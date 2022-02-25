Новая мышь Roccat позволяет запрограммировать до 29 различных входов.

Для профессиональных пользователей, геймеров и тех, кто ищет высокофункциональную мышь, полезно больше кнопок. Roccat хочет привлечь этих людей своим грядущим Kone XP, который имеет 15 кнопок, которые могут действовать как 29 различных входов после программирования с помощью программного обеспечения.

реклама Roccat для КОНЕ XP Сегодня Terminal называют «идеальным» для MMO и стратегических игр. Но высокая программируемость делает Kone XP привлекательной и для расширенного общего использования.

Программируемые кнопки: левый и правый щелчок, колесо прокрутки (5 элементов: вверх, вниз, влево, вправо и внутрь), кнопка к югу от колеса прокрутки, две кнопки рядом с левой кнопкой, четыре боковые кнопки и кнопка для большого пальца. рядом с основанием мыши.

Загрузка Roccat дает каждой кнопке дополнительную функцию при нажатии рядом с назначенной кнопкой. Выделенная кнопка может быть одновременно на мыши или клавиатуре Roccat. Это легко преобразовать[+] Эта функция означает, что вы можете запрограммировать 29 различных входов с помощью кнопок мыши 15. Почему не 30? Потому что одна из кнопок должна быть Easy-Shift[+] кнопка.

Это большой функционал, но Kone XP придется конкурировать с мышами в своем ценовом диапазоне именно для MMO-игр. Среди этих конкурентов с загрузкой кнопок есть кнопка с 20 кнопками. Logitech G600 MMO (35 долларов за рекомендуемую производителем розничную цену на момент написания статьи) и кнопку за 16 долларов. Разр Нага X (80 долларов США за рекомендованную производителем розничную цену). Последний имеет функцию HyperShift от Razer, которая работает как Easy-Shift от Roccat.[+].

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много мигает

Я сказал, что Kone XP ориентирован в первую очередь на геймеров, но вы, вероятно, уже можете сказать это по его внешнему виду. Мышь содержит в общей сложности 22 светодиода RGB. С помощью восьми световодов светодиоды излучают свет через полупрозрачный корпус мыши и колесо прокрутки, которое содержит то, что Roccat описывает как «дымчатый полупрозрачный дизайн», предназначенный для отклонения света.

Мышь не пытается заманить игроков только своими цветами и расположением кнопок. Он также имеет датчик на базе PixArt PAW3370, называемый Roccat Owl-Eye, с максимальными характеристиками, включая 50-19000. Точек на дюйм (точек на дюйм). Это максимальное значение DPI ниже, чем у некоторых других игровых мышей, например 25 000 CPI. Logitech G303 кожух издание, Показывать. Но для большинства людей этого диапазона DPI вполне достаточно.

Между тем, левая и правая кнопки мыши используют местный суббренд Titan Optical Switch Turtle Beach. в Рокат Коне Про Мышь, которую я протестировал, обнаружил, что клавиши легче нажимаются с более мягким звуком, чем многие стандартные механические переключатели мыши. Но щелчки Pro также были менее резкими. Время покажет, отличаются ли щелчки Kone XP.

И, наконец, геймерам хотелось бы отметить, что Kone XP от Roccat также будет работать с анализатором времени отклика Reflex от Nvidia.

Мышь будет официально выпущена 29 марта, но пока Доступен для предзаказа.

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