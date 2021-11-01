Новак Джокович выполняет двойные обязанности по возвращении на стадионы в Париже | новости тенниса

Новак Джокович готов к выступлениям в одиночном и парном разряде на Paris Masters на следующей неделе, поскольку сербский номер один в мире возвращается к соревнованиям впервые после своего финального поражения US Open от россиянина Даниила Медведева.

Джокович, который на одном уровне с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем в 20 мейджорах, не играл с момента своего краткого выступления в прошлом месяце в своей попытке выиграть турнир Большого шлема, проиграв по сетам Медведеву на Флашинг Медоуз.

34-летний игрок станет лучшим посевным на турнире Masters 1000 в Перси, где он выигрывал титул пять раз, а также объединится с соотечественником Филипом Краиновичем, чтобы в конце концов потренироваться в преддверии Кубка Дэвиса. ноября.

«Он сыграет со своим другом Краиновичем из Кубка Дэвиса», – заявил журналистам в субботу директор турнира Гай Форгет.

«Он сказал, что возьмет на себя обязательство сыграть в Кубке Дэвиса за свою страну. Вот почему он хотел играть здесь в парном разряде.

«Мы не часто видим, чтобы он играл в парном разряде, поэтому мы счастливы. Редко можно увидеть игрока №1, играющего на Masters 1000 в парном разряде».

После первого раунда Джокович откроет свою одиночную кампанию в Paris Masters против итальянца Фабио Фоньини или Мартона Фуковича из Венгрии.