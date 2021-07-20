Новая игра XCOM выглядит полным дерьмом

картина : XCOM Legends

В XCOM Игры известны своей сложной тактикой, управлением меню и бессмысленным соотношением шутеров, поэтому удивительно (или совсем не удивительно) видеть лицензию 2K для новой мобильной игры, в которой вообще нет ни одной из этих черт.

XCOM LegendsРазработанная Iridium Starfish, она была «плавно выпущена» в определенных регионах мира на телефонах Android, что означает, что игра была выпущена тихо, без каких-либо фанфар или рекламы, по крайней мере, до тех пор, пока она не получит более широкий выпуск в мест.

Это не пошаговый тактический шутер. Нет карт для исследования. Нет пакета, нет управления ядром, и все выглядят как новенькие Отметьте и смотрите Личности.

Хотя это, XCOM Legends Вы автоматически бросаетесь от постановочного противостояния к постановочному, используя множество способностей с перерывами и зарабатывая всевозможную внутриигровую валюту, которую можно потратить на всевозможные безумства гача.

Что, конечно, и происходит, потому что почти все мобильные игры теперь в целом одинаковы, поэтому основное внимание уделяется исследованиям показателей, экономики, участия игроков и ударов эндорфина.

G / O Media может получить комиссию

существовать Подсказки Из недавних игр Firaxis здесь, например, некоторые фоновые рисунки и дизайн юнитов, но затем эта игра делает вид, что эти игры никогда не существовали легально, поскольку ее сюжетное описание:

Прошло двадцать лет с тех пор, как Земля сдалась инопланетным захватчикам. К тому времени, когда мы осознали инопланетную угрозу, война была уже окончена, и человечество было потеряно. Чтобы истребить последних бойцов сопротивления, пришельцы развязали древнее и невыразимое зло. Теперь нам снова нужна ваша помощь, командир, чтобы собрать величайших воинов XCOM, прошлых и настоящих, и вернуть землю. вы готовы?

То, что я здесь не понимаю, вызывает беспокойство по поводу XCOM лицензия? это нет XCOM, И XCOM Не совсем нарицательное имя, и даже если это настоящее имя XCOM Игры уже доступны на мобильных устройствах. оба из них! И они такие очаровательные!

Только эти игры – это отдельные покупки, а не денежные лотки, специально предназначенные для того, чтобы улавливать импульсы людей и … ах, ну, я понял.

Обновление 23:31: Этот пост и его название были изменены, чтобы отразить, что мягкие запуски распространены в мобильном пространстве, и не отражают качество самой игры.