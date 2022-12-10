Нобелевские лауреаты осуждают российскую агрессию на церемонии вручения премии мира: оперативные обновления

БРЮССЕЛЬ. Острый политический и дипломатический раскол между Германией и Польшей, важными членами Европейского союза и НАТО, обострился по мере затягивания войны России на Украине, подрывая сплоченность и солидарность в обеих организациях.

Токсичный характер отношений недавно подчеркнул A.J. Немецкое предложение представить Две батареи редких и дорогих ЗРК Patriot в Польшу, после украинской ракеты сошел с рельсов Два поляка были убиты в прошлом месяце в маленьком городке Пшеводов.

Польша сначала приняла предложение Patriot, а затем отвергла его. Затем они настояли на размещении батарей в Украине, не входящей в состав НАТО, где ракетными комплексами будет управлять персонал НАТО. После большого беспокойства союзников и публичной критики поляки, похоже, снова приняли ракеты.

«Вся эта история похожа на рентген жалких польско-германских отношений», — сказал Михал Барановский, региональный директор Немецкого фонда Маршалла в Варшаве. «Это хуже, чем я думал, и я видел это в течение длительного времени».

Польша всегда настороженно относилась к Германии. Гитлеровское вторжение в 1939 году положило начало Второй мировой войне. Он также критически относился к политике Германии и усилиям времен холодной войны по сближению с Москвой и странами Восточной и Центральной Европы, оккупированными Советским Союзом.

Местонахождение В польском городе Пшеодо в прошлом месяце украинская ракета сошла с рельсов и убила двух жителей. приписывается ему… Дарек Дельманович/EPA, через Shutterstock

Демократическая Польша последовательно критикует зависимость Германии от российской энергетики и энергетики. Трубопроводы Северного потока который был призван поставлять дешевый российский газ напрямую в Германию, минуя Польшу и Украину. Российское вторжение в Украину усилило в Польше мнение о том, что тесные отношения Германии с Россией и президентом Владимиром Путиным были не только наивными, но и эгоистичными, возможно, скорее приостановленными, чем навсегда прерванными.

Обе стороны допустили ошибки в нынешнем споре, сказала Яна Пульерин, директор Европейского совета по международным отношениям в Берлине. «Отношения годами шли под откос, но теперь они достигли пика и наносят реальный ущерб», — сказала она. «Намечается пропасть между Восточной и Западной Европой, старой Европой и новой Европой, и это только на руку Владимиру Путину».

Германия подумала, что этот жест военной помощи будет «предложением, слишком хорошим, чтобы от него отказаться», сказал высокопоставленный немецкий дипломат, и поможет убедить поляков в том, что Германия является надежным союзником, и он говорил только анонимно в соответствии с дипломатической практикой. В конце концов, сказал он, поляки сами пытаются купить Patriots, противоракетную систему класса «земля-воздух», «поэтому мы хотели сделать правительственную карикатуру на Германию еще более пустой».

Но после того, как предложение было быстро принято министром обороны и президентом Польши Ярославом Качиньским, влиятельным 73-летним лидером правящей партии «Право и справедливость», я отвергла его Всего два дня спустя.

Он не только настаивал на том, чтобы «Патриоты» отправились в Украину, он намекал, что Германия, которую он регулярно критиковал за то, что она встала на сторону России из-за Польши, и чьи солдаты будут управлять «Патриотами», не посмеет противостоять России. «Позиция Германии пока не дает оснований полагать, что они решатся обстрелять российские ракеты», — сказал г-н Качиньский.

Ярослав Качиньский (в центре), лидер правящей партии «Право и справедливость», отклонил предложение Германии о ракетах «Пэтриот» после того, как президент и министр обороны Польши приняли их. приписывается ему… Рафал Хосе/EPA, через Shutterstock

Г-н Качиньский не имеет официальной роли в польском правительстве, но министр обороны Мариуш Блащак утвердил линию в течение нескольких часов. Президент Польши Анджей Дуда из той же партии, который также является главнокомандующим Польши, был смущен болезненно очевидным проявлением своего бессилия.

Союзники по НАТО были тихо возмущены именно тем, что «Патриотами» будут управлять немецкие солдаты, а оборонный блок ясно дал понять, что не будет размещать войска на Украине и рискнет войной между НАТО и Россией. Германия заявила, что любое решение об отправке ракет Patriot Украине должно быть решением НАТО, а не двусторонним.

«Качиньский знал это и был весьма саркастичен», — сказал Петр Борас, варшавский директор Европейского совета по международным отношениям. Все знали, что немцы не будут и не смогут отправить Патриоты на Украину. И, конечно же, польских солдат в Украине тоже нет.

Г-н Барановский из Немецкого фонда Маршалла сказал, что единственное объяснение реакции г-на Качиньского — политическое, поскольку Польша ведет кампанию и отказывается от партийной поддержки. По его словам, с выборами, запланированными на осень следующего года, «Право и справедливость» укрепляет свою базу, а «критика Германии является последовательной партийной линией».

Некоторые аналитики усматривают политический мотив и у немецкой стороны. сказал Войцех Пшибыльский, главный редактор Visegrad Insight и президент варшавского аналитического центра Res Publica. Это также вредит предвыборной стратегии Качиньского».

Однако Барановский сказал: «Для ведущего политика Польши, главы правящей коалиции, заявление о том, что он не доверяет Германии как союзнику, было шокирующим». «Если неправильно управлять этим, это может повредить единству альянса за пределами двух стран — я никогда не видел, чтобы безопасность использовалась таким образом, в этой токсичной смеси».

Газопровод «Северный поток — 2» в Люббене, Германия. Польша постоянно критикует зависимость Германии от российских энергоресурсов и двух газопроводов «Северный поток», предназначенных для доставки российского газа напрямую в Германию. приписывается ему… Летиция Фанкон для The New York Times

Но немецкий дипломат сказал, что Германия решила оставить это предложение открытым, а опросы общественного мнения показали, что большой процент поляков считает хорошей идеей размещение немецких ракет в Польше.

Во вторник вечером польское правительство снова изменило свою позицию. Г-н Блащак, министр обороны. объявить что после дальнейших переговоров с Берлином он «разочарованно» согласился с тем, что ракеты не достигнут Украины, добавив: «Мы начали работу над договоренностями о размещении бомбардировщиков в Польше и включении их в нашу систему управления».

Но горечь будет продолжаться, и мало кто ожидает, что г-н Качиньский и его партия перестанут сомневаться в искренности Германии. Только в октябре, например, Варшава неожиданно потребовала, чтобы Германия выплатила репарации за Вторую мировую войну, что составило 1,3 триллиона долларов военных потерь. Берлин заявил, что этот вопрос был решен в 1990 году.

Но критика нежелания Германии помочь Украине и ранней готовности Франции настаивать на мирных переговорах за счет Украины не ограничивается Польшей, но также распространяется по Центральной, Восточной и Северной Европе, хотя и менее резко.

сказал г-н Поррас из Европейского совета по международным отношениям. «Это усилило подозрительность и критику, особенно со стороны Германии и Франции, и породило чувство морального превосходства по отношению к ним, что мы на правильной стороне, а они на неправильной», — сказал он. «И это усилило недоверие к сотрудничеству с ними в области безопасности, так что мы не можем рассчитывать на них, а только на Соединенные Штаты и Соединенное Королевство».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак (в центре) сначала приветствовал демонстрацию ракет, но позже изменил свою позицию. приписывается ему… Артур Решко/EPA, через Shutterstock

Он сказал, что польские дебаты путают две вещи. Во-первых, это «безжалостная политическая эксплуатация Германии Законом и Справедливостью — невероятно, как они изображают Германию врагом, а Берлин столь же опасным для Польши, как и Москва, и что Берлин хочет, чтобы Россия победила, а не помогала Украине».

Помимо откровенной пропаганды, сказал Поррас, в Польше не увидели, что после вторжения в Берлине осознали, что война вернулась в Европу, что Германии необходимо перевооружиться и что она стала слишком зависимой от России. Китайская энергетика и торговля.

Польша может быть не единственной страной, критикующей Германию в отношении Украины, сказала г-жа Пульерин, но на другом уровне «это политический класс Польши, который ядовит и вульгарен». «Право и справедливость» «набрасываются на эту немецкую нерешительность и используют ее во внутриполитических целях, и я думаю, что перед выборами будет только хуже, в то же время это единство полезно».

Есть еще одна яркая точка сотрудничества. Ранее в этом месяце две страны я подписал соглашение Работать над обеспечением будущего гигантского нефтеперерабатывающего завода Schwedt, немецкого предприятия, которое раньше перерабатывало российскую нефть, теперь находится под санкциями.

Германия изменилась после российского вторжения, настаивает София Биш, немецкий аналитик Фонда Карнеги. Она сослалась на резкое изменение политики в сторону усиления военной силы и большей экономической гибкости, « Zeitenwende », или исторический поворотный момент, объявленный канцлером Олафом Шольцем. «Шульц больше стремится прислушиваться к мнению стран Центральной Европы», — сказала она. «Я думаю, что наши романтические отношения с Россией закончились».