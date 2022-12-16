Новая российская ракетная атака сотрясает страну и поражает электросети

Мэр украинского города Харькова Игорь Тереков заявил, что в результате последней российской ракетной атаки была разрушена важная инфраструктура.

«Происходит массовое разрушение инфраструктуры и, прежде всего, энергосистемы», — сказал он. Согласно Google Translate его сообщений в Telegram.

«Прошу вас проявить терпение к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в вашем доме нет света, нет тепла, нет водоснабжения… Мы сделаем все возможное, чтобы быстро вернуть то, что сделал российский агрессор.

В других сообщениях указывается, что весь город Харьков в настоящее время без электричества, и по всей стране введены аварийные отключения.

Мэтт Клинч