Новак Джокович спонсирует промах Даниэля Медведева

Теннисный журналист New York Times Бен Ротенберг написал в Твиттере накануне мужского финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, поделившись снимком экрана с веб-сайта Head, поздравив Новака Джоковича с его девятым титулом Открытого чемпионата Австралии по теннису, «побившим рекорды».

Президент является спонсором ракетки Джоковича, и образ сербской звезды присутствует в его рекламе как одного из главных послов компании.

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Новак Джокович празднует победу над россиянином Асланом Карацевым в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, Австралия, в четверг, 18 февраля 2021 г. (AP Photo / Andy Brownbill) (AP)

Ротенберг, журналист, который Не осталось проблем Подкаст послал вражду между Никто Kyrius и Джоковичем ядерной после Australian дало свои честные и жестокие идеи о спорном World № 1, и твиттером скриншота, который выглядел как со страницы внутри сайта Хед, с подписью: От себя.

Wide World of Sports попытался найти страницу на сайте Head, но не смог.

Джокович выиграл восемь титулов на Открытом чемпионате Австралии и сыграет в девятый раз завтра вечером, когда встретится с российской суперзвездой Даниэлем Медведевым, который выиграл 20 матчей подряд и, возможно, является самым захватывающим игроком в туре ATP.

В то время как сербская звезда начнет в воскресенье вечером свой любимый матч, Медведев, возможно, является самым сложным матчем Большого шлема, который когда-либо проводился 17 раз.

Дуэт семь раз играл друг с другом с Джоковичем с небольшим отрывом 4: 3, несмотря на то, что российский номер 4 в мире выиграл три матча в последних четырех.

Последний раз они играли в ноябре в финале ATP, где Медведев определенно выиграл, 6: 3 6: 3 на пути к самому важному титулу в его карьере. Он также победил в этом турнире №2 мира Рафаэля Надаля и №3 мира Доминика Тима.

Россиянин Даниил Медведев радуется победе в полуфинальном матче в мужском одиночном разряде над Стефаносом Циципасом. (GT)

Он выступает перед блестящей победой Медведева в полуфинале над Стефаносом Цеципасом Девять Джим Курье сказал, что Джокович будет намного счастливее встретиться с греком за трофей в воскресенье вечером..

«… если он сыграет против Медведева, это будет очень физически, и в третьем раунде этого турнира Новак получил травму средней части и был немного инвалидом», – сказал Курьер Wade World of Sports. ” Утренняя служба вчерашний день.

«Он добрался до другого финала, поймите меня правильно, он знает, как вытащить кролика из шляпы, но он не был на 100 процентов и столкнулся с обещаниями Медведева вести себя очень физически. Можно подумать».

«И я думаю, что Новаку понравится что-то более предсказуемое и, может быть, немного короче».

Новак Джокович говорит, что он снова почувствовал себя лучше в их победе в полуфинале

В финале уже есть некоторое преимущество, поскольку Джокович сказал Eurosport в четверг вечером, что после победы во всех восьми финалах Открытого чемпионата Австралии, которые он играл на арене Рода Лейвера, ему нечего было бояться соперника «следующего поколения», и ему еще предстоит изменить мир. Теннисная система. Вместе с «Большой тройкой» Джокович, Надаль и Роджер Федерер по-прежнему остаются гигантами спорта.

«Конечно, они несомненно будут будущими лидерами тенниса, но я не буду стоять здесь и передавать их им», – сказал он.

«Я заставлю их работать над этим»,

«При всем моем уважении к другим, им еще предстоит много работы».

Медведев, который никогда не уклоняется от борьбы, использовал слова Джоковича против него после победы в полуфинале, утверждая, что он не находился под давлением, чтобы победить, поскольку серб должен был делать каждую заявку победной, чтобы преследовать Федерера и Надаля на вершине турнирной таблицы. Slam.

Медведев издевается над Циципасом за “фигурное катание”

«Я думаю, что он фаворит, потому что он не проиграл, – сказал Медведев после победы в полуфинале, – восемь раз он был здесь в полуфинале, он выигрывал чемпионат».

«Я претендент, парень, который бросил вызов парню, который восемь раз был в финале и восемь раз выигрывал, и я так счастлив.

«Когда я говорю« нет давления », то определенно, когда мы выходим, мы чувствуем давление. Я хочу выиграть в первый раз. Он хочет выиграть 18-е место. Мы не знаем, кто будет толпой».

«Это все мелкие детали. Я думаю, если говорить в целом, мне нечего терять, если честно».

Медведев добавил, что Джокович имеет полное право на то, чтобы с ним обращались как с королем тенниса, пока кто-то не вступит на его трон.

Медведев ошеломил комментаторов жесткой передачей

«Когда Новак говорит, что ничего никому не отдаст, я ему верю. Я не скажу, что я ему не доверяю. Я ему доверяю», – сказал он.

«Итак, я знаю, что для того, чтобы преодолеть это, вам просто нужно показать свой лучший теннис, быть в лучшей форме физически, может быть, четыре или пять часов, и быть лучшим психологически, может быть, пять часов.

«Я никогда не знаю, как пройдет матч. Я бы сказал, что победа в турнире Большого шлема, особенно против кого-то (вроде) Новака, – это действительно большой толчок, и я не думаю, что есть что-то, что могло бы сделать его еще больше.

«Я люблю Новака. Я ценю его как теннисиста, и я должен сказать, как личность».

«Так что я определенно не считаю эти слова негативным. Как я уже сказал, без этих слов я совершенно взволнован».

Медведев был известен тем, что использовал внешние источники, чтобы поставить себе фишку на плечо, что дает ему преимущество, когда он на поле.

Медведев заставляет замолчать толпу в Цеципасе

Он наслаждается атаками толпы так же, как Джокович.

Итак, кто бы ни принял Хеда за размещение превентивной веб-страницы, посвященной победе в турнирах Большого шлема, Джокович еще не дал боеприпасов своему российскому сопернику в воскресенье.

Это плохие новости для первого места в мире, даже если его “ любимый ” тег заслуживает того, чтобы зайти так далеко, как любящий веселье игрок Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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