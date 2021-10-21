Новая Зеландия и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле

Проект соглашения, который был составлен после 16 месяцев переговоров, является последним при посредничестве Великобритании после ее выхода из Европейского Союза.

Ожидается, что соглашение не даст толчок британской экономике. Но Даунинг-стрит заявила, что надеется, что это «проложит путь» для Великобритании. Транстихоокеанское партнерство (CPTPP) , которая является зоной свободной торговли 11 тихоокеанских стран, включая Новую Зеландию.

«Это отличная торговая сделка для Великобритании, укрепляющая нашу давнюю дружбу с Новой Зеландией и укрепляющая наши отношения с Индо-Тихоокеанским регионом», – сказал премьер-министр Борис Джонсон в заявлении.

Торговля между Великобританией и Новой Зеландией в 2020 году составила 2,3 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов), что составляет менее 0,2% от всей торговли Великобритании. По оценкам самого правительства, сделка не приведет к увеличению ВВП Великобритании.