюющих государств или территорий, хотя, как правило, они подписывали перемирие или мирные соглашения. В отличие от палестинца Ясира Арафата и Израиля Ицхака Рабина или Эфиопии и Эритреи, эта награда достается союзникам, а не бывшим врагам. Его цель — побудить людей, которые борются за права и свободы против государственной тирании, представить себя союзниками. Он служит призывом к действию и напоминанием.

Многим этот призыв и напоминание могут показаться неудобными. После тех смертей и разрух, которые российская армия принесла Украине, многие украинцы мечтают, чтобы не было и следа русских. Некоторые также могут полагать, что награда сместит международное внимание со страданий украинцев на народ страны, которая причинила им эти страдания. По их мнению, внешний мир теперь будет считать, что у России тоже есть боевики и жертвы, заслуживающие нашего внимания, фактически приравнивая жертву к агрессору.

Наконец, Украина просто не хочет оказаться в ненавистной компании стран, возглавляемых двумя интеллектуально обанкротившимися лидерами и населенных людьми, которые, похоже, в основном довольствуются тем, что спят сквозь сны своих исторических лидеров и ничего не делают для их пробуждения.

Столкнувшись с выбором между угождением Украине и стремлением установить справедливый мир в Европе, Нобелевский комитет выбрал более сложную задачу, но остался верен своему уставу. Награда противников Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко означает, что мир не наступит на условиях Кремля. Но выбор победителей, представляющих эти конкретные страны, предполагает, что истинный мир должен включать их всех.

Еще до войны многие активно поддерживали раздел Европы. Нобелевский комитет напоминает нам, что мы не можем построить новый послевоенный европейский порядок, а только, построив новую стену.

Награда также подтверждает очевидный факт: ни одна украинская победа не была бы полной без помощи России, а неполная победа не сделала бы страну безопасной. Полная и совместная победа может быть обеспечена только силами внутри России, в том числе организацией «Мемориал» и ее аналогами. Награда является напоминанием о том, что нынешнюю угрозу Европе и миру можно устранить, изменив Россию изнутри. Любое другое решение «русского вопроса» было бы невозможным или саморазрушительным из-за географической близости, размеров, ресурсов и ядерной угрозы.

Конечно, сегодня Запад разочарован Россией. Надежды рухнули в предсказуемой стране, которая ориентируется на западные ценности, а не на воображаемые невзгоды, поэтому даже самые рациональные умы могут счесть наказание потенциальным решением. Но простое наказание страны за несбывшиеся мечты не сделало мир лучше.

Вручение награды белорусскому Мемориалу и активисту — это залог перемен в будущем. Обе системы до сих пор действуют, а это значит, что правозащитники не совсем выполнили свою работу. «Мемориал», десятилетиями работавший над раскрытием правды о жертвах сталинских репрессий, рассказал нам об ужасах советской диктатуры, но не смог предотвратить появление новой диктатуры.

Однако Нобелевский комитет не обязательно награждает победы. Аунг Сан Су Чжи из Мьянмы и поляк Лех Валенса выиграли свои призы, пока их еще преследовали. Действительно, Нобелевская премия часто находит тех, кому можно доверять в ненадежных странах, тех, кто может помочь своим обществам преодолеть бедствие. Это просто подтверждает, что такие люди существуют.

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