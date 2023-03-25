Новая Зеландия выразила обеспокоенность в связи с летальной помощью Китая России

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махуда выразила обеспокоенность Китаю во время встречи с министром иностранных дел Китая по поводу предоставления смертоносной помощи для поддержки России в ее войне против Украины.

ПЕКИН. Министр иностранных дел Китая Наная Махуда во время встречи со своим китайским коллегой выразила обеспокоенность в связи с тем, что Китай поддерживает Россию в ее войне против Украины.

Его пресс-служба в субботу описала предостерегающие замечания Махуды в Пекине, через несколько дней после того, как председатель КНР Си Цзиньпин завершил свою поездку в Москву, в ходе которой Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин хвалили друг друга и говорили о глубокой дружбе.

Четырехдневный визит Махуды, который начался в среду, стал первым визитом министра иностранных дел Новой Зеландии в Пекин с 2018 года, но пришелся на неловкое время, поскольку Си на той же неделе отправился в Москву, чтобы дать Путину дипломатическую поддержку после Международного уголовного суда. постановление. Он хочет предать его суду за предполагаемые военные преступления.

Во время войны на Украине Махуда подтвердил, что его правительство осудило «незаконное вторжение» Москвы своему товарищу по банде Кин.

По сообщению официального китайского информационного агентства Синьхуа, он сказал предшественнику Цинь Ван И, ныне высокопоставленному чиновнику по внешней политике Коммунистической партии Китая, что все стороны ожидают мира и процветания. Новая Зеландия поддерживает политическое решение путем переговоров, говорится в заявлении.

По словам Вана, достижение прекращения огня и возобновление мирных переговоров является неотложной задачей, и Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения.

Во время встречи с Цинем Махуда также выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Синьцзяне, подрыва свобод в Гонконге, споров в Южно-Китайском море и роста напряженности в Тайваньском проливе, сообщила его пресс-служба.

В ведомстве добавили, что министры обсудили возможность визита премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса в Китай в этом году.

Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии, и новозеландские экспортеры полагаются на Китай при покупке молочных продуктов и другой сельскохозяйственной продукции.