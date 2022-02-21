Новак Джокович «хорошо подготовлен» к возвращению и готов поздравить Даниила Медведева, если Россия выиграет первое место

Новак Джокович воодушевлен своим возвращением в большой теннис и готов поздравить Даниила Медведева, если он станет посевным номером 1 в мировом теннисе.

Джокович в настоящее время является игроком с самым высоким рейтингом, но у 34-летнего серба возникли трудности из-за того, что он не смог принять участие в Открытом чемпионате Австралии в январе.

Ученый № 1 был арестован, а затем депортирован из-за спора о его статусе въезда в Австралию, который мог въехать без прививки. В результате он не участвовал в соревнованиях.

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Ожидается, что его первое соревновательное выступление в 2022 году будет против итальянца Лоренцо Моссетти в магазине Duty Free в Дубае в понедельник.

«Мне не составило труда взять в руки ракетку, выйти на улицу, заняться спортом и просто поиграть», — сказал он о своем возвращении из Австралии. «Я готов, насколько это возможно, и рад возможности снова отправиться в тур».

Джокович также объяснил последствия пропуска Открытого чемпионата Австралии.

«После того, как я вернулся из Австралии, было много эмоций, — сказал он. «Это было странно. Я был разочарован, мне было грустно из-за того, как все пошло, и из-за того, как я покинул страну.

«В каком бы турнире я ни смог сыграть, я постараюсь попасть в эту страну и сыграть в этом турнире.

«Я действительно не могу выбрать. Это действительно о том, где я могу пойти и играть».

Он также умалчивал о шансах уступить свое место в турнирной таблице своему российскому сопернику.

«В конце концов это произойдет, и если это произойдет на этой неделе, я буду первым, кто поздравит его», — сказал Джокович.

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