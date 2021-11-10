Нобелевский лауреат Малала Юсафзай выходит замуж | Новости прав женщин

Активистка образования для девочек, она публикует фотографии «драгоценного дня» в социальных сетях.

Лауреат Нобелевской премии мира и активистка за права женщин Малала Юсуфзай вышла замуж в своем доме в Соединенном Королевстве.

Юсафзай, которая была ранена в голову пакистанскими талибами, когда ей было 15 лет, сообщила об этом в Twitter, разместив фотографии исламской свадебной церемонии, известной как наках.

«Сегодня драгоценный день в моей жизни», — написал 24-летний мужчина. «Похититель и я связали себя узами брака, чтобы быть партнерами на всю жизнь.

«Мы отпраздновали маленькую вечеринку Nickelodeon дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, пришлите нам свои молитвы. Мы очень рады гулять вместе в следующей поездке».

Тысячи людей ответили наилучшими пожеланиями и поздравлениями, а твит собрал более 227 000 лайков.

Никакой другой информации о муже Юсафзай не предоставила. Пользователи социальных сетей опознали его как Асира Малика, генерального менеджера Центра высоких результатов Пакистанского совета по крикету.

Сегодня знаменательный день в моей жизни.

Похититель и я связали себя узами брака, чтобы быть партнерами на всю жизнь. Мы отпраздновали маленькую вечеринку Nickelodeon дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, пришлите нам свои молитвы. Мы очень рады прогуляться вместе в следующей поездке.

📸: Встраивать твит pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Малала (Малала) 9 ноября 2021 г.

Юсафзай провела несколько месяцев на терапии после травмы в 2012 году, написала свои самые продаваемые мемуары «Я — Малала» и окончила Оксфордский университет по специальности философия, политика и экономика.

Получив Нобелевскую премию мира в 17 лет за работу в сфере образования для девочек, она разделила премию с Кайлашем Сатьярти, активистом по защите прав детей из Индии.

Ее некоммерческий фонд Malala теперь инвестировал 2 миллиона долларов в Афганистан.

Он также подписал соглашение с Apple TV +, согласно которому он будет производить драмы и документальные фильмы о женщинах и детях.

А совсем недавно, в июле этого года, активистка заявила британскому Vogue, что не уверена, выйдет ли она когда-нибудь замуж.

Я до сих пор не понимаю, зачем люди женятся. Если вы хотите, чтобы кто-то был в вашей жизни, зачем вам подписывать документы о браке, почему не просто партнерство? Она цитировалась в длинном профиле.