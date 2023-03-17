Новая Зеландия запрещает TikTok на устройствах, связанных с парламентом, ссылаясь на проблемы безопасности

ВЕЛЛИНГТОН (Рейтер) — Новая Зеландия заявила в пятницу, что запретит TikTok на устройствах с доступом к парламентской сети страны из соображений кибербезопасности, став последней страной, которая ограничила использование приложения для обмена видео на правительственных устройствах. .

Во всем мире усилились опасения по поводу возможного доступа правительства Китая к местонахождению и контактным данным пользователей через ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok.

Глубина этих опасений была подчеркнута на этой неделе, когда администрация Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok отказались от своих долей, иначе приложение может столкнуться с запретом США.

В Новой Зеландии TikTok будет запрещен на всех устройствах с доступом к сети парламента к концу марта.

Исполнительный директор CPC Рафаэль Гонсалес Монтеро заявил в электронном письме агентству Reuters, что решение было принято после консультации с экспертами по кибербезопасности и обсуждений в правительстве и с другими странами.

«На основании этой информации служба решила, что риски в нынешней парламентской среде Новой Зеландии неприемлемы», — сказал он.

Он добавил, что могут быть приняты специальные меры для тех, кому приложение нужно для выполнения их работы.

ByteDance не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

Премьер-министр Крис Хипкинс на пресс-конференции сказал, что Новая Зеландия работает не так, как другие страны.

«Министерства и агентства следуют советам (Бюро по безопасности правительственных коммуникаций) в отношении политики в области информационных технологий и кибербезопасности… У нас нет полного прикрытия с помощью подхода государственного сектора», — сказал Хипкинс.

Как Силы обороны Новой Зеландии, так и Министерство иностранных дел и торговли заявили в пятницу, что они уже ввели запреты на использование TikTok на рабочих устройствах.

Представитель Сил обороны Новой Зеландии в электронном письме агентству Reuters заявил, что этот шаг был «предупредительным подходом к защите безопасности и безопасности» персонала.

В четверг Великобритания запретила приложение на правительственных телефонах с немедленным вступлением в силу. Государственные органы США должны до конца марта удалить приложение с официальных устройств.

TikTok заявил, что считает, что недавние запреты основаны на «фундаментальных заблуждениях» и вызваны более широкой геополитикой, добавив, что он потратил более 1,5 миллиарда долларов на строгие меры по обеспечению безопасности данных и отверг обвинения в шпионаже.

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