Новая предварительная сборка Windows 11 имеет более закругленные углы.

Microsoft грудь На этой неделе Windows 11 Insider Preview сегодня, доведя номер сборки до 22000.100. Нового не так много. Фактически, одна из основных функций, которой не хватало – интеграция команд – Прибыло в Insiders ранее на этой неделе. Для его получения не требовалось обновление. Обратите внимание, что Microsoft проводит обычное A / B-тестирование, поэтому, даже если вы выберете канал Dev, вы можете его не увидеть.

Что касается конкретно нового в Windows 11 Preview, это в основном настройки UX. Если вы нажмете кнопку скрытого значка на панели задач, всплывающее окно теперь имеет закругленные углы, соответствующие остальному дизайну Windows 11. Microsoft отметила, что если всплывающее окно не выглядит так, как должно, попробуйте переключиться между двумя темами. Другим заметным изменением является то, что теперь вы увидите настройки Focus Assist в центре уведомлений. Другими словами, теперь вы можете перейти к своим уведомлениям, чтобы отключить их.

Это, пожалуй, самые очевидные изменения. Конечно, есть еще кое-что. Когда фоновое действие требует внимания, оно будет более тонким. В Windows 10 он становится оранжевым. В новой предварительной версии Windows 11 Microsoft говорит, что это легкое мерцание, которое затем становится слегка красным; Так должно быть тише.

Значок сенсорной клавиатуры был изменен. Это больше согласуется с другими кодами. Всплывающее окно календаря теперь можно свернуть, освободив место для дополнительных уведомлений в Центре уведомлений. Наконец, Microsoft заявила, что добавляет несколько новых анимаций в Microsoft Store; Однако это обновление приложения и не относится к этой версии.

Как всегда, в этой предварительной версии Windows 11 также есть множество исправлений и известных проблем. Вот что было исправлено:

Исправления для Windows 11 build 22000.100 Панель задач: Мы исправили проблему, которая приводила к сбою Explorer.exe при нажатии кнопки даты и времени на панели задач для доступа к новым уведомлениям с отключенной функцией Focus Assist. Добавлены отсутствующие значки настроек для пунктов контекстного меню при щелчке правой кнопкой мыши Сеть, Громкость и Батарея на панели задач. Исправлена ​​проблема, из-за которой часы на панели задач останавливались и не синхронизировались. Устранена проблема с explorer.exe, которая могла возникнуть после выхода из режима ожидания, связанная со значком громкости на панели задач. Возникла проблема, из-за которой индикатор выполнения под значками приложений на панели задач не всегда отображался, когда это ожидалось, и это было исправлено. Если щелкнуть панель задач при открытом меню «Пуск» или «Поиск», они будут закрыты. Если вы щелкнули по значкам панели задач с помощью касания, теперь вы должны увидеть ту же анимацию значков, которая была видна при использовании мыши. Текст лунного календаря (если он включен) не должен перекрывать числа во всплывающем окне календаря на панели задач. Всплывающее окно календаря теперь должно отображать правильный месяц в свернутом состоянии. Дата в верхней части всплывающего окна календаря должна теперь соответствовать вашему предпочтительному формату, а не формату, соответствующему вашему языку отображения. Если меню «Пуск» открыто, при наведении курсора на представление задач окно теперь отображается вверху меню «Пуск», а не за ним. Щелчок правой кнопкой мыши по представлению задач остановит окно предварительного просмотра, чтобы вы могли фактически использовать контекстное меню. Исправлена ​​проблема, из-за которой при нажатии на группу привязок на панели задач не все окна приложений могли отображаться после закрепления и расстыковки. Значки, используемые для индикаторов включения / выключения на панели задач редактора Pinyin IME, теперь имеют фиксированный размер. Выход из системы и повторный вход при включенной функции энергосбережения не должны приводить к тому, что панель задач становится прозрачной. Решена проблема, из-за которой значок сети иногда неожиданно не отображался на панели задач. Предварительный просмотр панели задач не будет удален с экрана после обновления до этой версии.

Настройки: Мы исправили проблему, из-за которой многие кнопки и параметры в настройках не работали в предыдущей поездке, в том числе возвращение и перезагрузка компьютера при восстановлении, включение режима разработчика, переименование компьютера и включение удаленного рабочего стола. Заголовки страниц в Настройках на экране не должны быть слишком большими / закрытыми. Поиск добавления и удаления программ в настройках должен теперь вернуть ожидаемую страницу настроек. Мы проделали некоторую работу, чтобы быстрее начать поиск в настройках. Исправлена ​​проблема, приводившая к сбою настроек при взаимодействии с разделом программы предварительной оценки Windows. Исправлена ​​проблема, которая могла привести к сбою настроек при запуске. Исправлена ​​проблема с отображением значка в настройках питания и аккумулятора. Исправлены некоторые проблемы с надежностью на странице “Язык и регион” в настройках. Внесено изменение, чтобы помочь решить проблему, из-за которой предварительный просмотр в настройках персонализации иногда неожиданно показывал, что вы использовали черный фон, а не использовали. Шрифт, используемый в предварительном просмотре настроек экрана блокировки, теперь должен соответствовать фактическому экрану блокировки. Исправлена ​​ошибка, из-за которой все значки в быстрых настройках неожиданно отображались перевернутыми для инсайдеров, использующих арабский язык отображения. Ползунок яркости в быстрых настройках теперь должен показывать число во время регулировки, как и громкость.

Проводник: Использование мыши для открытия контекстного меню в проводнике и на рабочем столе не должно отображать прямоугольник фокуса клавиатуры при первом запуске (пока вы не начнете использовать клавиатуру для навигации). Мы изменили контекстное меню для обработки заметок, которые иногда неожиданно закрывались подменю, когда вы пытались их использовать. Исправлено мигание, когда вы можете видеть, что новый элемент становится новым элементом в контекстном меню. Мы поработали над логикой позиционирования контекстного меню, чтобы подменю больше не появлялись частично за пределами экрана или неожиданно далеко. Мы исправили две проблемы, влияющие на надежность explorer.exe при отображении контекстного меню, в частности, при щелчке правой кнопкой мыши по zip-файлу. Исправлена ​​проблема, из-за которой опция «Удалить с нуля» при щелчке правой кнопкой мыши по приложению не работала.

стремиться: Исправлена ​​ошибка, из-за которой тень поиска могла выглядеть как прямоугольник. Отрегулируйте положение окна поиска, когда панель задач выровнена по левому краю, чтобы оно соответствовало началу. Мы устранили проблему, из-за которой то, что отображалось при наведении курсора на значок поиска на панели задач, не синхронизировалось с тем, что на самом деле запускалось при нажатии на запись. Если вы запускаете веб-сайты с помощью поиска, они теперь должны правильно отображаться в недавних поисках, когда вы наводите курсор на значок поиска на панели задач. Внесено изменение для решения проблемы, из-за которой некоторые инсайдеры неожиданно не видят ползунок яркости в быстрых настройках после обновления.

Виджеты: Мы исправили проблему, из-за которой конфигурации виджетов не сохранялись и неожиданно сбрасывались. Размер и содержимое приборной панели теперь должны быть настроены на правильный экран при использовании нескольких мониторов. Исправлена ​​проблема, из-за которой вход в инструменты не работал в некоторых сценариях из-за зависания аутентификации. Мы сделали еще одно исправление для обработки часов на панели инструментов, которое не соответствует вашему предпочтительному формату.

еще: Безопасность устройства больше не должна сообщать участникам программы предварительной оценки с поддерживаемыми устройствами «Стандартная аппаратная безопасность не поддерживается». В этой сборке ключи доступа для WIN + X (чтобы вы могли выполнять такие действия, как «WIN + XM» для запуска диспетчера устройств) теперь должны отображаться последовательно. Вход по отпечатку пальца не должен перестать работать после перезагрузки компьютера. Исправлена ​​проблема доступности, когда фокус клавиатуры пропадал с самого начала после нажатия Tab, а затем Shift + Tab. Исправлена ​​ошибка, из-за которой информационные всплывающие окна не игнорировались при голосовом вводе касанием. Исправлен бесконечный цикл, из-за которого некоторые инсайдеры зависали во время завершения работы. Мы сделали настройку, чтобы помочь решить проблему, из-за которой строка заголовка не отображается правильно в некоторых приложениях. Внесено исправление, предотвращающее мигание обоев при переключении между рабочими столами. Окно всплывающих макетов было обновлено, чтобы использовать анимацию по умолчанию для всплывающих окон, а не просто для отображения. Исправлена ​​ошибка, из-за которой Sticky Notes и Microsoft To Do иногда аварийно завершали работу при запуске. Исправлена ​​утечка памяти DWM, которая происходила при повороте устройства назад и вперед между альбомным и портретным режимами. Внесено изменение для решения проблемы, при которой текст в диалоговом окне «Сообщение» из Центра обновления Windows может быть усечен, чтобы предупредить о готовности обновления. Границы окна теперь должны отображаться правильно при использовании высокой контрастности. Отключение параметра «Показывать тени под окнами» в параметрах производительности должно отключать тени под окнами. Мы внесли некоторые изменения, чтобы исправить проблему, из-за которой контекстные меню и всплывающие подсказки появляются вне мыши при использовании Windows на арабском языке отображения. Исправлена ​​ошибка, из-за которой значки сети не совпадали на экране блокировки и экране входа в систему.

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Вот что все еще сломано:

Известные проблемы для Windows 11 версии 22000.100 [REMINDER] При обновлении до Windows 11 с Windows 10 или при установке обновления до Windows 11 некоторые функции могут быть устаревшими или удалены. Смотрите подробности здесь.

При обновлении до Windows 11 с Windows 10 или при установке обновления до Windows 11 некоторые функции могут быть устаревшими или удалены. Смотрите подробности здесь. Начинать: В некоторых случаях вы не сможете вводить текст при использовании поиска с начального экрана или панели задач. Если вы столкнулись с проблемой, нажмите WIN + R на клавиатуре, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», а затем закройте его. Система и Терминал Windows отсутствуют, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по кнопке Пуск (WIN + X).

Панель задач: Панель задач иногда мигает при переключении методов ввода.

Настройки: При запуске приложения «Настройки» может появиться короткая зеленая вспышка. Когда вы используете быстрые настройки для изменения настроек специальных возможностей, пользовательский интерфейс настроек может не сохранять выбранное состояние. Настройка прекратится, когда вы нажмете «Распознавание лиц» (Windows Hello) в разделе «Параметры входа», если Windows Hello уже настроена.

Проводник: exe вылетает в цикле для инсайдеров, использующих турецкий язык отображения, когда заряд батареи составляет 100%. Иногда контекстное меню отображается не полностью и в конечном итоге перестает работать. Щелкнув значок на рабочем столе или войдя в контекстное меню, можно выбрать неправильный элемент.

стремиться: После нажатия значка поиска на панели задач панель поиска может не открыться. В этом случае перезапустите процесс «Проводник Windows» и снова откройте панель поиска. Когда вы наводите указатель мыши на значок поиска на панели задач, ваши недавние поиски могут не отображаться. Чтобы обойти эту проблему, перезагрузите компьютер. Панель поиска может отображаться черным цветом и не отображать никакого содержимого в нижней части поля поиска.

Виджеты: Панель инструментов может казаться пустой. Чтобы обойти эту проблему, вы можете выйти, а затем снова войти в систему. Запуск ссылок с панели управления может не вызывать приложения на переднем плане. На внешних мониторах гаджеты могут отображаться неправильного размера. Если вы столкнулись с этим, вы можете сначала запустить виджеты касанием или ярлыком WIN + W на экране физического компьютера, а затем запустить их на дополнительных мониторах.

Магазин: Мы работаем над повышением релевантности поиска в Магазине, включая решение проблемы, из-за которой в некоторых случаях ранжирование результатов поиска не является точным. Кнопка «Установить» может пока не работать в некоторых ограниченных сценариях. Для некоторых приложений рейтинги и обзоры недоступны.

Безопасность Windows Автоматическая выборка неожиданно отключается при перезагрузке компьютера. Windows Hello (Face) может отображать сообщение об ошибке «Что-то пошло не так» при попытке войти в систему после обновления. Чтобы обойти это, войдите в систему со своим паролем или PIN-кодом и: Откройте диспетчер устройств. Удалите программное обеспечение Windows Hello Face Software Device в разделе «Биометрические устройства». Сайт Существует проблема, из-за которой у некоторых инсайдеров могут отсутствовать некоторые переводы в их пользовательском интерфейсе для небольшого подмножества языков, на которых выполняются последние сборки Insider Preview. Чтобы подтвердить, пострадали ли вы, Посетите этот форум “Ответы” И следуйте инструкциям по лечению.

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Если вы находитесь на канале разработчиков, вы можете получить предварительную версию Windows 11 сегодня через Центр обновления Windows. Если нет, вы можете перейти в Настройки -> Обновление и безопасность -> Программа предварительной оценки Windows, чтобы начать работу, хотя вам нужно будет убедиться, что у вас есть Совместимый ПК.

Позднее в этом месяце предварительные версии Windows 11 все еще должны появиться в бета-канале. Примерно в то же время Microsoft также, вероятно, выпустит ISO-образ чистой установки операционной системы.