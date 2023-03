Новая российская кампания пытается заманить мужчин воевать в Украину

Таллинн, Эстония. Объявления обещают денежные бонусы и привлекательные преимущества. Вербовщики призывают подходящих мужчин. Офисы работают с университетами и социальными службами для привлечения студентов и безработных.

Весной этого года по всей России проходит новая кампания по поиску новобранцев для пополнения своих сил для войны в Украине.

Пока бушуют бои на украинских полях сражений, таких как Багмут, обе стороны готовятся к контрнаступлению, которое может стоить еще большего количества жизней, а военной машине Кремля нужны новые рекруты.

Мобилизация 300 000 резервистов в сентябре, объявленная «частичным» призывом, вызвала панику по всей стране, поскольку большинство мужчин моложе 65 лет формально входят в состав резерва. Десятки тысяч покинули Россию, не явившись на призывные пункты.

Кремль уже более года отрицает, что в рамках его так называемой «специальной военной операции» на Украине запланирован еще один вызов.

Но на фоне широко распространенной неуверенности в том, произойдет ли в конечном итоге такой шаг, правительство заманивает мужчин добровольцами в импровизированные рекрутинговые центры, появляющиеся в различных регионах, или посредством телефонных звонков от приемных комиссий. Таким образом, согласно недавнему отчету базирующегося в США аналитического центра Institute of War Study, «можно избежать официального объявления второй волны мобилизации» после того, как первая волна окажется слишком непопулярна.

Один москвич рассказал Associated Press, что его работодатель, государственная организация, собирает военкоматы всех мужчин-служащих призывного возраста и дает им отсрочки. Но он сказал, что этот шаг все еще вызывает в нем волну страха.

«Это заставляет вас нервничать и бояться — никто не хочет внезапно идти в бой с оружием в руке», — сказал житель, который говорил на условиях анонимности, опасаясь расправы. «Спецоперация несколько затягивается, поэтому можно ожидать любых сюрпризов от российских властей».

Прошло больше недели с тех пор, как он сдал свою карточку, и исключения обычно разрешаются в течение дня или двух, что усиливает его беспокойство.

Российские СМИ сообщают, что мужчины получают повестки из ЗАГСов по всей стране. В большинстве случаев мужчин просили обновить свои записи; Среди прочего, им было приказано участвовать в военной подготовке.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе, что выдача повесток для обновления записей в военкоматах является «рутинной практикой» и «постоянной работой».

В других неподтвержденных сообщениях СМИ говорится, что власти приказали региональным властям набрать ограниченное количество добровольцев. Некоторые официальные лица объявили о создании вербовочных центров с целью подписания контрактов для помощи в отправке мужчин на войну в качестве профессиональных солдат.

Рекламные объявления появились на правительственных веб-сайтах и ​​в социальных сетях государственных учреждений и учреждений, включая библиотеки и средние школы.

Один из них, размещенный администрацией города Западная Ярославская область, обещал единовременный бонус в размере около 3800 долларов за регистрацию, ежемесячную зарплату до 2500 долларов при отправке в Украину и «около 100 долларов в день за участие». в активных наступательных действиях» и 650 долларов «за каждый километр продвижения в составе наступательных групп».

В объявлении говорилось, что солдат получит налоговые и кредитные льготы, статус приоритетного поступления в университет для своих детей, щедрую компенсацию для его семьи, если он будет ранен или убит в бою, и статус ветерана боевых действий, среди других льгот.

В сибирском городе Новосибирске власти обратились к вузам, колледжам и профтехучилищам с просьбой размещать на своих сайтах объявления о приеме на работу, сказал Сергей Чернышов, основатель местного частного профессионального училища.

Чернышов разместил рекламу в своем аккаунте в социальной сети, сообщив AP, что «все знают, что такое наша ратуша», но он не планирует размещать ее на школьном сайте. Он сказал, что было «странно» нападать на учащихся профессионально-технических училищ.

Другие усилия включают встречи сотрудников приемной комиссии со студентами колледжей и безработными мужчинами или призыв мужчин к волонтерству.

Один москвич, который говорил на условиях анонимности в целях собственной безопасности, сказал, что получил такой звонок и был удивлен его вежливостью: «После моего «нет» не было ни угроз, ни убеждений — (просто) «Спасибо». ты, до свидания».

По словам Грегори Свердлина, основателя группы Go by the Forest, которая помогает мужчинам избежать призыва, были лишь единичные случаи.

Группа получает 100 сообщений в день от мужчин, ищущих совета о том, как обращаться с повестками или от сотрудников приемной комиссии, по сравнению с десятками в день в последние месяцы. В большинстве случаев чиновники хотели обновить свои записи с адресами и номерами телефонов, и во время этого процесса они могли попытаться завербовать людей.

Но некоторые случаи выделяются, сказал Свердлин.

В Вологодской области, примерно в 400 километрах к северу от Москвы, группа получила сообщения о том, что после получения повестки почти всех, кто пришел в приемную комиссию, «заставляли подписать бумагу, запрещающую им покидать территорию». .

Алексей Табалов, юрист, возглавляющий группу юридической помощи при школе призывников, считает, что нет ничего необычного в том, что сейчас власти выписывают повестки. Некоторые уведомления традиционно выдаются перед весенним призывом в России, который должен начаться 1 апреля для тех, кто имеет право на военную службу.

Все российские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны отслужить год в армии, но большая часть уклоняется от призыва по состоянию здоровья или получает студенческие отсрочки. Доля мужчин, уклоняющихся от призыва, особенно высока в Москве и других крупных городах, и многие избегают призывников, проходя военную службу.

Табалов сообщает, что мужчины ходят в загсы обновлять записи, но там есть офицеры, которые «ходят вокруг да около и продвигают идею заключения контракта, рассказывая о том, как надо любить свою Родину и защищать ее».

Он сомневался, что добровольчество может стать привлекательным после 13-месячной войны, в результате которой десятки тысяч человек были убиты и ранены.

«Люди уже понимают, что значит подписывать контракт, — сказал он, — и люди, которые однажды обожглись, вряд ли попадут в ту же ловушку».

Табалов сказал, что его команда продолжает получать сообщения от игроков, которые хотят расторгнуть свои контракты, но сказал, что это будет невозможно юридически, пока президент Владимир Путин не завершит частичную мобилизацию, начавшуюся в сентябре, новым указом.

«Автоматический уход с войны означает возбуждение уголовного дела», — сказал Табалов, добавив, что уголовные дела вспыхнули с декабря, когда к уголовной ответственности были привлечены солдаты, которые ушли в самоволку или ушли.

Новостное издание «Медиазона» насчитало 247 приговоров по 536 уголовным делам, а треть обвиняемых и осужденных получили условные сроки, что позволило властям отправить их обратно на передовую.

Нынешняя призывная кампания аналогична той, что была проведена прошлым летом перед сентябрьским призывом, говорит Катерина Степаненко, российский аналитик Института военных исследований.

В то время власти использовали финансовые стимулы, и были сформированы различные добровольческие батальоны, но усилия не увенчались успехом, поскольку Путин в конце концов вернулся к частичной мобилизации.

Неизвестно, получится или нет.

«Они уже наняли значительную часть людей, которые были финансово мотивированы прошлым летом. В прошлом году им было трудно это сделать», — сказала Степаненко.

Нынешняя вербовка демонстрирует осведомленность военных о потребностях Украины в рабочей силе.

«Мобилизационная кампания в 300 тысяч человек показала нам, что России недостаточно создать ударную силу, достаточную для проведения наступательных операций», — сказал он.

Юрий Карманов

