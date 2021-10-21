Новая база в США ограничит продажи хакерских инструментов в Россию и Китай

В среду Министерство торговли обнародовало меры экспортного контроля, направленные на ограничение продажи хакерских инструментов странам, включая Китай и Россию.

Почти окончательное правило, изданное Управлением промышленности и безопасности агентства, потребует от компаний получения лицензии на продажу хакерских технологий определенным странам, которые считаются угрозой интересам США. Он вступит в силу в течение 90 дней.

Министр торговли Джина Раймондо заявила в среду, что меры контроля направлены на балансирование национальной безопасности с расширением индустрии кибербезопасности, которая создает инструменты для защиты компьютерных сетей и быстро растет по мере того, как глобальная экономика становится все более цифровой.

«Соединенные Штаты полны решимости работать с нашими многосторонними партнерами, чтобы сдерживать распространение определенных технологий, которые могут быть использованы во вредных действиях, угрожающих кибербезопасности и правам человека», – говорится в заявлении Раймондо.

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Все больше стран используют хакерские инструменты в целях внутренней безопасности, обращаясь к таким компаниям, как производитель шпионского ПО NSO Group Technologies Ltd. , которые регулируются аналогичной программой лицензирования, проводимой правительством Израиля. Группы за гражданские свободы критиковали такие программы как средство наблюдения без цензуры.

В то время как Министерство торговли ранее установило экспортный контроль для некоторых средств шифрования данных, новое правило нацелено на относительно небольшой сегмент интернет-индустрии, специализирующийся на средствах взлома. В последней версии документа агентство отметило, что в течение шестилетнего процесса разработки правил фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны выражали «серьезную озабоченность» масштабами этих ограничений и их потенциальным воздействием на широкий круг вопросов. -секция США. компании и исследователи. Бюро промышленности и безопасности заявило, что «считает, что воздействие будет минимальным».

Согласно новому закону, официальные лица США будут применять поэтапный подход к регулированию «программного обеспечения для вторжений», которое может помочь пользователям проникать в компьютерные сети для наблюдения за ними, кражи данных или нарушения работы систем. Правило включает сокращение числа союзников США, продажи определенным людям и, в некоторых случаях, инструменты, используемые для расследования средств киберзащиты или консультационных услуг взломанным организациям.

Но компании и их продавцы должны будут получить лицензии на продажу хакерских инструментов правительствам и частным лицам в Китае, России и других странах, отнесенных к категории проблем национальной безопасности, таких как Йемен, или находящихся под эмбарго США на поставки оружия, таких как Венесуэла.

Правило категорически запрещает экспорт более широкого спектра товаров в страны, которые Соединенные Штаты считают государственными спонсорами терроризма, такие как Иран и Северная Корея, а также в страны, на которые распространяется эмбарго, включая Кубу.

Чиновники разрешат интернет-компаниям продавать инструменты, которые проверяют уязвимости программного обеспечения, а также консультационные услуги, чтобы помочь организациям реагировать на взломы в большинстве других стран.

Министерство торговли заявило, что иногда будет использовать разные подходы к лицензированию компаний, экспортирующих продукцию в определенную страну. По данным Министерства торговли, для доставки инструментов взлома правительствам Израиля и Саудовской Аравии потребуется лицензия, но компании могут свободно продавать такое программное обеспечение израильским или саудовским гражданам, которые используют эти инструменты в оборонительных целях.

Неясно, насколько эффективными будут меры контроля, чтобы сдерживать такие страны, как Китай и Россия, в накоплении большего количества хакерских знаний. Эксперты по безопасности говорят, что обе страны уже обладают обширной киберсилой: Пекин вкладывает значительные средства в новые технологии, а Москва предоставляет убежище для преступных хакерских банд, нацеленных на Соединенные Штаты и другие конкурирующие страны. Кремль отвергает подобные обвинения.

Однако закон о Министерстве торговли приблизит Вашингтон к согласованию с 41 другим штатом, входящим в Вассенаарские договоренности, добровольную систему экспортного контроля, направленную на установление стандартов для технологий, используемых в гражданских и военных целях. Многие другие страны, подписавшие Хартию 2013 года, уже внедрили такие правила.

Израиль не участвует в соглашении, но у него действует аналогичная программа лицензирования хакерских инструментов. Однако цензура позволила NSO Group продавать свои технологии правительствам многих иностранных государств, несмотря на протесты правозащитников по поводу того, что технология часто используется для преследования политических оппонентов.

Представитель компании не сразу ответил на запрос о комментарии.

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