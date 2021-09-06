Новая космическая станция России будет использовать искусственный интеллект и робототехнику: The Tribune India

Москва, 6 сентября

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что новая российская космическая станция будет работать в основном автономно с использованием искусственного интеллекта, а также внекорабельной робототехники.

«Сама система и сама станция, которая содержит элементы искусственного интеллекта, должны обладать интеллектом на самом высоком уровне», – цитирует слова главы Роскосмоса ТАСС.

Он добавил, что роботов следует использовать на борту новой российской орбитальной станции.

Он сказал, что новая орбитальная площадка в сочетании с ядерным космическим буксиром Zeus может послужить прототипом для будущих систем для длительных межпланетных полетов.

Рогозин сказал, что агентство нацелено на разработку новой космической станции с более высоким КПД, чем у нынешней Международной космической станции (МКС).

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние Международной космической станции оставляет желать лучшего и что Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной позиции.

«Мы хотим создать станцию, КПД которой в несколько раз выше, чем у Международной космической станции», – заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин также отметил, что Роскосмос начнет развертывание новой российской станции орбитального обслуживания (РОСС) через пять-шесть лет.

«Мы планируем начать развертывание этой станции где-то через пять-шесть лет», – сказал он.

«Это будет совершенно новое поколение орбитальных модулей. Новая станция будет иметь открытую архитектуру, и аналогичные модули будут заменять друг друга, когда они будут израсходованы», – добавил Рогозин. Ян