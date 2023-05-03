Новая коллекционная карточная игра Pokémon наконец-то выйдет в июне этого года

Коллекционная карточная игра Pokémon — живая играЕго выпуск откладывался так много раз с тех пор, как The Pokémon Company объявила о своем дебюте в 2021 году, что часто кажется, что Покемон ККИ Го Более поздние могут никогда не увидеть свет или выйти из бета-версии. Однако с наступлением лета все меняется.

После почти двух лет заверений людей, что он скоро упадет, компания Pokémon объявила сегодня, что покемон tcg в прямом эфире для iOS, Android, macOS и Windows будет официально выпущен 8 июня вместе с новой версией Скарлет и Вайолет — Эволюция Балдеи набор карт. до Палдеа эволюционировала Поступит в физические магазины 9 июня. Игроки смогут покупать и играть с цифровыми картами из коллекции до покемон tcg в прямом эфире app, а те, кто войдет в игру в период со 2 мая по 6 июня, получат различные персонализирующие бонусы, такие как цифровые обложки для карт и сундуки для колод.

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В то время как приложения имеют ряд общих черт, когда дело доходит до боя, такие вещи, как удаление функций внутриигровой торговли и тот факт, что Он живетБустеры по умолчанию содержат меньше карт, чем Он идетНекоторые игроки перестали прыгать. Неясно, была ли решена какая-либо из этих проблем в какой-либо степени, не говоря уже о том, чтобы сделать всех счастливыми, но независимо от того, как долго игроки чувствуют себя, в июне, покемон tcg в прямом эфире Это будет единственный способ играть в игру онлайн, поскольку компания Pokémon планирует удалить сервис из магазинов приложений 5 июня. READ Genshin Impact получил новый трейлер, чтобы представить Гороу