Новая группа российских космонавтов прибыла на Международную космическую станцию

18 МАРТА (Рейтер) — Три российских астронавта благополучно прибыли на Международную космическую станцию ​​(МКС) в пятницу, пристыковав свой корабль «Союз» к месту 20-летней миссии совместного российско-американского присутствия на орбите, несмотря на напряженность в связи с российским вторжением. . Украина.

Дата наступила примерно через три часа 10 минут после того, как космический корабль «Союз» с новой командой космонавтов взлетел с российского космодрома Байконур в Казахстане.

«Поздравляем с успешной стыковкой», — сказал через несколько мгновений голос из российской консоли миссии, по словам английского переводчика, выступавшего во время веб-трансляции НАСА.

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Комментатор НАСА сказал, что соединение космического корабля после того, как «Союз» приблизился к Международной космической станции на два коротких пути полета, произошло, когда «Союз» и космическая станция пролетели 250 миль (400 км) над восточным Казахстаном.

Капитан «Союза» Олег Артемьев возглавил команду «Союз», а новичок Денис Матвеев и Сергей Корсаков присоединились к нему в научной миссии, которая должна была продлиться 6 с половиной месяцев.

По данным НАСА, прибытие «Союза» в пятницу ознаменовало собой первую стыковку космического корабля с недавно добавленным модулем «Причал» станции, сферической единицей, которая была запущена на Международной космической станции и подключена к российскому подразделению в ноябре 2021 года.

По словам НАСА, после стыковки экипажу потребуется около двух часов, чтобы выполнить стандартные испытания на утечку и давление на взлетно-посадочной полосе космической станции, прежде чем три астронавта смогут открыть люки на Международную космическую станцию. Затем они присоединятся к нынешнему экипажу станции из семи человек, чтобы заменить трех, которые должны вернуться на Землю 30 марта — астронавтов Петра Дуброва и Антона Шкаплерова и американского астронавта Марка Ванде Хи.

Ванде Хей установит рекорд НАСА, проведя на орбите 355 дней, когда вернется в Казахстан на борту корабля «Союз» с двумя астронавтами.

Трое астронавтов НАСА — Том Маршберн, Раджа Чари и Кайла Барон — и его немецкий коллега Матиас Маурер из Европейского космического агентства остались на борту космической станции с новичками до следующего сеанса два месяца спустя.

Четыре члена экипажа прибыли вместе в ноябре на борту корабля SpaceX Crew Dragon, запущенного из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде, чтобы начать шестимесячную миссию на орбите.

Запущенная в 1998 г., поисковая платформа постоянно используется с ноября 2000 г. при поддержке партнерства, возглавляемого Соединенными Штатами и Россией, включая Канаду, Японию и 11 европейских стран.

Сотрудничество проверено

Преемственность американо-российского сотрудничества в космосе подвергается испытанию растущей враждебностью между двумя бывшими противниками времен холодной войны из-за вторжения России в Украину в прошлом месяце.

В рамках экономических санкций США против правительства президента России Владимира Путина в прошлом месяце президент США Джо Байден приказал ввести ограничения на экспорт высоких технологий против Москвы, которые, по его словам, были направлены на «ослабление» российской авиационной промышленности, включая ее космическую программу.

Тогда генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал серию постов в Твиттере, в которых говорилось, что санкции США могут «разрушить» коллективную работу Международной космической станции и привести к падению космической станции с орбиты. Подробнее

Неделю спустя Рогозин объявил, что Россия прекратит поставлять или обслуживать ракетные двигатели российского производства, используемые двумя американскими космическими поставщиками для НАСА, предположив, что американские астронавты могут использовать «метлы» для выхода на орбиту. Подробнее

Примерно в то же время Россия заявила, что приостановила совместные исследования Международной космической станции с Германией и была вынуждена отменить запуск британского спутника с Байконура. Подробнее

Глава Роскосмоса также заявил в прошлом месяце, что Россия приостановит сотрудничество с европейскими запусками на Европейском космодроме во Французской Гвиане. Подробнее

Космическая станция родилась отчасти в результате внешнеполитической инициативы по улучшению американо-российских отношений после распада Советского Союза и враждебности времен холодной войны, которая стимулировала первоначальную космическую гонку между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Недавние действия Рогозина побудили некоторых представителей космической отрасли США переосмыслить партнерство между НАСА и Роскосмосом.

Со своей стороны представители НАСА заявили, что американские и российские члены экипажей Международной космической станции, несмотря на их осведомленность о событиях на Земле, по-прежнему профессионально работают вместе и что геополитическая напряженность не повлияла на космическую станцию.

«НАСА продолжает работать со всеми нашими международными партнерами, в том числе с государственной космической корпорацией «Роскосмос», для продолжения безопасной эксплуатации космической станции», — сказал президент НАСА Билл Нельсон, обращаясь к 60 000 сотрудников своего агентства в видеоролике «Мэрия» в понедельник.

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(Стив Горман сообщает из Лос-Анджелеса). Монтаж Уилла Данэма и Джейсона Нили

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