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Новая Зеландия и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле

21 октября, 2021
Toma Kulikov

Проект соглашения, который был составлен после 16 месяцев переговоров, является последним при посредничестве Великобритании после ее выхода из Европейского Союза.

Ожидается, что соглашение не даст толчок британской экономике. Но Даунинг-стрит заявила, что надеется, что это «проложит путь» для Великобритании. Транстихоокеанское партнерство (CPTPP), которая является зоной свободной торговли 11 тихоокеанских стран, включая Новую Зеландию.

«Это отличная торговая сделка для Великобритании, укрепляющая нашу давнюю дружбу с Новой Зеландией и укрепляющая наши отношения с Индо-Тихоокеанским регионом», – сказал премьер-министр Борис Джонсон в заявлении.

Торговля между Великобританией и Новой Зеландией в 2020 году составила 2,3 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов), что составляет менее 0,2% от всей торговли Великобритании. По оценкам самого правительства, сделка не приведет к увеличению ВВП Великобритании.

Способность Великобритании вести переговоры о своей торговой политике была описана правительством как главное преимущество Brexit. у нее есть Движение вперед с сделками с Новой Зеландией и Австралией Несмотря на сопротивление британских фермеров, которые опасаются, что соглашения позволят дешевый импорт.

Стремление подписать новые торговые сделки вызвано стремлением Великобритании компенсировать утраченные экономические выгоды от членства в ЕС. На долю ЕС приходилось 42% экспорта товаров и услуг Великобритании и 50% импорта в 2020 году, и предприятия сталкиваются с новыми препятствиями в торговле после Brexit.

Великобритания также заключила сделки с Японией и Норвегией, но они основывались на существующих соглашениях, заключенных Европейским союзом.

Джонсон сказал, что новозеландские продукты, которые нравятся британским потребителям, будут более доступными, от вина Совиньон Блан до меда манука и киви.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала эти страны «хорошими друзьями и близкими партнерами».

«Исторические связи, которые нас связывают, глубоки», – сказала она, добавив, что торговая сделка «полезна для нашей экономики, нашего бизнеса и наших людей».

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