Новая игра Mario Sports просочилась из Nintendo Insider

По словам известного инсайдера Nintendo, есть еще один Марио Спортивная игра, которая уже находится в разработке в Nintendo, Bandai Namco и Now Entertainment. Далее инсайдер отмечает, что «весьма вероятно», что это новый файл. Марио бейсбол Игра, которая бездействовала с 2008 года, когда Супер ленивый Марио Он был выпущен через Nintendo Wii. К сожалению, это все, кроме краткого тизера, в котором будут представлены приглашенные персонажи, в частности, Pac-Man. Отчет проходит Зиппо говоритинсайдер и информатор, доказавший свою надежность в прошлом, особенно когда речь идет о Nintendo и личность. И что бы это ни стоило, они передали информацию о предыдущих новых частях на Марио Спорт сериал до того, как он был официально анонсирован.

В сегодняшних новостях Nintendo готовит совершенно новую игру Марио Спорт Игра на этот раз разрабатывается Bandai Namco и Now Entertainment. Очень вероятно, что эта новая версия будет в Марио бейсбол Сериал, в котором не было новинок с 2008 года. Супер ленивый Мариохотя бейсбол появился в Марио Спортивные Суперзвезды для 3DS в 2017 году».

Учитывая, что теннис, гольф и футбол уже получили свои новые части на Switch, кажется неизбежным, что бейсбол теперь обретет свой лоск как последний основной вид спорта в серии, которого еще не коснулись. Другими словами, помимо отчета, это еще и просто безопасный прогноз.

А пока относитесь ко всему здесь с недоверием. Это все неофициальная информация, и даже если она верна, она тоже может быть изменена. Эта игра может быть отменена или выпущена в дороге, и внезапно не вся эта информация будет точной или актуальной, если предположить, что это было в первую очередь.

Что касается Nintendo, то она не прокомментировала этот слух и созданные ею домыслы. Обычно он не комментирует слухи, утечки или что-либо неофициальное и спекулятивное. В этом случае нет причин ожидать, что этот шаблон сломается, но если это произойдет, мы обязательно обновим историю соответствующим образом.