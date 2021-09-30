Новая политика Европы в отношении России должна быть сосредоточена на правах человека

На митинге в Москве протестующие несли российские флаги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального. 21 апреля 2021 г. (REUTERS / Евгения Новоженина)

Новая геополитическая тенденция стала полным облегчением для европейских политиков, когда 15 сентября президент США Джо Байден выступил по телевидению в Восточном зале Белого дома с фотографиями премьер-министра Австралии Моррисона и премьер-министра Великобритании Джонсона.

Как позже отметили многие аналитики, объявление о Трехстороннем соглашении о безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией подчеркнуло слабость европейской безопасности, необходимость сделать больший упор на стратегическую автономию и усиление политики ЕС в отношении России. , Его крупнейший стратегический конкурент, очень важен. Права человека теперь должны играть ключевую роль в разработке и реализации обновленной стратегической политики ЕС-Россия.

В мае 2021 года многие “Незаконная, провокационная и деструктивная деятельность России в ЕС и его государствах-членах и за его пределами, ”Совет Европы (EUCO) выразил заинтересованность в пересмотре своей стратегической политики между ЕС и Россией. Европейская комиссия ответила толчком. Состав Подтвердил приверженность ЕС укреплению политики ЕС в отношении России. Пять ключевых принципов , И в то же время выдвинул на первый план возможность «оттеснить Россию, контролировать и вовлекать».

Ожидается, что к концу текущего года ЕК представит более конкретные планы поддержки российского гражданского общества, правозащитных организаций и независимых СМИ, а также варианты дальнейших мер контроля в отношении России, включая санкции. Если ЕС намерен отстаивать свои ценности, одновременно продвигая свою собственную безопасность, он обязуется поставить перед ЕС и EUCO четкие цели по преодолению растущего кризиса в области прав человека в России.

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В то время как Беларусь привлекает к себе значительное внимание в Европе, на пороге Европейского Союза стоит еще один кризис с правами человека.

Независимое гражданское общество в России было создано для того, чтобы заглушить голоса несогласных и уничтожить гражданское пространство после более чем десятилетия репрессивного и неограниченного законодательства. Упоминается у Ивана Павлова, адвоката Алексея Навального Обсуждение под эгидой ФДПЧ Что касается российских тенденций в области прав человека, он сказал: «У нас были пароходы, полные людей, уезжающих из России. Теперь у нас есть самолеты, полные журналистов.

Сегодня сотни правозащитников, журналистов и других диссидентов в стране содержатся под стражей незаконно. В то же время есть независимые СМИ. Закрывать И журналисты стали мишенями Неправильное использование Закон о борьбе с терроризмом.

Сексуальные и сексуальные меньшинства сталкиваются с еще большими угрозами, особенно в Северо-Кавказском регионе России, где правоохранительные органы не только не смогли защитить эти группы, но и активно участвовали в зверствах и систематически нарушали права человека. Российская ЛГБТ-сеть .

Кризис в области прав человека в России не разрешится сам по себе и не попадет в пределы России. Фактически, за последнее десятилетие действия и инициативы российских властей по нападению на права человека неоднократно использовались в качестве шаблона для диктаторских режимов во всем регионе.

Закон в Азербайджане угрожает организациям гражданского общества, а независимость ассоциации является отражением России. Усилия польских и венгерских властей по представлению независимых СМИ и правозащитников были взяты из российской спортивной книги.

Между тем Россия пользуется политическим кризисом и кризисом в области прав человека в Беларуси. Испытательный полигон диктаторских методов выживания. Если ЕС не сможет противостоять России и противостоять ее нарушениям прав человека, эти тенденции сохранятся и будут угрожать безопасности ЕС.

Хорошая новость заключается в том, что права человека работают с Россией на протяжении пяти основных направлений политики ЕС. Таким образом, логично, что стратегическая политика ЕС в отношении России должна выявлять правозащитные действия на международном, региональном и внутреннем уровнях.

На международных форумах, таких как Совет ООН по правам человека и Совет Европы, Европейский Союз и отдельные государства-члены должны проявлять инициативу и твердое лидерство в расследовании нарушений прав человека в России и принятии надлежащих механизмов привлечения к ответственности виновных. Эти механизмы подотчетности могут предоставить ЕС дополнительную информацию о лицах, ответственных за нарушения прав человека в России, которые должны стать мишенью новых, расширенных режимов санкций.

ООН ЕС должен гарантировать, что любой российский закон сопряжен с обязательствами страны в области прав человека во всех диалогах по правам человека и критических анализах страны, включая критические замечания Конвенционной группы и процесс универсального периодического обзора.

В то же время ЕС должен расширять и углублять свою приверженность российским правозащитникам и организациям, а также независимым СМИ и журналистам. Это может быть эффективно сделано за счет правовой и финансовой поддержки этих групп и отдельных лиц, а также за счет упрощения и ускорения визовых процедур для правозащитников и их семей, сталкивающихся с угрозами в связи с легальной работой.

Одновременные цели Европейской комиссии по противодействию, контролю и вторжению в Россию не могут быть достигнуты, если сосредоточиться исключительно на правах человека. Но они не могут быть достигнуты, если права человека не будут в центре стратегической политики ЕС в отношении России. Пока это не произойдет, внутренний кризис в области прав человека в России будет продолжать выходить за пределы ее границ и высвободит десятилетия прогресса в области прав человека в ЕС.

Дэйв Эльсарот – председатель Правозащитного комитета Совета по правам человека. Нора Вехофситс – международный защитник Фонда прав человека.

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Лиза Яско

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