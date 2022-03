Новая подписка PlayStation Plus, запущенная в июне, состоит из 3 уровней.

официально заявление Следующее поколение PlayStation Plus, и новичкам будет еще сложнее. Как и ожидалось, перезапуск службы подписки PlayStation объединит преимущества PS Plus и PlayStation Now, а более высокий уровень предложит некоторые из тех же функций, что и Xbox Game Pass. Когда подписка начнется в июне, она будет доступна на трех отдельных уровнях: PlayStation Plus, PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium. Премиум-подписка будет включать до 700 игр.

Стандартная подписка PS Plus будет переименована в Playstation плюс самое необходимое. Несмотря на новое название, функционально он такой же, как Services. PS Plus Essential стоит 60 долларов в год и предлагает те же привилегии, включая бесплатные игры каждый месяц, облачное хранилище, сетевую многопользовательскую игру и скидки во время отдельных распродаж.

Плейстейшен Плюс Экстра Это будет стоить вам 15 долларов в месяц или 100 долларов в год и включает до 400 игр для PS4 и PS5. Описание Sony дополнительного уровня немного расплывчато, но подписчики смогут загружать игры из библиотеки на свою консоль, чтобы играть в них. Он будет включать в себя как собственные игры, так и сторонние игры. Учитывая количество игр на этом уровне, это очень похоже на смесь PlayStation Plus и PlayStation Now, выпуск которых будет прекращен в июне. Существующие подписчики PlayStation Now будут преобразованы в подписчиков PS Plus Extra при запуске.

Самое дорогое в упаковке, PlayStation Плюс Премиум, будет включать «до 340 дополнительных игр» по сравнению с категорией дополнительных игр. PlayStation Plus Premium стоит 18 долларов в месяц или 120 долларов в год. Дополнительные игры премиум-уровня, похоже, в значительной степени сосредоточены на бэк-каталоге PlayStation, с оригинальными играми для PlayStation, PS2, PS3 и PSP, доступными для игры. Игры для PS3 будут привязаны к облаку, но, по крайней мере, некоторые другие классические игры с обратной совместимостью можно будет загрузить.

Премиум-уровень имеет несколько других преимуществ, в том числе игровые возможности с ограниченным временем и потоковую передачу в облаке на ПК. Все три уровня подписки будут доступны на PS5 и PS4, хотя пользователи PS5 получат доступ к большему количеству игр.

PlayStation подтвердила несколько игр для PS5 и PS4, которые будут доступны подписчикам Extra и Premium при запуске:

нить смерти

Бог войны

Человек-паук из Марвел

Человек-паук Marvel: Майлз Моралес

Смертельная битва 11

Возвращение (эксклюзивно для PS5)

PlayStation Plus Extra и Premium сначала будут доступны в Азии, но похоже, что пользователи из Северной Америки и Европы также смогут подписаться в июне. Если вы живете в регионе, где облачная потоковая передача PlayStation не поддерживается, у вас будет возможность подписаться на PlayStation Plus Deluxe по более низкой цене. Подробную информацию о ценах для США, Европы, Великобритании и Японии можно найти ниже.

Playstation плюс самое необходимое

США — 10 долларов в месяц | 15 долларов/квартал | 60 долларов/год

Европа — 9 евро в месяц | 25 евро/квартал | 60 евро/год

Великобритания — 7 фунтов стерлингов в месяц | 20 фунтов стерлингов/квартал | 50 фунтов стерлингов в год

Япония — 850 иен / месяц | 2150/квартал | 5143 / год

Плейстейшен Плюс Экстра

США — 15 долларов в месяц | 40 долларов/квартал | 100 долларов в год

Европа — 14 евро/мес | 40 евро/квартал | 100 евро/год

Великобритания — 11 фунтов стерлингов в месяц | £32/квартал | £84/год

Япония — 1300 иен / месяц | 3600 иен / квартал | 8600 иен / год

PlayStation Плюс Премиум