Новая Зеландия провела соревнования по птицам. Вон Бэт.

Окленд, Новая Зеландия – кандидаты не знали, что они участвуют в выборах. Победитель не получил приз. И, по крайней мере, внешне чемпион казался непригодным для участия в соревнованиях.
Это был ежегодный конкурс «Гонка за птицей года Новой Зеландии», который дает новозеландцам шанс оценить своих любимых птиц из 200 экзотических местных видов и повысить осведомленность об их тяжелом положении, связанном с окружающей средой.
В понедельник организаторы соревнований сообщили, что длиннохвостая летучая мышь, наземное млекопитающее Новой Зеландии, улетела с первым призом.
Смелость летучей мыши, известная как пекапека-ту-роа, побудила некоторых в социальных сетях описать соревнование как фарс из-за украденных выборов. Но другие избиратели приветствовали победу.
Оклендер сказал: «Укради свою настоящую девушку / Возьми энергию своей работы» В сообщении в Твиттере.
Другой пользователь увидел, что раздражение Возможное вдохновение, он пишет: «Если pekapeka tou roa может выиграть награду« Лучшая птица года », несмотря на то, что она не птица, вы можете спросить, что вам нравится, все возможно».
Птица года, двухнедельная кампания, проводимая благотворительной организацией Forest and Bird, проводится, как и избирательная система Новой Зеландии, через система с мгновенным потоком. Конкурс имеет долгую историю вброс бюллетенейПоддельные опросы и Даже слухи о вмешательстве России. В прошлом году хакер поместил более 1500 фальшивых голосов в базу данных о выборах, отправив нелетающую птицу на вершину рейтинга.
Но регуляторы заявили, что результаты этого года не были предметом такого обмана. Они включили два коренных новозеландских вида летучих мышей в число своих первых птиц-соперников, чтобы повысить осведомленность о них.
«Из-за отсутствия в Новой Зеландии млекопитающих конкурс погладить в этом году оказался очень скучным, – сказала представитель конкурса Лаура Кеун. – Я почувствовала хорошую возможность выделить этот находящийся под угрозой исчезновения местный вид и вывести его из темноты на свет».
Виды летучих мышей в стране сталкиваются со многими из тех же трудностей, что и более известные существа, такие как киви, который выиграл соревнование по птицеводству в 2009 году. Дикие млекопитающие подвергаются риску заражения вредителями, такими как мыши, кошки и опоссумов, а также от разрушения их лесных местообитаний и изменения климата. Население ежегодно сокращается примерно на 5 процентов.
Долгое время летучая мышь возглавляла соревнования птиц. “Много”, миссис Кеон. репортерам на прошлой неделе. Короткохвостая летучая мышь меньшего размера была единственным соперником, который помогал длиннохвостой летучей мыши побороться за свои деньги с избирателями. Позади них был какапо – большой нелетающий попугай – прошлогодний чемпион.
Возможно, соблазненные милыми расплывчатыми мордочками летучих мышей из Новой Зеландии, почти 57 000 избирателей со всего мира приняли участие в онлайн-конкурсе в этом году – крупнейшем за 16-летнюю историю конкурса.
«Мне нравится думать, что это потому, что киви очень любят свою родную летучую мышь, и им очень понравилась возможность проголосовать за нее, особенно за высшую награду Новой Зеландии, Птицу года», – сказала г-жа Кеун.
Большинство новозеландцев никогда не видели застенчивых ночных млекопитающих размером с большой палец, способных перелетать с дерева на дерево со скоростью более 35 миль в час.
«На самом деле они вообще не взаимодействуют с людьми», – сказала Кери Буркин, эколог по летучим мышам из Департамента охраны природы Новой Зеландии. «И по этой причине мы все еще много узнаем о летучих мышах, что на самом деле делает их действительно интересными».
Доктор Буркин сказал, что после того, как летучих мышей выведут из этого района, их очень трудно вернуть. «Нам нужно сохранить те деревья, которые у нас уже есть, и посадить больше, чтобы в будущем летучими мышами было больше».
Г-жа Кеон не смогла подтвердить, появятся ли летучие мыши снова на соревнованиях в следующем году.
«Птица года не привыкать к спорам, я так скажу», – сказала г-жа Кеон. «Мы всегда берем перья».
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