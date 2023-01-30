Новак Джокович из другого пространства: тренер Горан Иванишевич раскрывает удивительные подробности травмы на Открытом чемпионате Австралии

Веб-служба India TodayТренер Новака Джоковича Горан Иванишевич раскрыл ошеломляющие подробности о его страхе перед травмой и о том, как его вингер боролся с этим во время своего пробега, чтобы выиграть свой 10-й титул чемпиона Австралии в Мельбурне. Бывший чемпион Уимблдона сообщил, что 97 процентов игроков в туре отказались бы от участия в турнире, увидев медицинские заключения, но не Джокович.

Новак Джокович Snap паникует травмы подколенного сухожилия Во время его успешного выступления в Adelaide International 1, который также был первым турниром серба после его возвращения в Австралию после прошлогодней саги о депортации. Джокович выглядел немного раздраженным, когда играл с Ником Киргиосом в показательном матче на арене Рода Лейвера в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

Пропустив несколько тренировок в Мельбурн-парке, Джокович развеял свои опасения по поводу отказа, когда подтвердил, что будет играть на Открытом чемпионате Австралии по теннису, сославшись на проблему с подколенным сухожилием, которая его беспокоила. Когда он играл свой матч первого круга, его левая нога была сильно потянута, и дискомфорт был очевиден, когда незасеянный француз Энцо Квакуад взял у него комбинацию во втором раунде.

Тем не менее, Джоковичу удалось поймать его и выйти на пиковую позицию, разгромив местную надежду Алекса де Минора в четвертом раунде. Джокович пережил Андрея Рублева, Томми Пола и, наконец, Стефаноса Циципаса, чтобы выиграть свой 10-й титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису и сравняться с 22-м титулом Большого шлема Рафаэля Надаля. Джокович также увеличил свою беспроигрышную серию на Открытом чемпионате Австралии по теннису до 28 матчей, проиграв всего один сет на пути к славе в Мельбурне за последние две недели.

«Ну, позвольте мне сказать так. Я не говорю, что 100 процентов, но 97 процентов игроков в субботу, когда вы получаете результаты МРТ, идут прямо в офис судьи и покидают турнир. Но это не он. Он откуда-то еще». Его мозг работает по-другому», — сказал Иванишевич.

«Это сводит с ума»

Между тем хорват, ставший тренером, согласился с Джоковичем, что это была самая крупная победа серба, учитывая ситуацию, с которой ему пришлось столкнуться за последние четыре недели в Австралии.

Джокович сказал, что не уверен, какой прием примет Дон Ундер после его прошлогодней эстафетной саги. Сербу также пришлось отвечать на вопросы о своей травме, и он даже казался раздраженным тем, как мало кто ставил под сомнение законность его беспокойства о травме.

Джокович также пропустил своего отца Крджана в своей ложе в полуфинале и финале после того, как последний был втянут в споры. Отец Джоковича был замечен позирующим с болельщиками, которые держали российские флаги, что было запрещено на Открытом чемпионате Австралии.

«Я думаю, что должен согласиться с ним, как он сказал, абсолютно лучшим, не только потому, что все, что произошло в прошлом году и назад, но и последние три недели, они были действительно тяжелыми. Я думал, что видел все это в 2021 году, когда он выиграл здесь с разрывом в животе. Это было нет-нет. Невероятно. Играть так каждый день все лучше и лучше, это впечатляет».

Иванишевич назвал Открытый чемпионат Австралии по теннису 2023 года сумасшедшим путешествием, заявив, что не может понять величие Джоковича, который в понедельник вернулся на первое место в мировом рейтинге.

«Ты все время учишься. Это становится все безумнее и безумнее, я могу это сказать (смех). Это не конец поля безумия. В хорошем смысле, я имею в виду (улыбается). невероятно. Я не знаю, как выразить это словами. Я думал, что видел все это, а потом вы видите это. Может быть, я увижу что-то еще».