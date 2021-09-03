Новатэк заявляет, что Япония и Китай могут увеличить финансирование Arctic LNG 2 на фоне замедления темпов роста ЕС

Леонид Михельсон, президент Новатэка, основного участника проекта, сказал, что японские и китайские банки могут предоставить больше средств для проекта Arctic LNG 2 в России на фоне отсутствия поддержки со стороны европейских правительств. Пятница.

В этом году акционеры российского Новатэка одобрили внешнее финансирование проекта Arctic LNG 2 в размере 11 миллиардов долларов, который, как ожидается, начнет производство сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году. В документе, просмотренном Reuters в прошлом году, говорится, что это может включать около 1 миллиарда долларов. из Франции и Германии.

Группа депутатов Партии зеленых из Европейского парламента в мае призвала лидеров Германии, Франции и Италии не поддерживать проект из-за опасений по поводу изменения климата. Подробнее

«У нас есть (европейские) партнеры, но мы не видим поддержки со стороны правительств этих партнеров», – сказал он. «У нас есть открытые кредитные линии на треть от общего объема фондирования от российских банков. Мы можем увеличить их с трети до 60%».

Михельсон добавил, что оставшуюся часть финансирования могут предоставить китайские и японские банки.

Михельсон также сообщил, что оборудование российского производства, предназначенное для 4-й линии существующего терминала «Ямал СПГ», не работает должным образом из-за технологических сбоев.

Новатэк объявил о запуске линии ранее в июне, заявив, что она все еще нуждается в доработке.

Компания также решила перенастроить проект «Обский СПГ» на производство аммиака, водорода и метанола. Подробнее Михельсон сказал, что Новатэк может пригласить японские и европейские компании для участия в проекте.

(Репортаж Владимира Солдаткина) Редакция Марка Поттера

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