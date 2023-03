Новая российская кампания пытается заманить мужчин воевать в Украину

Таллинн, Эстония. Реклама обещает привлекательные денежные вознаграждения и льготы. Рекрутеры делают холодные звонки подходящим мужчинам. Бюро по трудоустройству сотрудничают с университетами и социальными службами по привлечению студентов и безработных.

Весной этого года по всей России проходит новая кампания по поиску рекрутов для пополнения своих сил для войны в Украине.

Поскольку боевые действия продолжаются на украинских полях сражений, таких как Бахмут, и обе стороны готовятся к контратакам, которые могут стоить большего количества жизней, военная машина Кремля отчаянно нуждается в новых рекрутах.

Мобилизация 300 000 резервистов в сентябре, описанная как «частичный» призыв, вызвала панику по всей стране, поскольку большинство мужчин моложе 65 лет официально числятся в резервистах. Десятки тысяч бежали из России, чтобы не явиться на призывные пункты.

Кремль отрицает, что планировался еще один призыв к так называемой «специальной военной операции» на Украине, которая проводится уже более года.

Но на фоне широко распространенной неуверенности в том, произойдет ли в конечном итоге переезд, правительство призывает мужчин стать волонтерами либо во временных вербовочных центрах, возникших в различных регионах, либо по телефону от официальных вербовщиков. Таким образом, он может «избежать объявления второй официальной волны мобилизации» после того, как первая оказалась крайне непопулярна, согласно недавнему отчету базирующегося в США Института изучения войны.

Один москвич рассказал Associated Press, что его работодатель, бюджетная организация, собирал военкоматы на всех мужчин-служащих призывного возраста и обещал получить отсрочки. Но он сказал, что этот шаг все еще вызывает в нем волну страха.

«Это заставляет вас нервничать и бояться — никто не хочет, чтобы вы внезапно оказались на войне с оружием в руках», — сказал один житель, который говорил на условиях анонимности, опасаясь репрессий. «Спецоперация несколько затягивается, поэтому от российских властей можно ожидать любых сюрпризов».

Он сказал, что прошло больше недели с тех пор, как ему вручили карту, и отказы обычно решаются в течение дня или двух, что усиливает его беспокойство.

Российские СМИ сообщили, что мужчины по всей стране получают повестки из военкоматов. В большинстве этих случаев мужчин просто просили обновить свои записи; В других случаях им было приказано принять участие в военной подготовке.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что подача повесток для обновления записей в военкоматы является «стандартной практикой» и «постоянной задачей».

По другим неподтвержденным сообщениям СМИ, власти обратились к региональным властям с просьбой набрать определенное количество добровольцев. Некоторые официальные лица объявили о создании центров вербовки с целью заставить мужчин подписывать контракты, которые позволили бы им отправляться воевать в качестве профессиональных солдат.

Рекламные объявления появились на государственных веб-сайтах и ​​в социальных сетях государственных учреждений и учреждений, включая библиотеки и средние школы.

Один из них, размещенный администрацией города на западе Ярославской области, обещал единовременную премию в размере около 3800 долларов за регистрацию и, в случае отправки в Украину, месячную зарплату до 2500 долларов плюс около 100 долларов в день за «участие в активные наступательные операции» и 650 долларов «за каждый километр продвижения в составе атакующих групп».

В объявлении говорилось, что солдат также получит налоговые льготы и выплату кредита, льготный статус при поступлении в колледж для своих детей, щедрую компенсацию для его семьи, если он будет ранен или убит в бою, и статус ветерана, который дает больше льгот.

В сибирском городе Новосибирске власти обратились к вузам, колледжам и профтехучилищам с просьбой разместить на своих сайтах объявления о приеме на работу, сообщил Сергей Чернышов, основатель частного профессионального училища.

Чернышов разместил объявление в своем аккаунте в социальной сети, «чтобы все знали, чем занимается муниципалитет», но сказал AP, что не планирует размещать его на веб-сайте школы. Он сказал, что «странно», что мишенью стали учащиеся профессионально-технических училищ.

Другие усилия включают встречи вербовщиков со студентами колледжей и безработными или обращение к мужчинам с просьбой стать волонтерами.

Москвич, который говорил на условиях анонимности в целях своей безопасности, сказал, что ему звонили, и был удивлен его вежливостью: «После «нет» не было ни угроз, ни (попыток) уговорить меня — (только) «Спасибо». ты, пока».

Были лишь единичные случаи, когда вербовщики оказывали реальное давление на мужчин с целью зачисления, сказал Григорий Свердлин, основатель группы Go by the Forest, которая помогает мужчинам избежать мобилизации.

Он сказал, что группа получает до 100 сообщений в день от мужчин, которые просят совета о том, как обращаться со звонками или вербовать чиновников, по сравнению с десятками в день в последние месяцы. В большинстве случаев чиновники хотели, чтобы в их записи вносились адреса и номера телефонов, и в процессе они могли попытаться завербовать мужчин.

Но Свердлин сказал, что некоторые случаи примечательны.

В Вологодской области, примерно в 400 километрах к северу от Москвы, группа получила письма, в которых говорилось, что почти всех, кто идет в военкомат после получения повестки, «заставляют подписать бумагу о запрете выезда из района». сказал. .

Адвокат Алексей Табалов, который руководит группой юридической помощи в школе призывников, считает, что в том, что сейчас власти выдают повестку, нет ничего необычного. Некоторые уведомления традиционно рассылаются перед призывом «Русской весны», который должен начаться 1 апреля, для тех, кто имеет право на обязательную службу.

Все российские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны отслужить один год в армии, но значительная часть избегает призыва по состоянию здоровья или откладывает учебу. Доля мужчин, уклоняющихся от призыва, особенно велика в Москве и других крупных городах, и многие из них просто уклоняются от призывников с призывными повестками.

Мужчины сообщали, что ходили в военкоматы, чтобы обновить свои записи, но там были чиновники, которые «ходят вокруг да около и продвигают идею подписания контракта, рассказывая о том, как надо любить и защищать свою Родину», — сказал Табалов.

Он сомневался, что что-то может сделать волонтерство привлекательным после 13 месяцев войны, в результате которой погибли и были ранены десятки тысяч человек.

«Люди уже понимают, что значит подписывать контракт, — сказал он. — Те, кто однажды обжегся, вряд ли попадут в ту же ловушку».

Его группа продолжает получать письма от солдат, которые требуют расторжения контрактов, сказал Табалов, но это невозможно юридически, пока президент Владимир Путин не завершит частичную мобилизацию, начавшуюся в сентябре, новым указом.

«Выход из войны автоматически означает уголовное преследование», — сказал Табалов, добавив, что с декабря была возбуждена серия уголовных дел с привлечением к ответственности солдат, дезертировавших или ушедших в самоволку.

Информационное агентство Medizona насчитало 247 приговоров по 536 уголовным делам по этим и аналогичным обвинениям, добавив, что более трети осужденных получили условные сроки, что позволяет властям отправить их обратно на передовую.

Нынешняя призывная кампания аналогична той, что была проведена прошлым летом перед призывом в сентябре, говорит Катерина Степаненко, аналитик по России из Института изучения войны.

В то время власти также использовали финансовые стимулы, и формировались различные добровольческие батальоны, но усилия явно не увенчались успехом, потому что Путин в итоге перешел на частичную мобилизацию.

Неизвестно, удастся ли этому человеку.

На самом деле прошлым летом они наняли значительную часть людей, которые были финансово мотивированы. «В прошлом году им было трудно это сделать», — сказал Степаненко.

Нынешние усилия по набору персонала демонстрируют осведомленность армии о потребностях Украины в рабочей силе.

«Кампания по мобилизации 300 000 солдат показала нам, что недостаточно сформировать достаточную ударную группу, чтобы Россия могла продвигаться вперед в своих наступательных операциях», — сказала она.

Автор Associated Press Джурас Кармано внес свой вклад в этот отчет.

Следите за репортажами AP о войне в Украине на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.