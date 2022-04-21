Новак Джокович назвал запрет на участие в Уимблдоне российских и белорусских игроков «безумием»: «Я не могу это поддержать»

Новак Джокович

Коринн Дабервелл/Абака/Сиба через AP Images Новак Джокович

Новак Джокович не одобряет Последний запрет Уимблдона на российских и белорусских игроков средний бег Война на Украине.

Выступая перед журналистами на Serbia Open после объявления в среду, 34-летний Джокович сказал, что «не может поддержать решение Уимблдона» как «дитя войны».

«Я знаю, сколько эмоциональной травмы это оставляет. В Сербии мы все знаем, что произошло в 1999 году. На Балканах мы видели много войн в новейшей истории», — сказал он. Си-Эн-Эн.

Добавлен 20-кратный чемпион Большого шлема, который тоже недавно появился Снят с участия во многих теннисных турнирах США. в связи с прививочным статусом. «Когда политика мешает спорту, результат нехороший».

«Я всегда буду осуждать войну и никогда не поддержу того, чтобы быть ребенком войны», — сказал Джокович.

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ЛОНДОН, Англия — 12 июля: Роджер Федерер из Швейцарии играет во время полуфинала мужского одиночного разряда против Рафаэля Надаля из Испании (не на фото) на Уимблдоне во Всеанглийском теннисном клубе в Уимблдоне 12 июля 2019 года в Лондоне, Англия. (Фото Саймона Праути/Anychance/Getty Images)

Саймон Праути/Anythance/Getty Уимблдон 2019

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Официальные лица турнира объявили о своем решении в заявлении в среду: «Учитывая профиль турниров в Великобритании и во всем мире, мы обязаны сыграть свою роль в широких усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений, направленных на снижение глобального влияния России. воздействовать самыми сильными средствами».

«В условиях такой необоснованной и беспрецедентной военной агрессии для российского режима было бы неприемлемо использовать в своих интересах участие российских или белорусских игроков в турнирах», Заявление официальных лиц Уимблдона Я продолжил. «Поэтому мы намерены с большим сожалением отказаться от участия игроков России и Беларуси в турнире 2022 года».

История продолжается

В Уимблдоне, одном из четырех турниров Большого шлема, примут участие несколько высокорейтинговых российских и белорусских игроков: №2 Даниил Медведев и №15 Анастасия Павлюченкова из России, №4 Арина Соболенко и №18. Виктория Азаренко Беларусь.

Турнир не запрещал спортсменам, так как игрокам из Германии и Японии запретили участвовать в соревнованиях во время Второй мировой войны. ESPN упомянул.

Уимблдон должен начаться 27 июня и завершиться 10 июля. «Если в период с настоящего момента до июня условия существенно изменятся, мы изучим этот вопрос и отреагируем соответствующим образом», — добавили представители турнира.

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Наказание, обнародованное в среду, является последним, направленным против России после президента. Президент России Владимир Путин Его вторжение в Украину впервые началось в конце февраля.

После того, как несколько стран отказались играть против России в отборочных матчах чемпионата мира, ФИФА и УЕФА объявили Что русская разница была Запрещено делиться в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления».

Россия нападение на украину Это продолжилось после того, как 24 февраля их силы начали крупномасштабное вторжение — первый крупный наземный конфликт в Европе за последние десятилетия.

Детали боевых действий меняются день ото дня, но изменились сотни мирных жителей. Сообщается о погибших или раненыхВ том числе дети. ООН сообщает, что миллионы украинцев также бежали.

«Вы не знаете, куда идти, куда идти, кому звонить. Это просто паника», — Лилия Маринчак, 45-летняя учительница из Ивано-Франковска, Украина. Она рассказала людям в тот момент, когда ее город бомбили — один из многочисленных рассказов о бомбардировке русскими.

Зеленский и Путин

ГТ Владимир Зеленский (слева); Президент России Владимир Путин

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Вторжение по приказу 69-летнего Путина вызвало осуждение во всем мире. Все более жесткие экономические санкции против России.

В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению. Президент Украины Владимир Зеленский Он призвал к мирным переговорам — пока безуспешным — и призвал свою страну к ответу.

Путин настаивает на том, что Украина имеет исторические связи с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. 44-летний Зеленский пообещал не прогибаться.

«Нас никто не сломит, мы сильные, мы украинцы», Он сказал Европейскому союзу В речи, которую он произнес в первые дни боевых действий, он добавил: «Жизнь побеждает смерть. Свет побеждает тьму».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следовать Народное полное освещение войны здесьв том числе рассказы граждан на местах и ​​способы оказания помощи.