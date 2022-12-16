Новая российская ракетная атака сотрясает страну и поражает электросети

Министр энергетики Украины заявил, что энергетическая инфраструктура повреждена на юге и востоке страны
Российские бомбардировки повредили энергетическую инфраструктуру на юге и востоке Украины, Об этом сообщил министр энергетики Германии Галушенко в Facebook.Согласно гугл переводчику. Он предупредил о возможности снижения объемов выработки электроэнергии или аварийных отключений.
Мэр Харькова Игорь Тереков подтвердил сегодня ущерб местной энергетической инфраструктуре в результате последней бомбардировки Россией Украины. Украинское государственное информационное агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря ВВС ВСУ Юрия Игната сообщило, что Москва уже запустила более 60 ракет в рамках атаки. По его словам.
Инфраструктурный ущерб в Харькове
Мэр украинского города Харькова Игорь Тереков заявил, что в результате последней российской ракетной атаки была разрушена важная инфраструктура.
«Происходит массовое разрушение инфраструктуры и, прежде всего, энергосистемы», — сказал он. Согласно Google Translate его сообщений в Telegram.
«Прошу вас проявить терпение к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в вашем доме нет света, нет тепла, нет водоснабжения… Мы сделаем все возможное, чтобы быстро вернуть то, что сделал российский агрессор.
В других сообщениях указывается, что весь город Харьков в настоящее время без электричества, и по всей стране введены аварийные отключения.
Мэтт Клинч
Чиновник сообщил, что при бомбардировке Херсона 15 декабря погибли четыре человека и девять получили ранения.
По словам Ярослава Янушевича, начальника Херсонской областной военной администрации, российские войска 15 декабря 30 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего четыре человека погибли и девять получили ранения. Его слова цитирует официальное украинское информационное агентство «Украинформ».
Янушевич указал, что российские бомбардировки поразили жилые дома, транспортные пути, объекты здравоохранения и пункты гуманитарной помощи.
MSC продолжает отгружать грузы через Черное море
Крупнейшая в мире судоходная компания MSC заявила в четверг, что продолжает перевозить товары через Черное море, избегая при этом слишком опасных украинских портов, таких как Одесса.
Исполнительный директор Сорен Тофте заявил CNBC, что, хотя он, «конечно, соблюдает санкции», он также продолжает перевозить в Россию продукты питания, гуманитарную помощь и медикаменты.
Он сказал: «Я не считаю своим долгом действовать политически». «Русских 150 миллионов, и я не думаю, что хочу лишать их элементарных вещей».
Карен Гилкрист
Украина заявляет, что Россия начнет новую атаку
По словам высокопоставленных украинских чиновников, Россия может начать новое наступление на Украине уже в январе.
Глава Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный, президент Владимир Зеленский и генерал Александр Серский пообщались с опубликованным в четверг The Economist, подробно изложив свои прогнозы на год вперед.
«Русские готовят около 200 000 новых солдат», — сказал Залужный газете.
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Мэтт Клинч
По крайней мере 3 города находятся под атакой
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинские власти сообщает, что утром в пятницу по меньшей мере в трех городах Украины произошли взрывы — в Киеве и Кривом Роге на юге и в Харькове на северо-востоке.
Харьковский городской голова Игорь Тереков сообщил в Telegram: «Вторые сутки подряд в Харькове взрывы. Объект инфраструктуры ранее подвергался ракетному обстрелу. Возможны проблемы с электричеством… Будьте осторожны и не прячьтесь». .
Мэтт Клинч
Взрывы в Киеве, говорит мэр
В пятницу утром мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице прогремели взрывы после того, как по всей стране прозвучали сирены.
Взрывы в Даснянском районе столицы. Все службы едут на место.. Оставайтесь в приютах! Об этом заявил Кличко, согласно переводу Google его поста в Telegram.
Очередной взрыв в Киеве в Днепровской области.
Мэр Киева Виталий Кличко стоит перед зданием, разрушенным после российских ударов в Киеве 29 апреля 2022 года, на фоне вторжения России в Украину.
Женя Савелов | АФП | Гетти Изображений
Сирены звучат по Украине
В начале пятницы ожидался новый шквал российских атак, и агентство Reuters сообщило, что в таких местах, как столица Киев, прозвучали сирены.
Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента, через мессенджер Telegram: «Не игнорируйте воздушные тревоги, оставайтесь в укрытиях».
Мэтт Клинч
США расширяют боевую подготовку украинских сил
Официальные лица США заявили, что Пентагон расширит военную боевую подготовку украинских сил, используя затяжные зимние месяцы для обучения более крупных подразделений более сложным боевым навыкам.
Соединенные Штаты уже обучили около 3100 украинских солдат использованию и обслуживанию определенного оружия и другого оборудования, включая гаубицы, бронетехнику и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, известную как HIMARS. Но высшее военное руководство в течение нескольких месяцев обсуждало расширение этой подготовки, ссылаясь на необходимость повышения способности украинских подразделений размером с батальон и роту перемещаться и координировать атаки на поле боя.
В батальоне могло быть до 800 солдат; Гораздо меньшая рота, с несколькими сотнями солдат.
По словам официальных лиц, обучение будет проходить на полигоне Grafenwoehr в Германии. Цель состоит в том, чтобы использовать зимние месяцы для оттачивания навыков украинских сил, чтобы они были лучше подготовлены к любому усилению российских атак или усилий по расширению территориальных завоеваний России.
— Служба новостей
Дипломаты заявили, что Евросоюз согласен на новые санкции против России
Президент Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принимают участие в брифинге, посвященном продолжению нападения России на Украину, в Одессе, Украина, 9 мая 2022 года.
Государственная пресс-служба Украины | Рейтер
Евросоюз заявил, что согласился на новый пакет санкций, направленных на усиление давления на Россию из-за ее войны на Украине.
Пакет, детали которого не разглашаются, был одобрен после нескольких дней обсуждения на встрече послов из блока 27 стран.
Чешская Республика, председательствующая в Совете ЕС поочередно, заявила, что пакет будет утвержден в соответствии с письменными процедурами в пятницу. Затем подробности будут опубликованы в юридических документах блока.
Европейская комиссия, исполнительная власть ЕС, на прошлой неделе предложила запретить поездки и заморозить активы около 200 других российских чиновников и офицеров в рамках нового пакета мер.
Объектами рекомендуемых санкций были министры правительства, законодатели, губернаторы регионов и политические партии.
— Служба новостей
Четыре судна вышли из портов Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы
Сухогруз Zante под флагом Мальты, направляющийся в Бельгию, пересекает пролив Босфор с 47 270 метрическими тоннами рапса из Украины после задержания на входе в пролив Босфор в связи с выходом России из Соглашения о черноморском зерне 2 ноября 2022 года в Стамбуле. Турция.
Крис МакГрат | Гетти Изображений
В организации, которая управляет экспортом сельхозпродукции из страны, сообщили, что из портов Украины вышли четыре судна с пшеницей и растительным маслом.
Корабли направляются в Индию и Турцию.
Черноморская зерновая инициативаВ рамках сделки, заключенной в июле между Украиной, Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций, три крупных украинских порта вновь открылись после того, как российская военно-морская блокада приостановила экспорт на несколько месяцев. С момента вступления соглашения в силу из Украины ушло более 13,9 млн тонн зерна и другой продукции.
Срок действия соглашения между сторонами истекает через три месяца.
Аманда Масиас
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».