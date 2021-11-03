Новая Зеландия провела соревнования по птицам. Вон Бэт.

Окленд, Новая Зеландия – кандидаты не знали, что они участвуют в выборах. Победитель не получил приз. И, по крайней мере, внешне чемпион казался непригодным для участия в соревнованиях.

Это был ежегодный конкурс «Гонка за птицей года Новой Зеландии», который дает новозеландцам шанс оценить своих любимых птиц из 200 экзотических местных видов и повысить осведомленность об их тяжелом положении, связанном с окружающей средой.

В понедельник организаторы соревнований сообщили, что длиннохвостая летучая мышь, наземное млекопитающее Новой Зеландии, улетела с первым призом.

Смелость летучей мыши, известная как пекапека-ту-роа, побудила некоторых в социальных сетях описать соревнование как фарс из-за украденных выборов. Но другие избиратели приветствовали победу.