Новая радиостанция помогает украинским беженцам адаптироваться в Праге

Прага (AFP) — это украинская радиосвязь.

Новая пражская интернет-радиостанция начала транслировать новости, информацию и музыку, адаптированные к ежедневным интересам почти 300 000 украинских беженцев, прибывших в Чешскую Республику после того, как Россия начала военное наступление на Украину. .

В студии в центре чешской столицы ветераны радио работают с совсем новичками, помогая беженцам. С тем, что им необходимо знать, чтобы максимально гладко обустроиться в новой стране.

В штате 10 человек, которые бежали из Украины в последние недели, а также те, кто годами живет за границей. Кем бы они ни были, их общая цель — помочь соотечественникам и их родине противостоять жестокому российскому вторжению.

Наталья Чурикова, опытный журналист Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Праге, сказала, что не может отказаться от предложения стать главным редактором вещателя.

«Это было для моих людей. Для людей, которые действительно нуждаются в помощи, которым действительно нужна поддержка, что-то, что поможет им начать новую жизнь или возобновить свою жизнь здесь после того, как они жили в очень плохих условиях, пытаясь бежать из Украины», — сказала Чурикова. .

Экипаж Софии Татомир — один из тех, кто уехал, спасаясь от войны. 22-летняя девушка из западного города Калуш планировала переехать в другой город на Украине, когда однажды утром позвонил друг и сказал: «София, война только началась».

Ее родители и старший брат предпочли остаться дома, но хотели, чтобы она присоединилась к своей тете в Праге.

«Это произошло внезапно», — сказала она. Я сел на автобус в Чернице и через 28 часов прибыл в столицу Чехии, город, в котором я никогда не был.

«Когда я была на самом деле снаружи, я помню момент, когда я плакала и пыталась купить билет, но не могла написать нужный мне билет», — сказала она.

Татомир работал графическим дизайнером и певцом в Украине после получения высшего образования в качестве издателя и редактора СМИ. Радиовещание было частью ее обучения в университете. К ее удивлению, брат ее тети нашел объявление о работе на новой украинской радиостанции.

Она сказала, что ей нужно «некоторое время, чтобы понять, что никто не может быть на передовой войны и что каждый должен делать то, что он умеет лучше всего».

«Вот так я радуюсь за себя: что я занимаюсь своей профессией, что я делаю то, что умею лучше, и это лучший способ помочь нашему народу, я могу помочь Украине», — сказала она.

В безопасности в Праге она все еще пыталась смириться с завоеванием своей родины.

«Это ужасно», — сказала она. «Я до сих пор не могу найти никакого логического объяснения тому, что они делают и почему они это делают. В 21 веке война? Почему? Мы были мирной нацией».

Другая телеведущая, Маргарита Голобродская, работала копирайтером в софтверной компании, когда ей позвонила Чурикова, которую она знала по стажировке на Радио Свободная Европа.

«Раньше я считала сумасшедшими тех, кто рано встает и готов работать с 6 утра, но теперь я занимаюсь именно этим, и мне это очень нравится», — сказала Голобродская. «Это то, чем я всегда хотел заниматься, быть хорошим для своей страны, хотя я живу так далеко».

В течение 12 часов каждый будний день и 11 часов по выходным Радио Украина играет украинскую и западную музыку, а каждые 15 минут представляет новости Украины и Чехии с информацией для беженцев. В нем содержится подробная информация о том, где они могут получить необходимые документы в местных органах власти, как устроиться на работу или лечиться, или как найти место для детей в школах. Дети также могут послушать украинские сказки.

Голобродская, уроженка южного города Николаева, прожила в Чехии восемь с половиной лет. После вторжения она поехала на запад Украины, чтобы встретиться с матерью и 9-летней сестрой и отвезти их в безопасное место. В Праге я задействовал их в своей трансляции.

«Моя мама, например, сказала мне, что хотела бы услышать, что здесь нельзя делать. Например, она не может останавливать машину там, где хочет, как в Украине».

Bohemia Media, которая управляет несколькими радиостанциями в Чешской Республике, выступила с идеей запуска станции. Она предоставила студию и объединилась с посольством Украины, местной украинской общиной и другими, чтобы воплотить это в жизнь всего за три недели. Он также покрывает заработную плату.

Лукас Надворник, менеджер проекта, сказал, что по плану станция будет оставаться в эфире столько, сколько потребуется. Главная задача на данный момент — дать знать о его существовании как можно большему количеству слушателей.

Одна из них – Софья Медведева. 23-летняя веб-дизайнерша не могла сдержать слез, рассказывая о недавней шестидневной поездке с матерью и младшим братом из Николаева в Краков, Польша.

Но в Праге она присоединилась к своему жениху, и «Радио Украины» помогло ей приспособиться к новой жизни.

«Я очень поражена возможностью слушать украинскую музыку, когда я не на родине. Я чувствую, что я не одна», — сказала она. Ее единственная рекомендация для этого — пригласить психолога, «чтобы он консультировал украинских беженцев, как бороться с синдромом выжившего и как бороться с депрессией».

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